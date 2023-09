La CTM se deslinda de la presencia de mototaxistas afiliados al sindicato puesto que el arroparlos bajo el logotipo de ese gremio de trabajadores, es una decisión solo del líder estatal.

Así lo dio a conocer el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Cozumel, Moisés Josué Méndez Balam, puntualizó que en este momento estos vehículos operan de manera ilegal, de acuerdo con la legislación en materia de transporte en el estado de Quintana Roo.

Al consultarle quién fue la persona que autorizó el uso del logo de la CTM en los aproximadamente 20 mototaxis que ya circulan, rebeló que esto fue fraguado por José Isidro Santamaría Casanova, cabeza de la CTM en la entidad y su operadora en la ínsula, la abogada Geny Saturnina Canto Canto.

Con la entrada de estos mototaxistas son ya tres sindicatos que obtienen ganancias económicas de sus afiliados mientras la delegación del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) permite su crecimiento.

CTM se deslinda de mototaxis en Cozumel: ‘Operan de manera ilegal’ / (Foto: Gustavo Villegas)

De acuerdo con datos proporcionados Méndez Balam, actualmente son 34 los sindicatos que hay en la isla y que están afiliados a la CTM. El 14 de septiembre en una asamblea en la que participaron 22 líderes sindicales, 21 aprobaron el deslinde de los mototaxistas ya que no fueron consultados por la dirigencia estatal.

Durante la conversación con el secretario general de la CTM manifestó que Santamaria Casanova acogió en la zona continental a estos transportistas, donde la ley les permite trabajar, pero está poniendo bajo su protección a los de la isla, donde la Ley de Movilidad no los autoriza.

Nosotros no podemos apoyar esto que es ilegal, aunque nuestro líder estatal autorice que el logo de la CTM se use en esos vehículos. En Cozumel no existen los permisos legales y estaríamos incurriendo en una ilegalidad, planteó en presencia de Geny Canto

Ante esto Secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica (SITIHGA), puso en duda la legalidad de los 22 participantes en la asamblea y conocer cuántos de ellos están plenamente reconocidos por el Centro Federal de Conciliación y Registro.

La abogada rebeló que el 24 de agosto representantes de integrantes de los dos sindicatos de mototaxista, que buscaban abandonarlos, se acercaron a ella por asesoría para unirse a la CTM y trabajar.

Cuestionada sobre la legalidad de permitir que trabajaran, pese a que la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo lo prohíbe en las islas del estado, respondió que ya existen otros dos sindicatos de mototaxistas en Cozumel que trabajan y agregó que entre sus filas hay representantes de los medios de comunicación.

“Ustedes saben perfectamente cómo fueron constituidos”, planteó la sindicalista, comentario que enardeció a quienes se sintieron aludidos y reclamaron que dieran a conocer los nombres.

Antes de concluir mencionó que en este momento cualquier persona puede acercarse para formar parte de la CTM e incursionar en el transporte, taxistas inclusive, expuso la legista.