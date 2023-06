CTM afirma que existe maltrato a trabajadores del Tren Maya en Q. Roo

La Confederación de Trabajadores de México (CTM), informó que más de 300 trabajadores del Tren Maya en Quintana Roo están laborando bajo condiciones inhumanas y en clara violación a sus derechos humanos.

A través de Leopoldo Sosa Cetina, secretario general de la CTM en la entidad de Quintana Roo, explicó que a los empleados están siendo obligados a trabajar sin descanso aún en la actual oleada de calor, lo que ha provocado que varios hayan requerido y requieran atención médica al estar a punto del colapso.

“Hablamos principalmente de los obreros que están encargándose de abrir los caminos a través del monte: no tienen fácil acceso al agua para hidratarse de manera constante, tampoco llevan el equipo adecuado como botas, cascos y mucho menos tienen a personal médico a disposición permanente para atender estos posibles casos”, declaró el líder gremial.

Informó que por estos motivos se han presentado cuatro quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO), por la presunta violación a sus derechos laborales.

Sin embargo, resaltó que, aunque la primera queja fue interpuesta hace casi un año, hasta ahora no han registrado mayores avances por parte de la Comisión de los Derechos Humanos.

“El problema principal es que al parecer los encargados de las obras no entienden que no están trabajando con militares, sino con civiles, por lo que no cuentan ni con el entrenamiento ni la resistencia de las fuerzas castrenses como para ser sometidos a una carga laboral tan pesada”, señaló.