Mahahual: Cruceros “pasan de largo” por protesta de taxistas

Carlos Castilla

Dos de los tres cruceros que estaban programados para atracar ayer en Mahahual siguieron de largo su camino hacia el Caribe, dejando a un lado el puerto Costa Maya, que permanece bloqueado por los taxistas.

Se trata de un bloqueo indefinido por parte de taxistas, en la entrada del Puerto Costa Maya de Mahahual, y por el cual la administración del puerto amenaza con cancelar los siguientes 24 cruceros del mes de febrero.

Las embarcaciones Celebrity Edge y Norwegian Escape, decidieron no pegar al puerto por la problemática entre administradores del puerto y taxistas que denuncian monopolio del por parte de la empresa Promociones Turísticas, mientras que el crucero Harmony of the Seas, pegó pero con restricciones para sus cerca de cinco mil pasajeros.

En total en lo que resta del mes de febrero, restan más de 24 cruceros que están programadas para Mahahual, según el itinerario del Puerto de Cruceros Costa Maya, aunque los ruleteros que mantienen guardias desde el martes en la entrada del puerto, aseguran que los administradores amenazan con cancelarlos.

En las próximas horas se esperan reuniones con representantes del Gobierno de Quintana Roo, de la Secretaria de Turismo y el empresario Isaac Hamui Abadi, dueño del puerto Costa Maya, según datos compartidos por el Secretario General del Sindicato de taxistas de Mahahual, Edgar Villegas Centeno.

Señaló que la economía de Mahahual depende 100 % del turismo nacional o extranjero que llega a través de los cruceros, y no se puede permitir que el puerto continúe con este monopolio, al querer quedarse con todos los beneficios del turismo, porqué todos los recursos que genera no se reinvierten en Mahahual.

Oscar Hernández, Director Operativo del puerto, dijo que ante posibles conatos de enfrentamientos entre empleados del Puerto y taxistas ha solicitado a los miembros del sindicato que guardaran la calma y respetaran los acuerdos pactados hace meses, en los cuales ambos grupos son beneficiados por la derrama económica.

Dijo que Costa Maya está trabajando para solucionar el inconveniente cuanto antes y no afectar a los visitantes ni al destino.

En cuando a rumores sobre las cancelaciones de los barcos durante lo que resta del mes dijo que

“Les recuerdo que hay un medio oficial de información con respecto a la operación dentro de puerto, mucho agradeceré eviten dispersar rumores que obtengan de las diferentes fuentes que puedan tener”.

En tanto no se lleguen a un acuerdo, cada vez más gente se une a los taxistas, pues al salir los turistas del puerto, generan derrama en restaurantes, artesanos, clubs de pesca, tours operadores y hasta pequeños comercios y vendedores ambulantes.