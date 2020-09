Cruz Roja sufre un déficit por $40 mil pesos en Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- La Cruz Roja de Felipe Carrillo Puerto tiene un déficit de alrededor de 40 mil pesos derivado del Covid-19, tras la suspensión de sus actividades de recaudación en recursos económicos.

César Alberto Sobrino Chávez, presidente del patronato de la dependencia en el municipio, expresó que al mes gastan alrededor de 150 mil pesos para su operatividad plena, que se divide en sueldos, insumos, gasolina, por mencionar algunas, el cual se conseguía a través de boteos y actividades externas.

Sin embargo, añadió que ahora, a través de un plan de austeridad que aplicaron, redujeron los gastos hasta 110 mil pesos, para que, a través de sus ingresos propios y donativos directos a la Cruz Roja estatal, puedan continuar con la atención, servicios prehospitalarios y de emergencia.

“Es un plan interno que aplicamos, como la reducción de sueldos de paramédicos, administrativos, se dejó de contratar personal de limpieza, se compra lo mínimo en materiales, entre otras, porque de otra forma no podríamos solventar esta unidad de servicio en el municipio”, aseguró.

Dijo que no hay ningún inconveniente para la asistencia de los usuarios, están dando lo mejor de ellos. Internamente es donde está el esfuerzo doble de cada uno de los colaboradores, sus sacrificios a pesar de no tener el sueldo con el que contaban y hacen tareas que a veces no les compete o tiempo extra.

Añadió que esto se repondrá después de que acabe la situación a la que los ha orillado el coronavirus, y cuando el semáforo estatal se encuentre en verde y se les permita hacer las actividades que año con año realizan, y puedan recaudar recursos para su funcionamiento adecuado.

“Sabemos que la ciudadanía es muy colaborativa, pero no queremos aprovecharnos de ello, sobre todo por la situación en la que estamos”, finalizó.