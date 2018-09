¡Prepara tus motores! Llegará el 'Biker Fest' a Cozumel

Fernanda Duque/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- La segunda mitad de septiembre, el mes de octubre y noviembre son considerados como “temporada baja” para la industria turística, por lo que en un afán de ayudar a las familias de Cozumel que dependen de esta actividad, el moto club Brotherhood organiza por cuarta ocasión el “Biker Fest”, evento que tiene el objetivo de congregar a más de tres mil aficionados de México y Centroamérica, aprovechando que el 70% de ellos viaja acompañado.

“Se llevará a cabo del 12 al 14 de octubre en el Parque Andrés Quintana Roo. El viernes (12 de octubre) es la recepción oficial de los motociclistas (aunque ellos comenzarán a llegar desde el jueves) con una fiesta inaugural, y el sábado en la mañana será el tradicional desayuno de cochinita pibil”, mencionó Carlos Carrillo Castillo, presidente del evento.

Tras la comida, los bikers tomarán sus unidades para recorrer la Isla de las Golondrinas, tal como es tradición de todos quienes visitan este destino del Caribe mexicano.

Al término de la rodada, todos se volverán a concentrar en el parque sede para participar de una exhibición, misma que será acompañada de varias actividades, como la premiación de la moto más ruidosa y la más atractiva.

“También vamos a tener una clínica con la PFP (Policía Federal Preventiva) sobre manejo el día sábado. Pero es importante mencionar que el evento no sólo es para motociclistas, está abierto para toda la gente local, para las personas que viven en Cozumel, no es necesario tener una motocicleta para participar”, dijo el organizador.

Mencionó que contarán con presencia de un stand oficial de la marca Harley Davidson. Durante el evento se realizará la rifa de dos motocicletas y participan todos los asistentes a través de la compra de su kit, que consta de un boleto, una playera, un paliacate, un pin, un parche y una promoción de 20% para una barra libre en un restaurante patrocinador.

“Este ambiente no sólo es fiesta, mucha gente califica a los bikers como rudos o fiesteros, pero no es así, no por tener un chaleco y tatuajes somos rebeldes sin causa, al contrario, somos rebeldes con causa, hacia al amor al motociclismo y ayudar a los demás”, finalizó