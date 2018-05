Urge a Cruz Roja $600 mil para una ambulancia

Alejandra Carrión/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Cruz Roja Mexicana, delegación Chetumal, necesita de 600 mil pesos libres para adquirir una ambulancia, actualmente de una meta de un millón 200 mil pesos, llevan una recaudación de 600 mil.

Billy Jean Peña Sosa, presidente del Consejo Cruz Roja Chetumal, indicó que la necesidad que actualmente tiene la institución fue dada a conocer al Gobernador del Estado, quien se comprometió a que en este año la delegación de la zona sur contará con una ambulancia.

También te puede interesar: Continúa disputa por predio donado a Cruz Roja

“Necesitamos 600 mil pesos libres del presupuesto para poder invertir en eso y a través de una institución gestionar una ambulancia con una aportación menor. Es el requerimiento más urgente que tenemos en la zona sur del estado”, dijo.

Indicó que hace unos días entablaron diálogos con el Gobierno del Estado donde le dieron a conocer la necesidad que tiene la Cruz Roja en la zona sur.

“Platicamos con él y nos dijo que contaremos con una nueva ambulancia para seguir prestando los servicios. Actualmente tenemos tres, de las cuales una es la que sale a carretera para hacer traslados y las otras dos circulan dentro de la ciudad”, comentó.

Señaló que la meta que se fijó para la colecta anual es de un millón 200 mil pesos; no obstante reconoció que van muy abajo con cerca de 600 mil pesos donados.

“Estamos tratando de llegar a la meta, estamos haciendo actividades alternas. Como he dicho, no tenemos ningún presupuesto, vivimos de los donativos y nosotros con eso pagamos sueldo, prestaciones, impuestos, combustible, refacciones, mantenimiento, luz, agua, teléfono y no alcanza”, comentó.

Mencionó que mensualmente erogan una cantidad mayor a los 100 mil pesos, lo que representa al año más del millón de pesos.

“Prácticamente la meta de la colecta es para nuestros pagos, lo demás lo obtenemos de las actividades que llevan a cabo las damas voluntarias, de los cursos de capacitación, todo eso lo vamos juntando”, dijo.

La Colecta Anual de la Cruz Roja dio inicio en el mes de febrero y esperan recaudar más de cuatro millones a nivel estatal y un millón 200 mil pesos para la delegación de Chetumal.

Desde hace dos años, la delegación de la zona sur del Estado trabaja con números rojos, mismo tiempo que no han podido cumplir con la meta fijada en las colectas anuales.