Cuando la patria está en peligro lo único que no se vale es no defenderla

Conferencia en el Club de periodistas de la Ciudad de México por el C. General de División Diplomado del Estado Mayor, con el tema Seguridad y Política Social.

Buenas tardes, digo desafortunadamente no les tengo buenas noticias, creo que todos ustedes están conscientes del tema que tenemos y del problema que tenemos en el país.

Muchos nos fuimos con un espejito, nos vendieron espejitos hace cinco años y hace cinco años los compramos, cuando hace cinco años muchos nos dijeron que era un peligro para México y no hicimos caso, compramos los espejitos.

El día de hoy la mayoría de nosotros estamos viendo los resultados de la compra de esos espejitos, la falta de medicamentos, el hecho de que se haya hecho o formado una Guardia Nacional con elementos del Ejército, la Marina y la antigua Policía Federal Preventiva para resguardar única y exclusivamente los intereses del señor.

Les voy a decir, confíen en su Ejército, confíen en su Marina, soy el Director de Movimiento Mexicanos al Grito de Guerra, General de División Diplomado del Estado Mayor y Director en Derecho, se puede, de acuerdo a la constitución, enjuiciar a un presidente que está transgrediendo flagrantemente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se puede enjuiciar a una persona que de manera necia y terca se quiere adueñar de las instituciones, como fue del INE, como es ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como es ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como es ahora el INAI y así.

Esto es muy rápido, el día de hoy acabo de recibir 500 camionetas, vienen de Jalisco a buscar a “Los Viagra” en Michoacán, al ratito lo van a saber ustedes, yo vengo regresando de Tamaulipas hace dos días donde nos dimos un agarrón con el cartel del noreste, ustedes vean las imágenes.

Es imposible tratar de darles en este corto tiempo la realidad de lo que estamos viviendo en México y no debemos de ser tan ingenuos del hecho de no ver las causas y las razones por las cuales estamos llegando a esto.

Ya vemos las imágenes en que un muchacho atropella o mata a una niña y pasa desapercibido; que dos personas agreden a una maestra y pasa desapercibido; que un muchacho agarra y mata a un perro y pasa desapercibido, esto es lo que está pasando en nuestra sociedad, nos estamos haciendo…, se nos está haciendo la costumbre ver la violencia a diario y esto es la consecuencia del no ejercicio de la acción de un Estado de Derecho.

Debemos de vivir en un Estado de Derecho en donde el mismo presidente, que juró cumplir y hacer cumplir todas y cada una de las layes comenzando con la Constitución, sea el primero en agraviarla.

Entonces señores, nosotros estamos dispuestos a llegar hasta sus últimas consecuencias, continúen confiando en su Ejército, continúen confiando en su Marina porque el 98 por ciento estamos con el pueblo de México, somos un Ejército Constitucionalista, somos un Ejército que no estamos con un dictador, con un pseudo dictador, mucho menos con un semi dios, somos personas de carne y hueso y ellos también lo son.

Entonces señores, las Leyes y el Estado de Derecho, también recae ante una persona que nos ha mentido durante 5 años y que no vamos a permitir a que llegue el 2024 con espejitos o con más espejitos y más mentiras.

Antes de que llegue el 2024, México va a retomar y para nosotros no va a haber mexicanos de primera ni de segunda, todos los mexicanos somos iguales, todos los mexicanos somos idénticos, ¿por qué? porque nuestro México nos hace únicos, somos el único pueblo que cuando estamos en el extranjero extrañamos así a nuestra patria, yo estaba como agregado militar en muchos países, muchos años y créanme, se extraña México y ahora que estoy en México no hay de otra, ahora en este momento se los digo, cuando la Patria está en peligro lo único que no se vale es no defenderla porque recuerden que, en cada hijo, un soldado te dio.

Les agradezco mucho y estamos a sus órdenes.

Descarta Xóchitl Gálvez renunciar a su escaño en el Senado por la contienda presidencial

La senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, nuevamente rechazó solicitar licencia para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido mientras busca la candidatura presidencial del Frente Amplio por México.

Entrevistada luego del evento “Derecho de réplica y observancia de la Ley”, en Tijuana, Baja California, la senadora argumentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) fue “muy claro” al emitir los lineamientos para conducir los procesos de cara a las próximas elecciones.

En sesión extraordinaria del pasado 26 de julio, el árbitro electoral avaló que las y los legisladores que actualmente compiten por la candidatura presidencial de la oposición pueden participar sin solicitar licencia a sus cargos y no se distraigan de sus actividades legislativas.

En ese sentido, advirtió que incluso si el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, pida licencia, ella no va a renunciar a su escaño en el Senado de la República.

“El INE fue muy claro en sus lineamientos. No tengo que separarme del cargo, no estoy en la Comisión Permanente, estoy trabajando y presentando iniciativas como me corresponde”, apuntó, y reiteró que si el órgano electoral hubiera establecido lo contrario habría actuado en consecuencia.

Anticipó que el próximo miércoles 9 de agosto, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sesionará como presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, y explicó que en septiembre se reintegrará a sus labores como senadora.

México “necesita a una mujer con ovarios”.

Por otra parte, frente a decenas de simpatizantes que coreaban “¡Xóchitl, Xóchitl, Xóchitl!” al unísono, la legisladora criticó la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, que, según el Presidente Andrés Manuel López Obrador, busca “atender las causas” a través de “abrazos, no balazos”.

Recordó que el pasado 12 de junio, cuando buscaba ejercer su derecho de réplica ante señalamientos en su contra desde la conferencia mañanera, las puertas de Palacio Nacional permanecieron cerradas, sin lograr y no logró hacerle llegar un importante mensaje al primer mandatario.

“Lo más importante que le iba a decir al presidente [López Obrador] es: Mire, su estrategia de seguridad pública es un fracaso. Sus abrazos y no balazos tienen ensangrentado al país, por eso este país necesita a una mujer con ovarios, a una mujer que no se amilane ante la delincuencia”, afirmó.

Agregó que México “necesita” a una mujer que no se encierre en cuartel, en referencia a la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien cambió su residencia al cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, ubicado al suroeste de la ciudad fronteriza, para resguardar su seguridad ante amenazas en su contra.

Finalmente, Xóchitl Gálvez sostuvo que tomó la decisión de sumarse a la contienda presidencial “porque México necesita dejar la división, el odio. Basta de odio, basta de fifís, basta de chairos, basta de pobres, basta de ricos. Todos somos mexicanos, todos merecemos salir a la calle en paz y tranquilidad”.

AMLO sí cometió violencia política de género contra Xóchitl Gálvez: INE

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rectificó y determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí incurrió en violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México.

Tal y como lo ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), la Comisión del INE sesionó nuevamente para analizar las denuncias que Xóchitl Gálvez presentó por los dichos del presidente López Obrador.

En la sesión de este viernes, la Comisión de Quejas y Denuncias determinó que el presidente López Obrador sí “está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen, que pretende un liderazgo político por ella misma, no por los señores a los que se les dice oligarcas”.

Durante la sesión, la consejera Claudia Zavala dio lectura a una serie de declaraciones que realizó el presidente López Obrador en sus mañaneras, en donde dejó ver que Xóchitl Gálvez fue elegida por un grupo de hombres.

Por unanimidad, el consejero Jorge Montaño, y las consejeras Rita Bell López y Claudia Zavala aprobaron medidas cautelares consistentes en eliminar las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 en un plazo no mayor de 12 horas y abstenerse de repetir los comentarios señalados.

Por ejemplo, mencionó la mañanera del 10 de julio: “No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera... y en los medios ya eligieron a la señora Xóchitl, eso ya está resuelto, esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba el gerente del bloque conservador, Claudio X. González, y ya impusieron a la señora Xóchitl, y ya cargada o no, no se han dado cuenta, porque son predecibles y obvios, entonces acá es distinto, todavía falta ver quién va a ganar la encuesta. Entonces la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace en el pueblo de Hidalgo y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero la gente ya no se va a dejar engañar”, dijo.

Claudia Zavala leyó también las declaraciones del presidente López Obrador en las mañaneras del 11 y 14 de julio, en donde el mandatario federal habló también sobre la imposición de Xóchitl Gálvez como un personaje político que busca una candidatura.

La consejera indicó que estas frases cuentan con los elementos de género, con estereotipos, en las que hombres se reúnen y a partir de eso se determina que una mujer puede obtener la presidencia, invisibilizando su trayectoria al pretender un liderazgo político.

Desde la perspectiva de la consejera, en la política las políticas no deben tolerar nada y denunciar cada que consideren que están siendo violentadas para evidenciarlo.

Asimismo consideró que el presidente López Obrador debe entender que ahora, este tipo de expresiones constituyen violencia política de género.

La aspiración de México

El Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., ha dicho con mucha antelación que México aspira a la justicia, al deber ser de la justicia. El Derecho Positivo Mexicano es una prueba evidente de ello. Y el Código Penal Federal, tiene así mismo ejemplos admirables de tal realidad. Los recoge y absorbe de ella. Aquí hay una demostración clarísima de cómo se debe de sancionar a la delincuencia. Dicha ley represiva no habla de “abrazos” y “besos”, ni de acusarlos con “mamá” y “papá” como pregona Andrés Manuel López Obrador.

El contraste que nos ofrece la literatura jurídica mexicana y las expresiones entre lo absurdo y lo simple, lo luminoso y lo obscuro, es la manifestación viva de lo que la “justicia debe ser”. En tal virtud la justicia señala el rumbo de lo que en México se debe de hacer y ser. El Código Penal en éste sentido, aporta grandes contribuciones para nuestra Patria. Al margen de las expresiones insulsas de nuestro presidente Constitucional, en cuyo fondo hay sin duda una innegable ignorancia.

Fueron muchos los grandes penalistas que contribuyeron con sus aportaciones a ese Código Penal, para que la justicia brille en nuestro México con mucha fuerza y esperanza. Esa normatividad es la lucha para combatir a la delincuencia y permear de seguridad a nuestra Nación. Ese Código nos da el arma para luchar en contra del pensar de Andrés Manuel López Obrador y hay que optar por la ley para insertar la seguridad tan necesaria para México.

Así opinamos los juristas comprometidos con la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México y, con esa ley demostramos palpablemente lo absurdo de la política de la Cuarta Transformación de la Nación en éste rubro. La ciencia jurídica, por tanto, le otorga una nueva dimensión y certidumbre a las afirmaciones del ateneo de abogados penalistas.

Andrés Manuel López Obrador, debe de entender que el Derecho no está en su contra, sólo contradice su forma de combatir a la delincuencia.

¿Usted qué opina?

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Mara Lezama y Rosa Icela Rodríguez trabajan en la construcción de la paz

La gobernadora Mara Lezama Espinosa se reunió con la titular de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez, con quien platicó sobre las acciones y avance en la estrategia de Construcción de la Paz y Tranquilidad en Quintana Roo, así como el trabajo que se ha realizado en coordinación con el Gobierno de México para el traslado de reos de peligrosidad a otros penales y reducir la sobre densificación de las cárceles de Quintana Roo.

“La seguridad es una de las prioridades de este gobierno, trabajar en atender los orígenes de las violencias, construir la paz de la mano de las y los quintanarroenses y en coordinación con los tres niveles de gobierno”, afirmó.

Aberrante conducta de un magistrado

Si se trata de una cuestión de cultura o de incultura, de genialidad o de locura, de información o de exhibicionismo; bien pronto tendremos que decir que la evolución de “ciertas formas” con las que se pretende impartir justicia en ésta Cuarta Transformación de la Nación, no son las adecuadas y, nos conducen a situaciones verdaderamente preocupantes y conscientemente aberrantes, por las cuáles la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México se plantea con rigor jurídico cuál es la situación de cierta magistrada, magistrado, o lo que sea, o quiera ser, perteneciente al Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, y cuáles son sus características esenciales.

Las formas y los términos, desde hace algún tiempo, se han invertido en nuestro México. Lo que no cabe duda es que donde hay un magistrado que se viste o se disfraza con faldas y tacones de mujer, allí hay un inadaptado exhibicionista que dice o pretende impartir justicia. Homosexual, de hecho, o lo que sea. Pero al fin y al cabo un magistrado de un Tribunal Electoral con cierto trastorno o desvío en su salud mental.

Sobre tales bases le corresponde al Ateneo de Estudios Jurídico Penales del Colegio Nacional de Abogados Foro de México interpretar, sea dicho y escrito con la máxima moderación y, al amparo del respeto que se merece la capacidad intelectual que pueda tener tal magistrado; la que por anticipado se le reconoce, funcionario estatal electoral que en redes sociales y mediante tiktok’s ha puesto a circular su imagen, con tacones, falda y vestimenta de mujer la cuál utiliza para impartir justicia electoral.

El alto funcionario del Poder Judicial Electoral, magistrado o magistrada, o lo quiera ser y cuyo nombre es Jesús Ociel Baena Saucedo, con orientación sexual muy visible es, pues, un impartidor de justicia.

Por más que la academia de Derecho intente justificar o elogiar su vestimenta de vedette, no puede, ni debe. Los magistrados de cualquier tribunal de impartición de justicia no son ni tienen que parecer artistas de circo o meretrices exhibicionistas; la justicia es una cosa seria.

La abogacía independiente y seria de la República se cuestiona si en el comportamiento extraño del Doctor Jesús Ociel Baena Saucedo en la Sala Electoral, no pretende evidenciar un misterioso deseo de enturbiar o ensuciar la Toga de dignidad que deben portar los impartidores de justicia.

Los señores magistrados, cuando portan o no la Toga que su alta función representa, deben de ser personas correctas y discretas, más no actores, actrices o meretrices en redes sociales.

En concepto del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., se debe de respetar la toga que se porta, evitando los tacones rojos o dorados que éste magistrado cree que le enaltecen y embellecen, evadiendo portar una falda y el comportamiento que evidencia. La toga de mesura que debe de portar, es el emblema que representa la impartición de justicia, esa toga simbólicamente debe de corregir cualquier desviación de conducta. La toga para todos aquellos entregados al sacerdocio judicial reduce a quien la porta a ser un defensor del Derecho, sin presumir una condición de inadaptado.

Es de pésimo gusto el exhibirse en una Sala Electoral de Justicia, como se presenta el tal magistrado; esa falta de decoro y corrección debe ser sancionada desde ya por el Consejo de la Judicatura Estatal; esa carencia de ponderación y manifestación de ridículo reduce inmerecidamente el prestigio de la toga que porta.

Lo antepuesto se expresa, sin ofensa alguna a la toga de dignidad que otros señores y señoras magistradas portan. La justicia es una cosa muy seria; pero precisamente por ello, es indispensable sancionar al magistrado de marras.

Cicerón lo dijo y lo dijo muy claro: “el magistrado es la ley hablando, y la ley es un magistrado mudo”.

P.D.: El ADN de la justicia sólo señala: “magistrado, magistrada”.

Es cuanto

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Carta dirigida al gran sabio chino Confucio (¿Qué pex con México?) Carlos Alazraki

Estimado y honorable Confucio:

Fíjate que acabo de regresar de mis vacaciones, me fui a un retiro espiritual al Himalaya. Me quise aislar del mundo y conectar mi espíritu con Dios y ver si él me iluminaba para que yo entienda mejor lo que está pasando en México.

Te tengo que admitir, me fue bastante regular, no tienes idea como lo hice enojar, Uf, las veces que me regañó fueron muchas, le platicaba que los enfermos no tenían medicinas y ¿qué crees que me contesto?

Que yo era un mentiroso del tamaño del mundo, que solamente a un enfermito mental en el poder haría eso.

Le dije que Andrés estaba enfermo de delirio y me lo negó, y como él es el que manda para que le discuto.

Te sigo platicando: le platiqué que Andrés había roto el record mundial de muertos, en solamente cuatro años y medio de gobierno ya había roto el record de muertos de Peña Nieto en seis años.

Dios, más sereno que contestó, es mejor ver el vaso medio lleno, que el vaso medio vacío, entonces yo un poco exaltado le medio grité, reclamándole que no había ningún vaso medio vacío, que en este gobierno todos los vasos ya están sobrados.

Total mi querido Confucio, así me pasé tres días dialogando con él, no es que Dios defendiera a Andrés, pero como que justificaba todo.

Creo que si me creyó lo de la enfermedad de Andrés, pero la verdad Dios ya no quiso dialogar conmigo, sobre todo después cuando le conté la gran “ideota” de Andrés de poner un almacén gigantesco, con todas las medicinas del mundo, para que se distribuyan en la República, simplemente me dijo, hay les va, Carlitos no ma… y se fue sin despedirse.

Y es aquí mi querido Confucio que te vengo a consultar ¿qué se puede hacer con un presidente que nunca lo ha sido?

Con un candidato que nunca se enteró que ganó la presidencia.

Con un disque presidente que será candidato y coordinador de la próxima campaña.

Con un comunistoide, no, con un tipo que tiene delirio, y con una señora socialista comunistoide que quieren cambiar la educación de los niños de México por el clásico adoctrinamiento stalinista maoteista.

De repente volteo y pum, Confucio está parándose de su silla dirigiéndose hacia la puerta.

Confucio le grito, Confucio ¿ya te vas?

Y me contesta lo siguiente: Mi Charly cuando quieras hablar en serio, con Dios y conmigo, estaremos a tus órdenes pero mientras nos cuentes estas “ma.”, olvídate de nosotros.

Me quedé con la boca abierta.

Solicitan a la SEP acatar mandato judicial y frenar la distribución de libros de texto: Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicano (Coparmex) pidió al Gobierno federal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) acatar el mandato del Poder Judicial, para frenar la elaboración y distribución de libros de texto gratuitos para la educación básica, y que el proceso sea repuesto de manera incluyente.

Ante la falta de transparencia que ha prevalecido por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para informar sobre quiénes participaron y cómo llevaron a cabo el proceso de la elaboración de los libros, tanto por errores ortográficos como por falta de información, el sector privado planteó convocar a diversos actores de la sociedad, para realizar la modificación concerniente.

El organismo encabezado por José Medina Mora pugnó porque las autoridades federales respeten el Estado de derecho, atiendan las determinaciones del Poder Judicial y las inquietudes de padres de familia, maestros y especialistas en materia educativa y pedagógica, respecto al proceso de elaboración y distribución de los libros de texto gratuitos.

A través de un comunicado, la Coparmex recordó que en mayo pasado se alertó sobre la necesidad de garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la elaboración del material de educación básica para el ciclo escolar 2023-2024.

“Advertimos sobre la pertinencia de reponer en su totalidad el proceso para garantizar así el Interés Superior de la Niñez y el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación (LGE)”.

En este tenor, consideró que actualizar los libros de texto es una gran responsabilidad de las autoridades educativas que, apegadas al debido proceso, deben garantizar el desarrollo de la niñez y la adolescencia. “México requiere de educación con calidad y reiteramos que primero son los niños”.

La Coparmex sostuvo que estará atenta de la actuación de las autoridades, así como del acatamiento del mandato expresado por la jueza Tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina Alcántara, quien el 31 de julio emplazó a la SEP a detener la elaboración de los nuevos libros de texto en un periodo de 24 horas y hacer constar que se cumplió la medida cautelar dictada desde el 25 de mayo.

“Es trascendental que se respete el debido proceso para tener auxiliares didácticos que cumplan con la reglamentación; para que, tal como lo proponemos en el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI), todas y todos tengan acceso a educación de calidad”, se pronunció.

Un disparate la propuesta de AMLO para banco de medicinas: expertos

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un banco de medicamentos en la Ciudad de México para tener "todas las medicinas del mundo", especialistas y activistas consideraron esto como un verdadero disparate y una ocurrencia, pues no resolverá el desabasto, ya que la problemática es más compleja.

En entrevista con El Universal, el doctor Xavier Tello, autor del libro La Tragedia del Desabasto, dijo al diario que la idea de López Obrador es "un verdadero disparate y una ocurrencia", además de que va en contra de cualquier lógica para eficientar los procesos.

Precisó que con su ocurrencia reconoce el desabasto y lo que dice López Obrador "es cómo me solucionan a mí mi problema, no cómo soluciono yo a los pacientes su problema".

"Esto es por querer tener el control de los productos y de todos los procesos, pero lo que está buscando el presidente es tener la figura de un Estado dador, que te dan en las manos las cosas, que ellos tienen la cajita del medicamento y te lo dan. No están pensando en beneficio del paciente, están pensando en beneficio del sistema per se", subrayó Tello.

"No se resuelve el problema así. No se trata de almacenar cosas, eso no resuelve nada. Se trata de tener gente experta en el manejo de medicamentos", indicó y cuestionó cómo van a distribuir las medicinas a las clínicas del país.

"Esto va en contra de un sistema, de lo que debería ser. Un sistema de salud debe garantizar que tengas salud, no debe poseer medicamentos. El gobierno no debería guardar medicamentos ni tener una sola aspirina en la mano, porque los medicamentos deben ser surtidos en la farmacia de la esquina", especificó el doctor.

"¿No nos saldría más barato, del dinero de nuestros impuestos, desmantelar un absurdo sistema de distribución interna, de farmacias en cada una de las clínicas y mejor dejar que cada uno de los pacientes salga y vaya cómodamente a una farmacia a la esquina y pueda surtir su medicamento?", cuestionó.

Andrés Castañeda, coordinador del colectivo Cero Desabasto, interpretó la propuesta de López Obrador como "una falta completa de entendimiento" de lo que es el desabasto de medicinas, porque "las cosas son mucho más complejas".

"Pudiera llegar a ser, inclusive, hasta una falta de sensibilidad con los pacientes que llevan meses, años, exigiendo que se garantice el derecho a la salud", expresó.

Tras señalar que después de muchos intentos fallidos en la compra de medicamentos ahora regresan al modelo original, Castañeda acusa que es desgastante que al final del sexenio se hagan estas propuestas: "Lo que le pedimos es seriedad y respeto, y tomarse las cosas en serio. No es una solución que se va a resolver así, con una idea que se le ocurrió mientras se bañaba", apuntó.

"Esta idea y cualquiera, para que tenga éxito, se necesita la participación de todos los actores", apuntó.

Sobre las declaraciones de López Obrador de que "son pocos los que realmente están preocupados si faltan medicamentos", el coordinador de Cero Desabasto lamentó que el presidente minimice la escasez.

Dijo que el número de amparos de pacientes "se han ido al cielo" y las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aumentaron considerablemente.

"¿Cómo es posible que hoy en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, presidente, mencione que ahora quiere crear un banco de medicamentos? ¿Y los compañeros que sufrieron tanto daño, como Jordi, el hermano de Ximena Vázquez, de nuestra compañera? ¿Cómo lo va a ayudar?", cuestionó en un video que compartió en redes sociales Jorge Elías Téllez Pérez, vocero del colectivo Medicamentos para Mentes Libres Mx.

Jordi Vázquez, paciente que sufrió el desabasto de medicamentos, actualmente no tiene respuesta neurológica debido a la falta de tratamiento y a que se le cambió el fármaco para tratar de suplir la clozapina que durante seis años le permitió llevar una vida normal.

Hace cuatro meses, cuando inició el desabasto por el cierre que ordenó la Cofepris de Psicofarma, empezó a sentirse mal y tuvo que ser hospitalizado, relató su hermana Ximena.

Trump se declara no culpable de los cargos federales que lo acusan

Donald Trump se declaró el jueves no culpable de los cargos federales que lo acusan de organizar un complot para tratar de anular su derrota en las elecciones de 2020, lo que fiscales estadounidenses califican como un esfuerzo sin precedentes del entonces presidente para vulnerar los pilares de la democracia.

Trump, favorito para ganar la nominación presidencial republicana de 2024, presentó su declaración en un tribunal de Washington, a un kilómetro del Capitolio, el edificio que sus partidarios asaltaron el 6 de enero de 2021, para tratar de impedir que el Congreso certificara su derrota.

En una presentación de 45 páginas, el fiscal especial Jack Smith acusó el martes a Trump y a sus aliados de promover falsas afirmaciones de que las elecciones estaban amañadas, presionar a funcionarios estatales y federales para alterar los resultados y montar listas falsas de electores para tratar de arrebatar votos electorales al demócrata Joe Biden.

Trump, presentaba su declaración ante la jueza Moxila Upadhyaya, ya que enfrenta cuatro cargos, entre ellos conspiración para defraudar a Estados Unidos, privar a los ciudadanos de su derecho a que se cuenten sus votos y obstruir un procedimiento oficial. El cargo más grave conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

En una serie de publicaciones en sus redes sociales, Trump calificó la acusación de artificio para hacer descarrilar sus opciones presidenciales, al tiempo que su campaña emitía un comunicado en el que comparaba al gobierno de Biden con regímenes fascistas.

La acusación es la tercera en cuatro meses contra Trump. Se ha declarado inocente de las acusaciones federales de que retuvo documentos clasificados tras dejar el cargo y de las acusaciones del estado de Nueva York de que falsificó documentos en relación con los pagos de dinero a una estrella del porno.

Trump ha calificado la acusación, así como las demás demandas en su contra, de una "caza de brujas" destinada a hacer fracasar su campaña hacia la Casa Blanca. En una serie de publicaciones en las redes sociales, ha acusado al Gobierno de Biden de tenerlo en el punto de mira para obtener beneficios políticos.

Trump podría enfrentarse pronto a más cargos en Georgia, donde una fiscal estatal investiga sus intentos de anular las elecciones. La fiscal del área de Atlanta, Fani Willis, ha dicho que presentará acusaciones a mediados de agosto.

Popularidad en alza

A pesar de sus enredos legales, Trump lidera la contienda por la nominación republicana para 2024. Las encuestas muestran al gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un distante segundo lugar entre los votantes republicanos, muchos de los cuales comparten la afirmación del exmandatario de que es víctima de una caza de brujas demócrata.

El prestigio de Trump entre los votantes republicanos ha aumentado desde su primera acusación a principios de año en Nueva York.

La gran mayoría de los líderes republicanos, incluidos varios que compiten con Trump por la Casa Blanca, le han defendido o han evitado las críticas directas, acusando al gobierno de Biden de utilizar al Departamento de Justicia como un arma contra un enemigo político.

"¡Necesito una acusación más para asegurar mi elección!", escribió Trump en su plataforma de redes sociales Truth antes de su comparecencia judicial del jueves.

Alrededor de la mitad de los republicanos dijeron que no votarían por Trump si fuera condenado por un delito grave, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos, lo que subraya los riesgos que sus enredos legales plantean para su candidatura.

Pero la misma encuesta, realizada después de la acusación del martes, también demostró su notable resistencia en la carrera de las primarias republicanas. Obtuvo el apoyo del 47% de los republicanos, ampliando su ventaja sobre el segundo clasificado, DeSantis, con un 13%.

Donald Trump enfrenta 78 cargos por delitos graves en tres casos penales

Caso: Corte de Nueva York, pago de coimas a una actriz porno.

Cargos: 34 cargos por falsificar registros comerciales; Tiempo máximo de pena: 4 años.

Caso: Departamento de Justicia, manejo de documentos clasificados.

Cargos: 32 cargos por retención ilegal de secretos nacionales; tiempo máximo de pena: 10 años; número de cargos: 6 cargos por obstrucción de la justicia; tiempo máximo de pena: 20 años; número de cargos: 2 cargos por falsificar declaraciones; tiempo máximo de pena: 5 años.

Caso: Departamento de Justicia, Esfuerzos para anular derrota en las elecciones de 2020.

Cargos: 2 cargos por obstruir un procedimiento oficial; tiempo máximo de pena: 20 años; Número de cargos: 1 cargo por conspirar contra el derecho al voto: 10 años; número de cargos: 1 cargo por defraudar a los Estados Unidos; tiempo máximo de pena: 10 años.

Fuente Político (El Economista)

En México no se detiene la trata de personas: van 488 víctimas en el 2023

La explotación de personas sigue una tendencia al alza en México, desde el 2020 se han registrado incrementos anuales en el total de víctimas registradas. Sólo en lo que va del 2023 suman 488 casos, de los cuales cerca de la mitad son menores de edad.

En México se ha registrado una tendencia al alza en el total de casos relacionados con la trata de personas. Cerca del 34% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes.

De enero a junio del 2023 ya se registran 488 casos de trata de personas, de las cuales 213 son menores de 0 a 17 años según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El 2022 fue, de hecho, el año más violento en materia de trata de personas con 936 víctimas, sólo después del 2015 cuando se registraron 1,171 casos.

México ya se coloca como el tercer país a escala global con más casos de trata con fines de explotación sexual y mendicidad de menores, sólo después de Tailandia y Camboya, según el ranking de la Organización internacional A21.

Cifras respecto a las víctimas de trata de personas del 2015 al 2023:

Año 2015, 1,171; Año 2016, 782; Año 2017, 537; Año 2018, 584; Año 2019, 683; Año 2020, 681; Año 2021, 753; Año 2022, 936 y Año 2023, 488, en lo que va del 2023.

Veamos la realidad de las cosas

La mentira muere cuando la verdad llega, el engaño se suicida cuando la verdad llega, y los mexicanos que amamos al país, a la Constitución y al Estado de Derecho, no podemos aceptar todas las falacias que ha tratado de montar este señor junto con su gabinete.

La realidad es que todos estamos muy, pero muy cómodos en como este señor se ha burlado en todos los sentidos y de todas las instituciones, pero afortunadamente estamos viendo que ya nuestro pueblo, el cual somos todos, se está dando cuenta como nos están llevando, con toda mala intención, a un intento de destrucción de nuestras costumbres, de nuestras creencias y sobre todo a lo relacionado a la función de la República Mexicana.

Por ello queda claro, que todos los intentos de sumisión y de esclavitud que el tirano, amateur (persona que práctica por placer una actividad) dictador, ha pretendido y que no ha logrado, nos demuestran que no tiene los cojones, y nunca los tuvo, para comportarse como una persona digna y respetable.

Tenemos 5 años mencionando el tipo de barbaridades que este “bicho raro” ha hecho para envenenar y confundir a todos los que integramos el hermoso pueblo mexicano y que gracias a la Suprema Corte de Justicia, ha quedado clara la dislocación cerebral de este falso mesías, la cual ha sido digerida por todos los incautos mexicanos, ya que no es entendible el teatrito que ha venido montando junto con los miembros de su gabinete, para poder llegar al éxito.

Un aplauso por los cojones que tiene la señora Xóchitl. Un aplauso porque la república está despertando y sus ciudadanos también. Es un motivo de alegría y de verdadera esperanza la que nos dan las fuerzas armadas.

Y vaya un “gracias” a la existencia de las leyes, ya que será a través de ellas, como se podrá enjuiciar a estos “pelados” (senadores y diputados) quienes piensan que pueden transformar a México en un país stalinista-marxista, algo que definitivamente no vamos a permitir todos los que somos verdaderos mexicanos.

Somos un México que ama la libertad, que ama el Estado de Derecho y que ama las leyes, características que nos dan y nos han dado, una identidad a nivel mundial, de cómo sabemos proteger a nuestro país de gentes que siempre han pretendido destruirlo, porque los mexicanos amamos a nuestra querida República Mexicana y por ello hemos encontrado las formulas y las soluciones idóneas con las cuales poder revertir todas las pendejadas que han hecho esta bola de asnos.

Dentro de muy poco tiempo veremos cómo todos los que operan en la delincuencia y en asociación delictuosa, podrán ser enjuiciados y fusilados por traición a la patria, por la osadía que han tenido al pretender burlarse de nuestra amada República, de nuestro pueblo y de nuestro respetable Ejército Mexicano, eso es lo que pretendemos todos los que nos sentimos orgullosos de ser mexicanos

Por ello, ¡mexicanos al grito de guerra! actuemos con inteligencia, con respeto a nuestra Carta magna y hagamos cumplir la justicia para poder enjuiciar a todos los traidores.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 48 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]