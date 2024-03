Cuerpo de Nicandro Díaz regresa a CDMX tras accidente en Cozumel

Como la familia del productor Nicandro Díaz no se puso de acuerdo sobre la cremación, su todavía esposa, Cynthia, y sus hijos mayores, Nicandro Jr. y Victoria, decidieron su cuerpo de regreso a Ciudad de México para velarlo a partir de hoy, 21 de marzo.

Tras el aparatoso accidente que sufrió el domingo pasado en una moto en Cozumel, cuya gravedad derivó en su muerte el lunes, el cuerpo del productor de telenovelas volverá este jueves y los servicios funerarios serán en una agencia de la Colonia del Valle.

"Declinaron hacer la cremación porque muchas personas les pidieron el funeral y quieren estar sus hijos y sus personas más cercanas" , comentó una fuente cercana a la familia.

También confirmó que fue Mariana Robles, actriz de doblaje, quien iba acompañando a Díaz cuando se dio el accidente, y aunque el productor no estaba divorciado, ella sí era su novia desde hace varios meses.

"Ella era muy cercana a él, no así con la familia, por eso firmó todos los documentos de testimonio del accidente, fue revisada de los raspones y golpes que tuvo y dejó todo en manos de la familia" , indicó la fuente.

🔴#ÚLTIMAHORA | Muere el productor de telenovelas, Nicandro Díaz; sufrió un accidente en Cozumel; datos preliminares indicaron que falleció en un hospital de la isla.



En breve más información. pic.twitter.com/lmE6YwGbE3 — Novedades de Quintana Roo (@novedadesqroo) March 18, 2024

“Estoy muy triste, rota y mal”, Mariana Robles

Mariana Robles, novia Nicandro Díaz, llegó a la Ciudad de México el pasado martes después de viajar desde Cozumel, destino donde estuvo acompañando al productor de telenovelas.

A su llegada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la también locutora fue abordada por la prensa, cuestionando su sentir y los últimos momentos con vida del realizador.

Con lentes oscuros puestos, Robles evitó brindar más detalles sobre el accidente y negó saber algo sobre los trámites de traslado de los restos de Díaz, señalando que todo eso lo está gestionando su familia e hijos.

"Estoy muy triste, rota y mal. Qué les puedo decir, pues era mi compañero, mi hombre", dijo consternada ante las cámaras de la prensa.

La también actriz de doblaje fue cuestionada sobre el homenaje que está previsto para el productor Nicandro Díaz en Televisa, sin embargo, dijo desconocer los detalles, pues la familia del productor está detrás de ello.

"No lo sé porque eso lo tiene que ver la familia. No lo sé, su hijo mayor es quien tendrá que ver eso, es el que está autorizado para tomar esas decisiones, yo no" , respondió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MARIANA ROBLES ORTIZ (@marianarvoz)

Mariana Robles presentaba algunos golpes en la cabeza, ya que, según el programa Ventaneando, ella viajaba en la moto con Díaz en el momento en que se registró el accidente mortal.

La Dirección de Seguridad Pública de Quintana Roo informó en un comunicado que el accidente se registró debido a que "un animal se cruzó inesperadamente en su camino", provocando que el productor de Golpe de Suerte terminara derrapándose.

Robles se despidió oficialmente de Díaz ayer por la mañana, con un post en su cuenta de Instagram que decía "Dueles mucho", acompañado de la canción "Only Love Can't Hurt Like This", de Paloma Faith.

Con información de Reforma.