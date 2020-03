Personal de enfermería de Cancún improvisa sus cubrebocas

Cancún.- El personal de enfermería del Hospital General de Cancún “Jesús Kumate Rodríguez”, decidió utilizar botellas de plástico para improvisar cubrebocas para prevenir un posible contagio de Covid-19.

María, enfermera del nosocomio, explicó que la medida fue sugerida por compañeros del sistema de salud de Yucatán, ante la falta de insumos básicos de protección, por lo que están solicitando botellas transparentes de refresco de tres litros, cuyo tamaño permite cubrir sus ojos, nariz y boca.

“Los necesitamos para hacer nuestras actividades. Debido a que es plástico nos brinda más protección, como un 70% más que los cubrebocas de tela que llevábamos, porque las partículas de saliva o escurrimiento nasal, se quedan en el plástico”, dijo.

La entrevistada mencionó que compañeros de otros estados les explicaron que están utilizando este tipo de insumos improvisados, y debajo de ellos utilizan un cubrebocas de tela y lentes para cuidar sus ojos.

“Aunque no nos dejen los hospitales los vamos a utilizar, porque no nos dan otra cosa, y de alguna forma nos tenemos que proteger”, respondió, ya que algunos otros trabajadores del Hospital General externaron que no les habían permitido ingresar con cubrebocas hechos en casa, por la baja protección que les ofrece.

¿Cómo hacen sus cubrebocas improvisados?

Para hacer este suplemento, la botella de refresco debe lavarse con anterioridad, se cortan los dos extremos (la base y el embudo), para dejar sólo la parte media, para evitar dañar la piel del rostro se eliminan los bordes con filo y se pega un pedazo de fomi a la parte superior, de donde también se coloca un cordón o elástico para sujetar a la cabeza.

De acuerdo con los mismos trabajadores de enfermería, un cubrebocas azul que venden tradicionalmente en las farmacias, tiene un promedio de vida útil de 30 minutos, mientras que uno N85 (de tres capas) tiene que ser desechado en dos horas y el N95 (que filtra el 95% de las partículas) dura en promedio de vida útil de cuatro horas.

Bajo esta consideración, la entrevistada explicó que estos cubrebocas improvisados también son desechables y estiman que por cada turno necesitarán tres.