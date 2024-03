Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra y coopera

La realidad es que tenemos dos escenarios; el primero, y más importante, es que los miembros del Ejército mexicano, declararon e hicieron el juramento a la bandera, respecto a respetar a la bandera, a la Constitución, a sus leyes y a sus instituciones, por lo que tienen el compromiso muy claro de cumplir, al igual el de no permitir que nadie viole la soberanía de nuestro país.

Y el segundo es que precisamente por todo lo que está sucediendo en el país, se hace necesaria la aclaración de qué y cómo es que está participado la Secretaria de Relaciones Exteriores, ya que ha permitido la entrada de muchos extranjeros, principalmente rusos, a territorio mexicano, es necesario verificar quiénes son, a qué vienen y dónde están, ya que de no demostrar que son personas honorables y que tienen un permiso de entrada al país, se tendría que exigir la aplicación del artículo 33 (Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país), para sacarlos del país, o que sean juzgados como traidores o invasores, ya que se les podría aplicar la pena de muerte, principalmente cuando algún extranjero se inmiscuye en situaciones de la política y la seguridad del país.

Y también a todos los que hayan tenido o tengan relación con este tipo de personas, a los funcionarios que han colaborado con ellos, se les tendría que aplicar un correctivo ya que se han convertido en delincuentes, por lo que tendrían que ser aprehendidos y juzgados, porque todas las acciones que van en contra de la seguridad y bienestar del país, están marcadas claramente en la Constitución, como traiciones y la traición en México se paga con la muerte.

Lo importante será tomar las acciones necesarias, que reflejen una seguridad para todos los que quieren salir a votar, por lo que sería indispensable que el Ejército blinde todos los puntos donde estarán las casetas para votar, para que en caso de que haya alguna actitud negativa, sea por los posibles mercenarios rusos, o de los cárteles, o de otros, se tomen las medidas necesarias para repeler cualquier problema que se presente.

El principal escenario es, y será, que México gane, ya que al fin de cuentas quien tiene que ganar es la democracia, bajo el respeto a la carta magna y el compromiso a la seguridad, un derecho que tienen y requieren en este momento, los mexicanos y mexicanas, que desean salir a ejercer su voto.

La moneda está en aire, está en manos de los mexicanos, para que rescatemos a la patria del secuestro que ha sufrido por parte de malos hombres y de sus cómplices, que son enemigos de la república, el escenario que debe prevalecer es el de rescatar a nuestro país, recuerden que “un pueblo unido, jamás será vencido”.

Así mismo, recomendamos se apliquen las máximas medidas de seguridad para proteger a la candidata de la coalición, así como también para los candidatos, ya que la seguridad es un derecho fundamental que nos otorgan las garantías individuales.

México es, hoy y siempre, un país que ha pasado por momentos muy tristes y difíciles, por eso ahora con actitud, con alegría y con amor a nuestra patria, tenemos que hacer lo necesario para eliminar a toda esta bola de masiosares, y eso puede ser aplicando el artículo 33 a todos los extranjeros que entran al país, sean cubanos, venezolanos, colombianos o de otros países, que han sido enviados por gobernantes negativos, como Maduro.

¡Muerte a los traidores y a los invasores!

¡Viva México!, ¡Vivan los mexicanos!, reflexionen y hagan lo necesario para salvar el futuro de los hijos, de los nietos y de esta hermosa República Mexicana, que ha pasado por crisis enormes y siempre ha salido avante de ellas.

Ya que así como en otras épocas ha podido superar las crisis, pero siempre con el apoyo y la unión del pueblo y basados en el respeto a la Constitución, para que con ello nuestro país vuelta a tomar un rumbo claro, seguro y positivo.

Hacemos un llamado a todos los jóvenes y a todos los hombres, para que cumplan con su deber, el cual se obtuvo gracias a la Revolución y a la muerte de miles de mexicanos, ya que por el momento permitimos regresar a una anarquía de un anarquista psicópata y sus seguidores

¡Viva la libertad! ¡Vivan nuestros derechos! y ¡Viva la libre elección¡ a la que tienen derecho las próximas generaciones, para elegir a las personas más capacitadas para dar continuidad y apoyo a Xóchitl y al rescate de este país.

En la marcha por la democracia en la Ciudad de México, se mencionó la asistencia de más de 700 mil personas y más de 100 ciudades en México y el mundo, donde no hubo ni se detectaron camiones de acarreados, a diferencia de la última que hubo a favor de los narco gobernantes, en donde se dice tuvo una asistencia de entre 150 a 300 mil asistentes, pero aquí si se encontraron cientos de camiones parados por todos lados.

En relación a las votaciones del próximo 2 de junio, nos gustaría recordarles los requisitos y funciones que debe tener la persona que pretenda ocupar la presidencia de México, ya que es muy importante que reflexionen sobre quien reúne los requisitos y luego decidan a quien darle su voto: “Artículo 82.- Para ser presidente se requiere: I. - Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padres mexicanos por nacimiento y haber residido en el país al menos durante los últimos 20 años.

Artículo 89.-La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción VI, señala que una de las facultades y obligaciones del presidente de la República, es preservar la seguridad nacional, disponiendo de la totalidad de las fuerzas armadas del país para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación.

A punto de cerrar el sexenio más violento: 33 aspirantes a cargos públicos asesinados (P. Sánchez Olmos)

Los efectos de la estrategia de seguridad del Gobierno, basado en la doctrina “Abrazos, no balazos”, la falta de protección de los candidatos y el elevado número de puestos que hay en juego, con más de 20,000, van camino de convertir la campaña electoral de las elecciones del 2 de junio en la más violenta de la historia de México. Antes de que se iniciará formalmente la campaña, entre el 1 de enero y el 10 de febrero, al menos 33 aspirantes a cargos públicos fueron asesinados, una cifra condenada a aumentar.

La presión de los grupos criminales, dispuestos a todo para proteger sus intereses y garantizarse anillos de protección política y policial, se propaga como un cáncer por todo el territorio nacional.

Los atentados perpetrados la semana pasada en el municipio michoacano de Maravatío, de apenas 80,000 habitantes, suponen un fiel reflejo del clima de violencia que se respira en México durante este proceso electoral. Con menos de cinco horas de diferencia, dos de los candidatos a la presidencia municipal fueron atacados a balazos. El aspirante de Morena, Miguel Ángel Zavala, fue asesinado en su coche cuando salía de la clínica en la que trabajaba. A su rival del Partido de Acción Nacional, Armando Pérez Luna, dos hombres a bordo de una moto le dispararon cuando salía de su casa, aunque afortunadamente sobrevivió al ataque.

Rusia envía mercenarios y agentes a México para apuntalar a Obrador, EU puede usar a un cartel para frenar a esa invasión! (Martín Gómez Pala)

(Estos son extractos de lo que opinan, algunos analistas, en las redes sociales)

“… Hay, ya se los dije, la posibilidad de que Rusia quiera convertir a México en una Ucrania, tristemente, pero también hay la posibilidad de que Estados Unidos haga frente a Rusia usando cárteles de la droga. Por qué, porque el Ejército mexicano no va a participar, el Ejército mexicano está ayudando a las fuerzas rusas.

Entonces es aquí en donde se va a desenvolver, y se va a notar, toda la mala política exterior de Marcelo Ebrard, que tiene mucho que ver con esto, aunque no sea canciller, ni volverá a ser canciller nunca más, por todos los errores que ha cometido, y la sucia política de Andrés Manuel López Obrador atrás de Claudia Sheinbaum”.

“Entonces qué pretendo aclarar con esto, ya se habla mucho de la entrada de mercenarios, de francotiradores, amén, ya están llegando como hormiguitas de uno por uno, de cinco en cinco, de diez en diez, ya están allí, en este momento no sonó, pero Rusia ya metió mucho en el territorio mexicano, y no nos va a parecer como mexicanos, ya en el momento en que salgan a las calles, ya con su uniforme ruso, dando órdenes a soldados mexicanos y diciendo qué es lo que se tiene que hacer”.

“Y es ahí donde se tiene planeado un grupo mercenario, completamente desconocido, al cual se le va a atribuir la identidad de uno de los dos cárteles, de hecho hay esta negociación, Tú me paras a las fuerzas rusas en México, me les opones toda la resistencia, yo te apoyo, yo te digo como, me los entregas y vamos a hablar claro sobre tu cadena perpetua y tus cargos.

Si ustedes se percatan, los cárteles en México cada día tienen más jóvenes y están reclutando más gente, bueno, pues en pocas palabras ya se puede decir que un cartel, es el cartel de la 4t, que apoya a uno de los cárteles y el otro cártel, apoyado por Estados Unidos, va a dar la sorpresa”.

“Estados unidos no puede meter a sus marinos de guerra, o sea, lo puede hacer pero no quiere porque Biden se echa al mundo encima en un año electoral, no le conviene”.

“Donald Trump no condena para nada a Vladimir Putin, y miren que el día de hoy se quedó sin opositores Vladimir Putin, uno muerto y los demás encarcelados ah qué bonito Vladimir Putin, eres el dictador más fuerte, no tienes oposición y persiguiendo periodistas oh, la la, ja, ja, ya tienes controlado Rusia”.

“Y Vladimir Putin, qué más quiere del continente americano, aparte de México, bueno, quiere que le regresen a Alaska donde todavía vive mucho personaje ruso, no crean que Alaska es cien por ciento americano, pese a que tiene una base militar allí y una torre de satélites, esto y lo otro, y es donde más, perdón, más salmón, perdón, se pesca delicioso pero hay una parte del estrecho de Bering, bueno, conocer la historia, donde se puede pasar en el verano caminando, y hay una comunidad del lado ruso que entra al lado americano y no está tan vigilado”.

“Está vigilado por aire, el papá de un amigo que estuvo de comandante de un portaaviones en la zona de Alaska, me platicó, dice no Franco, seguido se nos metían aviones rusos a sobrevolar a Alaska, les tomábamos una foto les apuntábamos con los misiles pero de inmediato se regresaban, o sea, sabían que podíamos hacerles frente y nada más como que se están tratando de intimidar el uno al otro, pero hasta ahí llega la cosa y no ha pasado a mayores, y llevan años haciendo eso”.

“Todos sabemos que Rusia y Estados Unidos tienen una tensión militar permanente, lo preocupante es que ya Vladimir Putin ya sacó la fuerza, ya sacó los misiles, ya sacó el equipo, parte a Nicaragua, parte desarmado a Sonora vía Venezuela y ya empieza a preocupar la situación”.

“Joe Biden criticó de una manera muy severa a Donald Trump diciendo que él no criticaba, o sea su oponente Donald Trump, no criticaba a Vladimir Putin, sí, Donald Trump tiene una relación comercial con Putin, y Putin quiere que Donald Trump”.

“ … del centro Carl, además de consultas con las agencias de inteligencia, no solamente la CIA y la eh agencia National Intelligence Service y otras agencias como el FBI, consideran que no hay seguridad para quienes vayan a observar los comicios electorales”.

“La Casa Blanca tiene un documento en el cual es el resultado de observaciones complicadas, no solamente por el embajador de Estados Unidos, Kent Salazar y expertos del FBI y la CIA, que tienen representación en las sedes diplomáticas, sino también por parte de otros estudios y organizaciones, y, tentativamente no por ser pesimista, no por especular, no por quererme adelantar a los hechos, pero se prevé que ante el inminente arrastre, por así decirlo, de la candidata opositora Xóchitl Gálvez, Andrés Manuel López Obrador no quiera aceptar su derrota o de su partido porque es él quien está manipulando todo detrás de esta contienda, y, posiblemente suelte al tigre, o sea, a sus chairos, gente pagada y a sus carteles del narcotráfico para que hagan desmanes, tratando de intimidar a sangre y muerte al pueblo de México”.

“Estados Unidos está estudiando muy de cerca la situación porque ya se dieron cuenta, no solamente las investigaciones de Tim Golden, todo lo que Tim Golden dice son las investigaciones de la DEA, del FBI y que tienen años haciéndolas, López Obrador no solamente es un narco presidente, es un dictador, es un traidor y jamás ha sabido representar el papel de un estadista al frente de un país tan importante, comercial y geográficamente hablando, como México, o sea, ya el pentágono tiene alertas para evitar que se derrame sangre en los comicios del dos de junio”.

“De hecho hay un mensaje diplomático en manos de López Obrador, firmado por el Presidente Biden, entregado por un propio, en el cual el presidente Biden le pide que no permita que se derrame una sola gota de sangre durante las elecciones de este dos de junio 2024”.

“Pero lo frustrante es que Andrés Manuel hace caso omiso a todo tipo de comunicación con su vecino país y socio, política y económicamente más importante en la historia, y se teme, desgraciadamente, que eche en saco roto y se ve que está desestimando todo lo recomendado en las más de 7 visitas…”.

“…tanto en efectivo como en vehículos, armas, de medicinas, oxígeno, no perecederos, automóviles para patrullar las calles de Cuba, el mismo Miguel Díaz Canelo lo reconoce y le agradece públicamente en sus mensajes a López, y el envío se estima en más de 20 mil millones de dólares, imagínense que saqueo tan grande, a quien se le ocurre en plena pandemia, que según López, le vino como anillo al dedo, saquear las bodegas del Issste y del Insabi y de los sistemas de salud, porque fue un saqueo, y mandar, aquí presentamos varias veces las imágenes, los barcos de la Marina repletos de tanques de oxígeno, de medicinas, hasta camas y respiradores le mandó, mientras que en México la gente peleándose por medio tanque de oxígeno para salvar la vida de sus padres”.

“Esto es desastroso, esto no tiene nombre y honestamente, los atropellos siguen, tal parece que López les dijo a sus carteles les doy rienda suelta para que vuelvan al país un polvorín de aquí a la elección para que nadie salga a votar…”.

…”Me avisa una fuente muy conocedora, que trabajó con Carstens, el gobernador del Banco de México, que López ha saqueado las arcas de este banco, en materia de dólares y euros, o sea, la moneda que respalda la plusvalía del peso, ya no existen las arcas del Banxico porque fue a dar a Cuba, fue a dar a Venezuela y fue a dar a Irán”.

“Para qué, para que Irán produzca todos esos drones y todas esas armas que Hezbolá y Hamas utilizan en sus ataques contra Israel y esto está verificado de primera mano”.

Josefina Vázquez Mota, Senadora de la República

Todos los países que han perdido la Corte, todos, lo que sigue es la dictadura porque sin la Suprema Corte de Justicia lo que sigue es el abismo.

¿Qué pasa? porque quedan 7 votos y con 7 votos la Corte ya no puede declarar inconstitucional ninguna ley, entonces cualquier diputado, cualquier senadora o senador, y ya hay leyes, iniciativas que están formadas en ese sentido, puede decir “que se expropien todos los negocios privados, que se expropien todos los hoteles, que se expropien todos los restaurantes, que se expropien todas las manufactureras, que se expropien los campos de cultivos, y, saben qué va a pasar, se van a expropiar.

Y como dicen coloquialmente, que cada quien se defienda con sus uñas y habrá amparos individuales y a ver cómo y cuándo se ganan amparos individuales.

Y para cuando muchos de ustedes quieran llegar y decir, cómo salvo mi empresa, cómo salvo el patrimonio de mi familia, cómo no me expropias mi vivienda, cómo no me expropias mi patrimonio, déjenme darles una pésima noticia, será demasiado tarde, ya no habrá nada que hacer.

Por eso estoy aquí esta tarde, porque hemos hablado muy poco del riesgo de perder la Corte y es el riesgo más grande que hoy tenemos frente a nosotros, perder la Corte sería perder el país completo para la democracia y para la libertad.

Y perder la Corte sería perder lo que se ha hecho por generaciones completas, y en ese país, yo y ustedes, estoy segura, no nos queremos despertar el 03 de junio.

Se va a ir con la cola entre las patas”: Xóchitl Gálvez arremete contra AMLO por promesas no cumplidas (Por Octavio Vargas)

Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, arremetió contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por no haber logrado solucionar los problemas en el sistema de Salud y que este se comparara con el de Dinamarca.

La candidata aseguró que esta no fue la única promesa que hizo el mandatario y no logró cumplir en tiempo y forma, ya que la Refinería Olmeca Dos Bocas no ha refinado las cantidades de petróleo que el presidente dijo que esta obra produciría.

Asimismo, reprochó que en lugar de mejorar las estadísticas y los servicios para los ciudadanos empeoraron.

“Son demasiadas promesas fallidas, esa esperanza de tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ya quisiéramos tener uno como el que teníamos antes de que llegara este gobierno. O sea, en lugar de mejorar empeoramos en Salud, había 20 millones de mexicanos sin seguridad hoy hay 50 (millones)”, afirmó la candidata.

“Pero también no se cumplió la promesa que estaríamos refinando 340 mil barriles de petróleo y el sistema como Dinamarca. El presidente se va, de verdad, con la cola entre las patas por las promesas incumplidas ni refinamos ni tenemos Salud como Dinamarca”, sentenció la ex senadora por Acción Nacional.

En redes sociales, algunos comunicadores y críticos al gobierno del presidente López Obrador compartieron el 29 de febrero el video del momento en que promete que en marzo se tendría un sistema de Salud como Dinamarca.

Cabe mencionar que el incumplimiento de las propuestas del titular del Ejecutivo han sido criticadas con severidad por opositores, quienes buscan que cumpla con los tiempos que el menciona.

Dualidad peligrosa

La historia de nuestro México de la época de la transición de la dictadura al imperio de la Constitución, tuvo buen cuidado en ligar los orígenes de la revolución con la más bella tradición de libertad de nuestra patria, haciendo de la Carta Magna –a través de su espíritu y articulado- un documento histórico de obligado respeto para gobernantes y gobernados. La sangre derramada en esa lucha y las humeantes ruinas de la tiranía y despotismo, finalmente, lograron establecer en nuestra Nación una normativa y gobierno de acatamiento y veneración absoluta a esa Suprema Ley.

Algún tiempo después, mediante el voto popular, llegó Andrés Manuel López Obrador a ser el Primer Magistrado de la nación, atrayendo al pueblo con palabras quiméricas de dar cumplimiento a la ley.

Según cuentan algunos, éste Primer Presidente de la llamada Cuarta Transformación de la Nación, organizó al Ejército Nacional para que se convierta en el sostén (mediante sus armas), de su manera ocurrente de gobernar. Los enérgicos militares le aplauden ello y la derrama de trillones de pesos para lograr su apoyo; olvidando esos soldados de honor sus orígenes.

De estos datos se infieren aspectos interesantes. En primer lugar, el dualismo poder y armas, que –combinado con una falta de acatamiento a la Suprema Ley- sugiere el origen dual de la arbitrariedad. Es significativo que algunos mexicanos no puedan concebir que su Constitución y sus instituciones nacieron por el producto de esa sangre derramada.

Podría resultar delicada la intención deliberada de ese poder de gobernanza, mismo que consciente o inconscientemente se encuentra destruyendo esas instituciones sociales. Esa ideología política, errónea desde luego, corresponde exactamente a la tendencia práctica y dominadora de una filosofía cercana o hermana de una tiranía, o a la inclinación innata de modificar de raíz un gobierno constitucional de tres poderes.

La dominación de la arbitrariedad en el ayer, fue muy dañina para nuestro México: se derramó mucha sangre del pueblo y esa sangre hoy no debe de ser vertida en desagües o cloacas, nuestras instituciones como la Suprema Corte de Justicia no deben ser vulneradas. México ya aprendió el dolor que causa un movimiento para destruir una autocracia.

Al lado del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos debe de estar una Suprema Corte de Justicia libre e independiente. Estas togas son el elemento que da credibilidad, fortaleza y justicia al Estado.

El secreto de nuestra Constitución Política radica en su capacidad de combinar una enérgica aplicación para que sea respetada la ley y con ello se provea justicia, ésta combinación de utilidad con sentido de orden otorga la obligatoriedad a gobernantes para que respeten la norma, ofrece a nuestra República un firme cimiento para el desarrollo del derecho y la conservación de la paz.

Hoy la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., exhorta al Poder Ejecutivo y al uniforme verde olivo a que se retome el pasado –no al neoliberalismo- y se cumpla cabalmente con los postulados de Carranza, con ello se podrán evitar nuevas confrontas.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.,

Carta dirigida a los padres de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa (Tanto va el cántaro al agua, hasta que…) (Carlos Alazraki)

Estimados padres de los jóvenes desaparecidos, lo que hicieron ayer en el palacio nacional fue muy valiente, machucar y abrir una de esas puertas de palacio con una camioneta, para mí fue glorioso.

Yo entiendo mejor que nadie, que hay un momento que el valema… de este gobierno hacia sus familias llegó a su límite.

Entiendo su desesperación, su frustración y tristeza por no conocer el destino final de sus hijos después de buscarlos durante un poco más de 10 años.

Entiendo su rabia por la cantidad de mentiras que han recibido de parte de los dos peores gobiernos de nuestra historia, el de Peña Nieto y el del narco dictador.

Romper con una violencia desmesurada la puerta que deshicieron, no es necesariamente la mejor forma de protestar, sin embargo yo sí, se las aplaudo.

Entiendo perfectamente que tanto iba el cántaro al agua, hasta que se rompió.

Pero ojo, ustedes no la rompieron, la rompieron todas las personas involucradas en su caso, encabezados por Peña Nieto y el narco presidente Andrés.

Todo el gabinete de Andrés ha sido absolutamente una basura, los han traicionado, les han mentido, les han tomado el pelo.

Me acuerdo muy bien como el narco dictador les juró, hace casi 6 años, que él personalmente iba a estar involucrado en la investigación para resolver esta tragedia.

Otra mentira más.

Lo único que hizo Andrés fue meter a la cárcel a un ex procurador del gobierno de Peña, el licenciado Murillo Karam, un personaje de 80 años aproximadamente, que debería tener por su edad, cárcel preventiva en su domicilio.

Padres de familia, estoy seguro que las investigaciones que hicieron en este gobierno fueron prácticamente iguales a las que el gobierno de Peña hizo.

Estoy casi seguro que los resultados de estas investigaciones dieron el mismo resultado, y justamente, esta es la razón que el narco dictador no los recibirá porque no tiene nada nuevo que contarles.

Si les va bien, máximo los va a recibir la secretaria de Gobernación con un lindo vestido Prada y debido a la enorme inexperiencia de esta joven secretaria Prada, dudo mucho que su triste historia se va a resolver en este gobierno.

Me da mucha pena lo que les está pasando, ni sus hijos, ni ustedes, se lo merecen.

Les deseo mucha suerte y que Dios los bendiga.

Preocupación latente

La Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., se encuentra consciente de la apremiante necesidad de lograr que la Fiscalía General de la República, consiga una adecuada función para que su actuación conlleve a la investigación del fenómeno de la narco política. Ello es la preocupación constante de algunos servidores públicos dedicados a la política y a los menesteres de procurar e impartir justicia, así como de quienes conformamos el carácter de gobernados en esta República.

Todos los mexicanos sabemos que el fenómeno de referencia, envileció a la propia institución de procuración de justicia. Desde la comunidad internacional se aprecian las injusticias que se viven en México relacionadas con dicho tópico.

Todos en México sabemos que la institución del Ministerio Público tiene como función esencial y misión constitucional, la defensa de los intereses de la sociedad y ese conglomerado de mexicanos ha resultado severamente ofendido por aquellos acontecimientos que enturbian las próximas contiendas electorales.

Son nulos los narco-políticos que han sido sometidos a un procedimiento penal que haya arrojado como consecuencia su encarcelamiento en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

Aquí y ahora cabe recordar que la Procuraduría General de la República de anteriores décadas, tuvo conocimiento de una denuncia penal íntimamente relacionada con la narco-política y, con ello el conocimiento de los hechos delictivos; por tal razón desde aquél procurador de poca virilidad se puso en marcha la protección al fenómeno de la narco-política; cuando lo legal y razonable hubiera sido que adquiriera la calidad de órgano investigador y persecutor de tal infamia que lesionó los intereses de nuestro México. Dicho afamado y adamado funcionario, no buscó, ni le interesó encontrar la verdad jurídica.

Hoy todos hablan de narco-política sin exhibir una sola prueba de ello. Todos los juristas, litigantes y académicos sabemos de sobra que para ejecutar una acción penal deben de existir pruebas y ellas deben de ser tomadas en cuenta en su totalidad, concatenándolas entre sí para en su momento obtener una sentencia condenatoria en contra de ese forajido del derecho.

A la par, todos sabemos que no bastan señalamientos, suposiciones, figuraciones, postulados, antojos, ocurrencias, filtraciones, exhibiciones. Las pruebas en materia penal, deben de ser aquellas que tengan un reconocimiento expreso por la ley, ya que para valorarlas conforme a la interpretación que hace la hermenéutica jurídica deben ser eficaces, descartando rumores, indicaciones, conjeturas.

Todas esas creencias, supuestos, sospechas, deducciones, hipótesis, no encuadran dentro de lo que la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., conoce como thema probanadum, ya que el objeto de la prueba se encamina precisamente a confirmar una verdad.

La Fiscalía General de la República, debería de saber ya, que horas antes de tomar posesión Andrés Manuel López Obrador, como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, dicha Representación Social dictó un acuerdo en el que pretendió brindar impunidad al narco-político que dio génesis a tan execrable fenómeno, desleal que se ha encargado de divulgar nexos de la presidencia con el narcotráfico, sin exhibir demostrativa alguna de ello, ya que ni indicios, ni presunciones hacen prueba plena en materia penal.

Cabe recordar las enseñanzas de nuestros ancestros, los cuales nos hicieron saber que la verdad jurídica se encuentra contenida en aquella causa criminal de la cual conocieron diversos procuradores generales de la República durante el neoliberalismo. No omitiendo señalar por su importancia, que al favorecido por esa pretendida impunidad el propio Joaquín Guzmán Loera, lo señaló como su protector ante las autoridades jurisdiccionales de los Estados Unidos de Norteamérica.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

¿Qué hizo Xóchitl Gálvez este martes?

La gira como candidata presidencial de Xóchitl Gálvez llegó al Estado de México este martes 5 de marzo. De acuerdo con el equipo de campaña de la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez sostuvo un encuentro para abordar temas de seguridad y movilidad en el municipio de Ecatepec.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez en Ecatepec?

“Lo de menos serían los baches si hubiera seguridad”.... Desde Ecatepec, Xóchitl Gálvez prometió este martes 5 de marzo seguridad a los mexiquenses y aseguró que si llega a la Presidencia de México, no culpará a Felipe Calderón o al presidente Andrés Manuel López Obrador por la inseguridad que se vive en el país.

También prometió actuar con la ley, inteligencia y con la tecnología para combatir la inseguridad, por ello, aseguró que una de sus estrategias es duplicar el número de policías en los estados y municipios de alto riesgo, como Ecatepec.

“Sí le vamos a apostar a las policías municipales, no va a haber otra que fortalecer las policías municipales, pero ni crean los alcaldes que va a ser un cheque en blanco. Esto requiere 129 mil millones de peso al año”, añadió.

Esto dijo Xóchilt Gálvez sobre la mega cárcel’ que planea

A pesar de reconocer que no es una idea popular, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México defendió su idea de construir una mega cárcel, donde puedan ir a dar los grandes criminales del país.

“Sé que esta propuesta no gusta, pero de verdad, lo que hemos visto de que no hay control en las cárceles, nos lleva a pensar que sí necesitamos aplicar castigos ejemplares”, aseveró. Esta prisión estaría destinada para los delincuentes que actualmente mantienen el control en las cárceles estatales, resaltó Gálvez Ruiz.

Apenas este lunes, también señaló que aquí “irán todos los capos, todos los delincuentes más peligrosos que hoy están distribuidos en distintas cárceles haciendo autogobiernos”. Ahora, este martes, insistió en su propuesta y reiteró que el recinto no será como el que construyó Nayib Bukele en El Salvador.

“Sí vamos a proteger derechos humanos de las personas que son delincuentes. Yo no me atrevo a decir que me gusta la estrategia de Bukele, hay cosas en las que yo no coincido, pero, ¿los derechos humanos de las víctimas, dónde quedaron?”.

Estas han sido las propuestas de Xóchitl Gálvez

Aprovechando su paso por la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez presentó los 15 puntos de su plan de seguridad.

*Actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado: Ninguna cortesía al crimen organizado.

*Recuperar el respeto por la vocación las Fuerzas Armadas: Retirar a los soldados y marinos de las tareas civiles y reenfocar sus labores al combate a las organizaciones criminales.

*Nuevas policías con poder para vencer al crimen.

*Un gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz.

*Justicia: duplicar el número de fiscales locales y federales, así como de juzgadores; invertir en laboratorios forenses para la identificación de cuerpos, subir el número de peritos; resolver el rezago de impartición de justicia y mejorar el marco normativo para proteger a las mujeres.

*Volver a la Guardia Nacional“realmente Guardia” y “realmente nacional”.

*Uso de la tecnología y la inteligencia.

*Construir al menos una prisión de máxima seguridad y alta tecnología. Sobre este punto, se señala que las prisiones federales podrán recibir personas de alto nivel de peligrosidad, en una tarea coordinada con los gobiernos estatales. También se señala el hacinamiento de personas en los centros penitenciarios, lo cual constituye una violación a los derechos humanos.

*Contener y reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas. Construcción de 32 equipos policiales de reacción; prioridad en las bandas que se dedican a extorsionar a las comunidades y pequeños negocios, así como a quienes atacan a transportistas.

*Garantizar un sistema de justicia cívica. Procurar un sistema que resuelva problemas civiles de manera rápida y expedita.

*Derechos humanos como garantía de la paz. Establece que la búsqueda de personas desaparecidas será prioridad nacional; reconstruir instituciones que garantizar la protección de derechos humanos; construir el mejor sistema de protección para defensores de derechos humanos; entre otras tareas.

*Atención a víctimas, una prioridad del Estado. Se creará un Fondo Nacional de Atención a Víctimas. Atender a las madres buscadoras.

*Construcción de un tejido social sólido. Mantener los programas sociales y reforzarlos. Promover la solidaridad social. Impulsar programas para disminuir adicciones. Tener un programa nacional permanente de desarme. Estrategia nacional de reconciliación social.

*Prensa libre. En este apartado, se señala que habrá un mejor sistema de protección de periodistas, así como la construcción de políticas públicas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.

*Fortalecer cooperación internacional para la paz y la seguridad.

Xóchitl Gálvez señala a AMLO por haber revelado sus cuentas bancarias y no las de ‘El Chapo’ Guzmán: “Es su aliado” (Por Rubí Martínez)

En medio de los constantes señalamientos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos vínculos con cárteles de drogas, la candidata presidencial de la coalición ‘Fuerza y Corazón por México’, Xóchitl Gálvez Ruiz, indicó que el líder del Ejecutivo ha demostrado ser aliado de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, otrora líder del Cártel de Sinaloa, además de asegurar que si ella llega a la Presidencia no “consentirá” al narco.

Durante su llamada Conferencia Sin Miedo a la Verdad, la abanderada presidencial del PRI, PAN y PRD señaló que durante la actual administración el gobierno federal se ha dedicado a perseguir a los adversarios políticos, en lugar de trabajar en la seguridad del país.

“O sea, se echaron un buen rato sacando mis cuentas bancarias, fiscales...ojalá hubieran sacado las de ‘El Chapo’ y no las mías, porque yo finalmente no soy una delincuente”, declaró.

En ese tenor, señaló que en lo que va del sexenio el mandatario tabasqueño nunca ha presentado públicamente las cuentas de Guzmán Loera, por lo que lo acusó de estar coludido con él.

“¿Cuándo nos ha enseñado el presidente las cuentas bancarias de ‘El Chapo’? Nunca, porque ni le importa tenerlas, es su aliado”, aseveró.

Tras ello, aseguró que si llega a la silla presidencia en octubre de este año comenzará a trabajar en implementar inteligencia para perseguir a los delincuentes y no a los ciudadanos.

“Por supuesto que son necesarias las agencias de investigación, pero no solo a nivel nacional. Necesitamos fortalecer que las policías estatales y municipales, a su nivel, tengan también algo de inteligencia”, indicó.

Xóchitl se lanza contra candidata de Morena

Minutos antes, al ser cuestionada sobre las críticas que la candidata presidencial de Morena ha emitido en contra de su estrategia de seguridad propuesta durante el banderazo de su campaña, Gálvez aseguró que ella no consentiría al narco.

Entre las iniciativas más polémicas de la panista destacó la creación de una prisión de alta seguridad; una a prueba de fugas de criminales peligrosos y una que ningún delincuente quiera pisar, señaló.

Que quede muy claro que estamos viviendo en una situación caótica, gracias a la existente relación de estos grupos beligerantes, quienes están asociados con el narco gobierno, por ello es necesario mencionar que la obstrucción de justicia no se le pude permitir a ningún presidente que protege o tiene algún tipo de relación con algún personaje ligado con actividades ilícitas o que no han declarado sus bienes, como lo es con la familia del Chapo, ¿dónde está el dinero?, cuales son los bancos que han colaborado en “lavar” el dinero de este señor.

Se dice que el Banco Azteca y Banorte, son los que manejan el “lavado” de dineros, lo recomendable sería que se investigue, ya que de tener las pruebas necesarias para el caso, proceder a quitarles el derecho a que sigan operando por estar “lavando” millones de pesos y de dólares, que son obtenidos de manera ilegal por tráfico de drogas.

Es necesario que se investigue y se aclare porque estas instituciones tienen la responsabilidad de reportar cualquier dinero que no se verifique que haya sigo ganado honradamente.

Violencia político-electoral en México llega a ‘oídos’ de la ONU: Pide proteger a candidatos (Por EFE)

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este lunes 4 de marzo que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que ha entrado México, sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y funcionarios.

“Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia”, declaró Türk en el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra.

Recordó que en junio se celebrarán comicios que, en conjunto, supondrán la elección de más de 20 mil funcionarios públicos, incluido el jefe del Estado, así como los miembros de las dos cámaras del parlamento federal y un amplio abanico de representantes y autoridades estatales y locales.

Según datos recopilados por Data Cívica en México, desde el pasado julio hasta febrero se registraron once homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica, una oenegé mexicana especializada en el análisis de datos.

A esa cifra debe sumarse la del asesinato de uno de los aspirantes a la alcaldía de Atoyac de Álvarez (municipio del estado de Guerrero), quien fue asesinado este fin de semana cuando viajaba en su vehículo.

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 22 si se tienen en cuenta a funcionarios públicos y familiares de políticos.

El Gobierno de México tiene un mecanismo de protección de candidatos en el que participan varias entidades de seguridad, que también está a cargo de la seguridad de funcionarios e instalaciones relacionadas con las elecciones, así como del material electoral.

El 2 de junio, México vivirá el proceso electoral más amplio de su historia, al que están convocadas más de 97 millones de personas.

El objetivo es renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.

Índice de robos con violencia a negocio se incrementa 11.3% en el sexenio de AMLO: Coparmex (El Economista)

Sólo en enero de 2024, cada día se iniciaron un promedio de 224 carpetas de investigación por el delito de robo a negocio. El total de carpetas durante el primer mes del año fue de 6 mil 935, lo que representó un aumento del 4.6% respecto a enero de 2023.

La administración de Andrés Manuel López Obrador quedará marcada como el sexenio del mayor índice de delitos de robos con violencia a negocio, pues en el acumulado del Gobierno se registra un incremento de 11.3% en las carpetas de investigación, en comparación con la administración de Enrique Peña Nieto, reveló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

José Medina Mora, presidente de la Coparmex expresó preocupación porque 8 de cada 10 robos a negocio no se denuncien.

“Esto ocurre en muchos casos por miedo, por desconfianza a las autoridades o porque las víctimas consideran que tras denunciar no pasará nada. Con todo esto, lo que avanza no es la justicia, sino la impunidad”, acusó el dirigente empresarial.

Durante la presentación del Monitor de Seguridad de Coparmex se precisó que la cifra negra de robos a negocio no denunciados es de 78.3%, según el Inegi; mientras que en enero del presente año, se abrieron 224 carpetas de investigación por robo a negocio cada día, que implicó aumento de 4.6% respecto a igual mes del 2023.

El robo a los negocios con violencia presentó incremento de 9.4% con respecto a enero del 2023. “Con una incidencia de 47.6% de robos, se considera como el porcentaje más alto desde enero del 2020, cuando fue de 53%”, expuso el presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Confederación, Jorge Peñúñuri Pantoja.

Ambos representantes del sector patronal expresaron su preocupación por el incremento de estos ilícitos que, en el primer caso afectan directamente a los negocios, y en el segundo dañan la democracia y la convivencia pacífica, tan necesaria en México.

Las entidades con mayor número de reportes fueron: Baja California con 365, en segundo lugar está Quintana Roo con 348 y después Aguascalientes con 324.

Quién es el dueño del Aeropuerto Internacional de Toluca que AMLO busca comprar para entregarlo a la Marina (Por Olivia Vázquez Herrera)

En la conferencia matutina de este lunes 4 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya está en conversaciones con el Gobierno del Estado de México, comandado por la morenista Delfina Gómez Álvarez, para comprar el Aeropuerto Internacional de Toluca ‘Lic. Adolfo López Mateos’ y que la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) lo opere.

Vale recordar que el sexenio de AMLO se ha caracterizado por la concesión de varios aeropuertos no sólo a la Marina mediante su empresa Grupo Aeroportuario Casiopea, sino también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica. A manera de ejemplo, basta con recordar que la Marina tiene el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mientras que el Ejército controla el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Ya desde el año pasado, el presidente López Obrador tenía en la mira el Aeropuerto Internacional de Toluca, el cual no le pertenece del todo a los gobiernos del Estado de México y Federal, ya que 49 por ciento de sus acciones le corresponden a la iniciativa privada, por lo que AMLO buscaría que la empresa dueña de las mismas se las venda a la administración pública, “se está llegando a un acuerdo y si hay posibilidades, si nos alcanza el tiempo y tenemos los recursos, se van a adquirir las acciones para que todo el aeropuerto sea público”, dijo en La Mañanera de este 4 de marzo.

¿Quiénes es dueño del 49% de las acciones del aeropuerto?

El Aeropuerto Internacional de Toluca ‘Lic. Adolfo López Mateos’ se encuentra a tan solo 25 minutos (32 kilómetros) de la capital del país y por ello es considerado el principal aeródromo alterno al AICM; actualmente cuenta con dos terminales que ofrecen vuelos tanto nacionales como internacionales. Hasta 2006 lo operaba la administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y después se le entregó a la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), la cual termina en 2055.

Se trata de una empresa que opera principalmente en el sector de infraestructura y es una filial de Aleatica de México, una compañía que antes se llamaba OHL México dedicada al diseño, construcción y operación de carreteras y aeropuertos. Entre sus obras más destacadas están el Circuito Exterior Mexiquense, el Viaducto Bicentenario, la Autopista Urbana Norte y la nueva interconexión vial que llevará al AIFA.

Actualmente ésta tiene el 49 por ciento de las acciones del aeropuerto de Toluca, el 26% le corresponde al Gobierno del Estado de México y el 25% restante a ASA, una entidad paraestatal creada por el gobierno en los 60 para modernizar, ampliar y construir obras de infraestructura importantes, aunque hoy su principal actividad es la de manejar y suministrar el combustible de aviación, luego de que el gobierno de AMLO entregara la operación de varios aeropuertos a las Fuerzas Armadas.

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]