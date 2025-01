Cuidado: Calculan más de 20 anexos que operan fuera de regulación en Cancún

Se calcula que, tan solo en Cancún, hay más de 20 sitios de recuperación y tratamiento contra las adicciones, mejor conocidos como anexos y granjas. Sin embargo, solo uno está registrado oficialmente: el anexo Hacienda Santa María.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, este anexo, cuenta con toda la documentación y los procedimientos médicos y psicológicos necesarios para tratar a personas con alguna adicción.

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasma) revela cifras preocupantes: hasta 2024, en todo México había 193 centros de rehabilitación certificados y registrados, pero ninguno se encuentra en Quintana Roo.

Roger A., delegado de la agrupación, recordó que el logotipo de Alcohólicos Anónimos es una marca registrada de dominio público que únicamente la Central Mexicana puede utilizar.

“México no reconoce como Alcohólicos Anónimos a ninguna asociación que use nuestro logotipo. Somos 120 grupos en la zona norte de Quintana Roo, y no contamos con ningún anexo ni centro de rehabilitación”, afirmó.