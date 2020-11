De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuatro estados gobernados por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido en el poder, no comprobaron cómo fue el gasto de 12 mil 012.4 millones de pesos de los recursos transferidos en 2019 mediante el Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASS), ambos fondos fueron diseñados para cubrir necesidades sanitarias de la población sin seguridad social, así como a la compra de medicinas e insumos médicos, construcción y mejoramiento de hospitales; así como a la contratación del personal médico y administrativo.

Se trata de la Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum; Chiapas, con Rutilio Escandón; Puebla, con Miguel Barbosa; y Veracruz, con Cuitláhuac García.

La revisión fue realizada por un medio digital, con base en el reporte del gasto federalizado de la Cuenta Pública 2019 de la ASF, correspondiente al primer año de mandato para los cuatro gobernantes que arribaron al poder con Morena.

Los montos de los fondos federales para Salud que no fueron aclarados por los estados morenistas suman 12 mil 012.4 millones de pesos. Tan solo la capital del país representa 7 mil 289.4 millones de pesos, seguida por Chiapas, con 2 mil 056.8 millones; Veracruz, con 1 mil 963.6 millones, y Puebla, con 712.6 millones.

En la Ciudad de México, el gobierno de Sheinbaum no comprobó recursos del Seguro Popular ejercidos conforme a la Ley. Por ello, el daño al erario sería de 2 mil 695 millones 221 mil pesos. Por ejemplo, no acreditó que los servicios de Salud Pública y la Secretaría de Salud local destinaran fondos para adquirir equipo médico ni medicinas incluidas en el Catálogo Universal de Servicios de Salud; tampoco fue comprobado recurso para el fortalecimiento de la infraestructura médica.

Además, en el rubro del FASS, la administración de la Ciudad de México no constató que el personal contratado cubriera con el perfil de plazas, ni si los pagos fueron conforme a tabuladores autorizados. Según el reporte de la ASF, habría recursos para sueldos de personas que se dieron de baja de la nómina o estaban de licencia.

La ASF solicitó iniciar 52 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra diversos funcionarios capitalinos, por las irregularidades en ambos fondos.

En Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón cometió irregularidades al registrar e informar de las operaciones financieras, destino de los recursos, servicios personales y adquisiciones, así como en el control y entrega de bienes y servicios. Por ello hubo un daño al erario de 788 millones 577.8 mil pesos en lo correspondiente al gasto del Seguro Popular.

Con recursos del FASS, el gobierno chiapaneco pagó sueldos a 67 funcionarios que no acreditaron su adscripción a unidades médicas autorizadas, por un monto de 5.5 millones de pesos. También cubrió el sueldo de 27 “aviadores” con 5.3 millones de pesos. Por esta suma de irregularidades, la ASF solicitó 19 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria en contra de diversos funcionarios.

Sin embargo, todas las entidades tienen 30 días hábiles para la entrega de los documentos que compruebe el faltante de los recursos. De no satisfacer las observaciones, la ASF emitirá la promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal; promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria; así como denuncia de hechos.

Nadie sabe nada y nadie ha hecho nada

Con esto se dice que todos los que son de Morena se robaron en total 12 mil millones de pesos que la contraloría de la Federación ha auditado, lo curioso aquí es que nadie sabe nada, así como nadie ha dicho nada respecto a este asunto, no hay aclaraciones de ninguna parte, sería bueno que dieran una amplia explicación de a donde llegan estos dineros porque de otra forma se puede pensar que este dinero se lo están dando a este señor.

Si es una combinación de bichos los cuales todos deberíamos de vomitar, pero sería mejor vomitar sobre ellos.

Para muchos mexicanos es difícil asimilar este tipo de situaciones ya que ni en una de las peores pesadillas se podrían imaginar que esto iba a pasar en México, es algo inconcebible.

Gobernadores amenazan salir del Pacto Fiscal

Los gobernadores están amenazando al presidente de que se van a salir del Pacto Fiscal, pero en una entrevista del Bronco con Loret de Mola, dijo que a los Estados, que han donado dinero a quien sabe quién por 12 mil millones de pesos, les están dando más recursos y que eso es un motivo para que ellos consideren que no vale la pena seguir con el Pacto Federal ya que ni los reciben, ni los oyen ni nada y luego hasta se esconden, o no dan la cara, para finalmente quedarse con el dinero y seguir actuando como niños berrinchudos.

Esto está mostrando ya una clara radiografía de la bajeza que tiene este tipo de delincuentes, ahora bien hicieron unas acusaciones o trataron de hacer acusaciones de asociación delictuosa, de lavado de dinero y de traición a la patria por el que era secretario de Hacienda.

Hay que hacerles entender que este mismo tipo de acusaciones que están haciendo, tanto los estados como los mexicanos, deberían de hacerle lo mismo al presidente y a todos los gobernadores de Morena ya que la ley es pareja para todos, no para unos si, otros no y para unos a lo mejor.

Este tipo de carpetazos que está dando el fiscal Gertz Manero demuestra que no está cumpliendo con sus funciones que son las de una procuración de justicia pareja y esto da mucho de qué hablar, además de que ha habido información que señala que este señor tiene varias propiedades en Europa, si este tipo de acciones van a ser una estándar lo que más les convendría sería renunciar para poder irse con Trump al rancho del presidente para que puedan seguir regocijándose de su manera tan hipócrita con la que están procediendo.

Una nación unida jamás será vencida

Recordemos el viejo dicho que dice muy claro que “Con la vara que midas, serás medido”, por ello es mejor que no piensen que tendrán el control eterno sobre la nación y menos sobre de los mexicanos cuando ya hay varios grupos que creen que frontalmente van a poder actuar dentro del Estado de derecho en contra de estos bandidos, porque eso es lo que realmente son al estar actuando como en la época hitleriana, porque los jueces han dejado de ser honorables y respetables, que por lamerle el trasero a alguien están olvidando las promesas que hicieron a la Constitución, a las Leyes y a las Instituciones.

Eso es inaceptable porque en determinado momento serán ellos los que van a estar en la lista negra, si es que ya están, entonces para que su karma pueda ser menos agresivo en contra de ellos y sus futuras generaciones deben de olvidarse de ellos ya que primero son la República, la Constitución y el Estado de derecho.

Y en segundo lugar, ya no pueden seguir encubriendo a estos delincuentes baratos llenos de resentimiento de odio que no tienen capacidad de reflexión más bien es su necedad, su terquedad la que los ubica como bichos raros y cuando aparecen esta clase de bichos normalmente se les aplica su insecticida.

Los mexicanos, todos, deberíamos unirnos ya que nuestro único partido debe de ser “Yo amo a México y a sus tradiciones” y ese amor que el pueblo siente por el país, por sus tradiciones y por sus semejantes, no va a poder ser destruido por el rencor, por el odio y por una clara demostración de desubicación racional que muchos tienen.

Es por México que tenemos que unirnos para actuar y quitar ya esta pesadilla, mandarlos a todos al rancho de este señor que sigue demostrando que su ubicación racional es inexistente, es indispensable recordarles que un pueblo unido jamás será vencido.

Estados Unidos tiene nuevo presidente

Tal como ya se veía venir, hay nuevo presidente, por ello deseamos enviar una felicitación al pueblo de Estados Unidos por su deseo y decisión de buscar lo que más le conviene a Estados Unidos y al resto del mundo, y así mismo acabar con las mentiras, las obstrucciones de justicia y los apoyos que este señor dio a los reyes de la droga, de los cárteles, junto con su homólogo de este lado de la frontera, por lo que ahora veremos que sucede con la “protección” que presumía el presidente mexicano al tener una gran amistad con ese gánster, quien se declaró que había ganado, pero quien siempre dio un trato como de un vulgar dictador y no político, demostrando así la poca cultura que tiene y el poco respeto hacia la constitución y al pueblo estadounidense.

Así mismo vimos también sus continuos abusos hacia los niños mexicanos quienes eran detenidos y encerrados en celdas de perros, así como una enorme cantidad de reacciones viscerales como la que tuvo en una ocasión donde había dicho que él era el elegido, la verdad cumplió, se promovió la realidad y el Pinocho cayó.

Hace un día estaba haciendo declaraciones fuera de la realidad y eso lo vimos a través de una entrevista en vivo que estaba haciendo la cadena de televisión ABC y otros medios, donde de plano cortaron la transmisión por decir mentiras y con ello instar la creación de conflictos entre los estadounidenses, y eso ya lo sabemos qué le gusta vivir entre escenarios como el que enfrenta con 19 demandas por violación de señoras, de varias demandas por obstrucción de justicia, otras más por falsas declaraciones a la Secretaría de Hacienda de Estados Unidos, para que al igual que lo hizo Adolfo Hitler, hacer de la falacia y la mentira su estandarte y su bandera.

La maldición acabó y los demócratas a lo largo de su historia siempre demostraron ser un partido positivo y amable, respetando el Estado de derecho, a la Constitución y a los grupos más vulnerables.

Ahora seguramente toda la bola de “marranos salvajes” que lo han estado apoyado deben estar buscando un lugar seguro donde meterse para evitarse problemas ya que tanto su yerno como sus hijos se dedicaron a insultar y a burlarse del mundo, por lo que ahora ellos al igual que su padre quedarán para siempre marcados en la historia de ese país.

Cabe recordar que a cada iglesia le llega su fiestecita y todo lo que se siembra en la vida, ya sea en la privada o en la pública, siempre tendrán su cosecha y todo quedará registrado en su archivo karmático, por eso cuando se siembra el mal, la mentira y el engaño, a los incautos que se dan cuenta en la mentira que cayeron, les nace el sentimiento de lástima y de desprecio por todos aquellos que son narcisistas, mitómanos y psicópatas.

El mal siempre tiene su fin y el pueblo mexicano tiene derecho, a través de la Constitución, de demandar a toda esta bola de pseudo políticos ya que su único y principal trabajo ha sido dedicarse a robar dinero del erario y de los impuestos de los mexicanos que si somos productivos, esa acción está tipificada como traición a la patria y como un delito federal, y, si compraron dólares o hicieron transacciones en dólares eso también es un delito federal en Estados Unidos.

Es hora de alabar a los que tuvieron fe, esperanza, optimismo y se dieron cuenta que Biden y la primera vicepresidente en la historia de Estados Unidos traerán un viento de acciones positivas junto con las medidas correctivas necesarias para que ahora sí se respete al ecosistema mundial ya que las políticas que había trazado el señor “Dump”, estaba poniendo en riesgo la vida de 1,600 especies así como la vida de los humanos, esto al haber renunciado al grupo de París donde demostró su poca cultura con respecto al respeto que merece la madre tierra, la que está enferma por la falta de acciones correctivas urgentes para proteger el aire, el agua, la naturaleza, las especies vegetales y las especies animales, es decir la vida del planeta Tierra.

Buenos gobiernos, nuevos cambios

Esperamos que con los cambios de política que seguramente llevará a cabo el señor Biden, se pueda confirmar que siempre existirán las gentes decentes y honorables que quieren y respetan a la república, a las instituciones y a su Constitución, además de iniciar con la revocación de todas las estupideces que hicieron sus predecesores y siempre buscando el bienestar de los humanos en el planeta.

Es muy importante que a Estados Unidos le vaya bien principalmente por la importancia que tiene como consumidor a nivel mundial ya que una vez realizado esto vendrán más y mejores oportunidades para que la economía globalizada regrese a funcionar con el debido respeto que se merecen los países que en ella participan.

Un aplauso a todos y cada uno de los estadounidenses que reflexionó y decidió con su voto acabar con esa pesadilla, enhorabuena para ellos, las futuras generaciones y para el resto del planeta porque finalmente hay un hombre que tiene la capacidad, la experiencia y una intención irrevocable de trabajar para el bienestar del Homo sapiens.

Casos para reflexionar

En reciente elecciones estamos viendo como mucha gente está dirigiendo sus votos hacia otros partidos ya que un estado lo ganó completamente el PAN, ahora con esto vemos que el PRI y el PAN están resurgiendo muy fuerte.

Será que la gente ya se dio cuenta de que los representantes del partido innombrable solo se han dedicado a mentir, a ocultar, a no resolver pero si a robar, se habla tanto de presidentes municipales como de gobernadores, todos ellos deben tener bien presente que el robo es un delito y que este se paga con la cárcel.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

