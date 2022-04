Cuentas públicas no cuadran tres municipios de Quintana Roo

El año 2020 fue uno de los más difíciles en materia sanitaria y económica, pero no fue pretexto para cuidar los recursos públicos por parte de las administraciones municipales que a la fecha no han podido justificar 288.6 millones de pesos.

El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de Quintana Roo (Aseqroo) entregó al Congreso, el resultado de las revisiones a las cuentas públicas 2020, aunque apenas hace unos días fueron puestas a disposición de los ciudadanos.

Son 22 informes de revisión, firmados por Manuel Palacios Herrera, titular de la Aseqroo, con observaciones no solventadas por 288 millones 657 mil 756.54 pesos. Destacan las anteriores administraciones municipales de Solidaridad, Isla Mujeres y Othón P. Blanco, que concentran el 90% de las observaciones pendientes, respecto a municipios.

El primero fue gobernado durante 2020 por la morenista Laura Beristáin Navarrete. Hasta la culminación de las auditorías, no se habían justificado 118 millones 270 mil 318.57 pesos. En su mayoría corresponde a materia financiera, principalmente, en el pago de ayudas sociales, porque no había documentación comprobatoria o en su caso la documentación no reúne los requisitos fiscales.

Laura Beristain Navarrete.

Isla Mujeres fue administrado por Juan Carrillo Soberanis, hoy diputado federal del Partido Verde Ecologista de México.

Juan Carrillo Soberanis.

Las observaciones no solventadas ascienden a 91 millones 598 mil 122.51 pesos. El mayor monto es de obra pública, como la sustitución de alumbrado público tradicional por solar de la avenida Gastón Alegre, donde los auditores determinaron que hubo pagos indebidos. El monto es de 16 millones 742 mil 229.33 pesos.

Othón P. Blanco estuvo bajo la responsabilidad de Otoniel Segovia Martínez, y según la Aseqroo, quedaron pendientes de comprobar gastos de 33 obras públicas, porque entregaron documentación parcial o de plano entregaron justificaciones. Uno de los montos más altos, es por la rehabilitación de alumbrado público en el Malecón de Mahahual, donde faltó documentación comprobatoria de dos millones 698 mil 446.20 pesos.

Otoniel Segovia.

Los otros municipios con observaciones, en menor medida que los tres anteriores, fueron Bacalar, Puerto Morelos, Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. No tuvieron observaciones Lázaro Cárdenas, Benito Juárez y Cozumel.

Isla Mujeres estuvo al mando de Juan Carrillo Soberanis, actual diputado federal del partido Verde; mientras que Othón P. Blanco, estaba gobernado por el también morenista, Otoniel Segovia Martínez.