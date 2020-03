“Editorial: Culpables del coronavirus - 24/03/20. La Voz con César Vidal desde el exilio”

“Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva asignadura de La Voz , soy César Vidal, hoy es el martes 24 de marzo de 2020 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio”.

“Corría el año de 1995 cuando tuvo lugar en España, una reforma en profundidad del código penal, en el nuevo texto se producía la introducción en el articulado del delito de negligencia criminal bajo el tipo de la imprudencia grave, así el artículo 142 señalaba que el que por imprudencia grave causare la muerte de otro será castigado como reo de homicidio imprudente con la pena de prisión de uno a cuatro años”.

“El artículo concluía afirmando que si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo, por un periodo de 3 a 6 años”.

“La doctrina penal establece cuatro elementos claves para poder hablar del delito de imprudencia grave”.

“El primero es que exista un deber de ser cuidadoso, la persona acusada de este delito ha de ser alguien que tenía la obligación de comportarse con prudencia en un asunto que acabó derivando en la muerte de otra persona”.

“El segundo requisito es que la persona con la obligación de tener ese cuidado no lo haya tenido, debiendo ejercerlo, se abstuvo de ejercerlo”.

“El tercero es la causalidad, es decir, que el romper con las acciones de cuidado obligadas con la prudencia debida se encuentre en la causa del daño o de la muerte”.

“Finalmente tiene que darse el caso de que de forma efectiva se haya producido una muerte como consecuencia de ese abandono del deber de cuidado”.

“Todas y cada una de estas circunstancias de manera presunta se han dado en España al menos desde el mes de enero de este año hasta la fecha de hoy y señalan de manera abrumadora que el gobierno presidido por Pedro Sánchez, además de otras instancias sociales, políticas y mediáticas son culpables de un delito de imprudencia grave con resultado de un homicidio que es masivo”.

“En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la presunta comisión de un delito masivo de imprudencia grave con resultado de homicidio por parte del gobierno español y de otras instituciones, organizaciones y medios”.

“Sin ánimos de ser exhaustivos los hechos son los siguientes”:

“Primero, en noviembre del año pasado se conocieron los primeros casos de infectados por Coronavirus en China”.

“Segundo, en enero de 2020 el Consejo Superior de Investigaciones Científicas avisó de lo que denominó letalidad del coronavirus. El gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada”.

“Tercero, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud advirtió de lo que tenía que hacerse frente a la epidemia del coronavirus empezando por la realización masiva de test. El gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada”.

“Cuarto; el propio ministro Pedro Duque ha reconocido que la advertencia de la Organización Mundial de la Salud era conocida por el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Sin embargo el gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada”.

“Quinto, el 13 de febrero se produjo la primera víctima mortal del coronavirus en España. El gobierno de Pedro Sánchez no hizo nada”.

“Sexto; durante las semanas siguientes, a la vez que no se hacía nada para enfrentarse a la epidemia de coronavirus, se produjo un conjunto de impulsos calurosos y financiados para la celebración de la manifestación feminista del 8 de marzo, no solo el gobierno sino personas de proyección pública y mediática, como Cristina Almeida y Susanna Griso llamaron a la gente a acudir a la manifestación, insistiendo en que lo hicieran a pesar del coronavirus”.

“Séptimo; es que Italia el 8 de marzo comenzó a cerrar zonas enteras del país, el gobierno español impulsaba la celebración masiva de las manifestaciones feministas. Solo en Madrid se reunieron con resultados pavorosos entre 120 mil y 150 mil personas”.

“Octavo; así, de manera nada sorprendente Madrid se convirtió en una de las tres comunidades autónomas más golpeadas por el Coronavirus y diversas celebridades asistentes a la manifestación, como la vicepresidenta Irene Montero, presumiblemente la vicepresidenta Calvo, la esposa del presidente de gobierno y la ministra Darias, sufren ahora de coronavirus”.

“Noveno; a pesar de unas consecuencias tan evidentemente desastrosas el gobierno de Pedro Sánchez siguió sin hacer nada”.

“Decimo; cuando el número de víctimas ya superaba el millar en un día sábado Pedro Sánchez apareció ante las cámaras de televisión y lo hizo además mintiendo”.

“Undécimo; en esa intervención Sánchez afirmó que seguía las directrices de la Organización Mundial de la Salud, pero lo cierto es que a diferencia de lo que ya sucedía en Alemania y en Corea del Sur, no había hecho nada”.

“Duodécimo; el 21 de marzo, dos meses después de recibir las advertencias de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sánchez anunció la compra masiva de test, hasta entonces no había hecho nada”.

“Y esa circunstancia explica que en Alemania con una población del doble de habitantes que España el número de víctimas sea muy inferior. A fin de cuentas en Alemania se habían realizado 4 mil test por cada millón de habitantes mientras que en España por cada millón de habitantes se habían realizado 625”.

“Decimotercero; a día de hoy el gobierno de Sánchez sigue afirmando que ha aplicado las medidas más estrictas, la realidad es que sigue sin haber test masivos, sigue sin haber medidas de control riguroso y sigue sin haber una distribución adecuada de material sanitario”.

“Y decimocuarto; la única medida adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez ha sido la de soltar las riendas a los sicarios de la Agencia tributaria para que continúen espoliando a los españoles en medio de una terrible pandemia”.

“El deber de realizar el cuidado debido es algo que no solo aparece en todos los códigos penales sino que se percibe con el simple sentido común”.

“Si una enfermera no alimenta a un enfermo y como consecuencia este muere de inanición la enfermera es culpable de imprudencia grave”.

“Si un policía no impide que un delincuente robe, mate, lesione o viole a un ciudadano estando presente en la escena del crimen, ese policía es culpable de imprudencia grave”.

“Si un niño se muere ahogado en su propio vómito ante una cuidadora que se limita a seguir viendo la televisión a pesar del movimiento inquieto de la desdichada criatura, esa cuidadora es culpable de imprudencia grave”.

“Si alguien a fin de cuentas teniendo un deber no lo cumple y el resultado de esa imprudencia es la muerte de un ser humano nos encontramos ante una persona culpable de imprudencia grave con resultado de homicidio, de esa imprudencia grave con resultado de homicidio es presuntamente culpable el gobierno de Pedro Sánchez que había sido advertido de lo que era el Coronavirus y no solo no movió un dedo para enfrentarse con la amenaza sino que además impulsó calurosamente las celebraciones feministas del 8 de marzo a pesar de que constituían un lugar óptimo para que se produjeran contagios masivos como efectivamente sucedió”.

“Culpables son también todas aquellas que animaron públicamente a acudir a esas manifestaciones a la gente a pesar del coronavirus y lo hicieron en un ejercicio de sectarismo verdaderamente criminal”.

“Culpables son todas aquellas organizaciones que durante el 8 de marzo y con posterioridad se empeñaron en mantener reuniones y celebraciones multitudinarias que efectivamente llegaron a celebrarse”.

“Culpables son los gobiernos catalán y vasco que a pesar del avance innegable de la mortalidad han seguido insistiendo en no sumarse al esfuerzo común contra la pandemia.”

“Culpables son todos aquellos medios que ante un estado de tan letal imprudencia se han dedicado a jalear al gobierno”.

“Ahora quizá no es el momento, pero una vez que pase esta plaga, es obligación de todo ciudadano de bien sumarse a una iniciativa legal para proceder al procesamiento de Pedro Sánchez, para proceder al procesamiento de las organizaciones convocantes del 8 de marzo, para proceder al procesamiento de aquellas personas que hicieron un llamamiento a manifestarse a pesar del Coronavirus y para proceder al procesamiento de los gobiernos catalán y vasco que se negaron a sumarse al esfuerzo común por imprudencia grave con resultados de homicidio”.

“Así es porque insisten indicios más que racionales de que millares, quizá incluso decenas de millares, de muertos cuando todo acabe, se hubieran podido ahorrar en España si estas instancias hubieran actuado de acuerdo a su obligación y no a sus intereses sucios, viles y bastardos”.

“Son indicios más que abundantes y racionales de que todos perpetraron un delito en ocasiones masivo de imprudencia grave que se ha traducido a día de hoy en más de un millar de muertes por Coronavirus”.

“Mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de un millón de euros, pero ese dinero no ha ido a enfrentarse con la epidemia, ha ido a engordar los bolsillos de muchos que son culpables de imprudencia grave con resultado de homicidio masivo”.

“Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches.” Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga”.

Por resultar de suma importancia lo que dice este periodista es que reproducimos su opinión para poder estudiar y evaluar cuál es la responsabilidad que tienen los políticos y principalmente los secretarios de salud, al no prevenirse o en su caso al no haber hecho nada para enfrentarlo, por ello será importante buscar y encontrar cual es la legislación según las leyes para poder enjuiciar a quien resulte culpable ya que con este tipo de errores solo reflejan que no son más que una bola de imbéciles.

Cual es la responsabilidad de los políticos al no prever una pandemia

Hay que ver que es lo que dicen las leyes mexicanas de cuál es la responsabilidad que tienen los políticos para con la nación y para con los mexicanos ya que a fin de cuentas somos el pueblo los verdaderos dueños del país.

Será interesante saber qué tipo de acciones se deben aplicar a quienes no hicieron ni hay hecho nada para prevenir el contagio del coronavirus ya que las últimas cifras dicen que serán aproximadamente 70 millones de mexicanos los que se van a contagiar, y que muchos van a salir adelante pero lamentablemente muchos no.

Diputados ignorantes creen que una pandemia solo afecta a los ricos

Es importante señalar que hubo un diputado que dijo que nada más a los ricos les podía afectar el virus, pero ahí hay que remarcar que “el que nace en la maceta no pasa en el corredor” y que la gente que tiene ese odio, ese remordimiento, ese veneno en sus venas, en su mente y en su corazón, deberían dedicarse a hacer otra cosa que no sea la política ya que ésta debe ser la actividad más honrada de todas y este tipo de gentes no tienen la más mínima ubicación racional, ni el amor por sí mismos ni hacia los demás, al no entender la existencia de un virus de fatales consecuencias para cualquier ser humano, es por ello que no entendemos cómo se atreve a hacer ese tipo de declaraciones.

Si a este tipo de personas se les hiciera una prueba de su nivel de IQ, reflejaría verdaderamente que no tienen la capacidad para ser empleados públicos, ni siquiera para ocupar un lugar como choferes de un camión, entonces sería importante que ahora que a toda esta gente que no está haciendo nada, se le hiciera una evaluación psicológica para conocer cuál es su capacidad mental y que nivel de antecedentes académicos tienen porque es patético que ciertos “funcionarios” digan que solo a la gente que ha tenido éxito, que gentes que han trabajado por generaciones y gentes que han sabido explotar sus conocimientos sean los que están expuestos a este tipo de pandemias, este tipo de ignorantes solo demuestran su irreflexión, su incapacidad y su bochornosa existencia.

Por ahora Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, da positivo a Covid-19; el primer ministro del Reino Unidos, Boris Johnson, con Covid-19; también se ha mencionado que el príncipe Carlos de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II, tiene coronavirus, así es que gobernantes, estrellas de Hollywood, la realeza y celebridades han sido contagiadas por el coronavirus, esto demuestra, para que lo entienda el grupo de diputados, que todos pueden ser víctimas del virus, ya que son nuevos ricos, por el sueldo que reciben y los estímulos que les da el gobierno, por ello no se pueden considerar pobres.

La situación económica, política y social en México está en una espiral la cual no tiene posibilidad de recuperación, ya que nos hicieron una clasificación como el peor país, ya que México podría ser una gran potencia económica, comparado con Brasil y Argentina, donde nunca habían estado cerca del nivel de México, pero ahora México está en el último lugar.

Esto demuestra que la cuarta transformación ha sido la “gran transa” ya que entre más mentiras, más engaños y más escenarios que presenten y donde se esconden atrás del burladero el presidente y sus secuaces, ese hecho demuestra que están acabando con el país, con el futuro y eso es una realidad.

Ya no puede seguir echándole la culpa ni a otros sexenios, ni a otras situaciones, ya que en los otros sexenios a lo mejor hubo gentes que abusaron del poder, como está demostrado, pero siempre se mantuvo a México en una posición privilegiada en la cual el país caminaba y tenía Productos Internos Brutos positivos pero aquí lo único que tenemos de positivo es la existencia de brutos manejando el país.

En este mundo cada acción tiene una reacción

Y a este tipo de gentes deberían de aislarlos, y ya que se liberaron las Islas Marías deberían de reabrirlas para encerrar a cada uno de los miembros de este partido, el de la desesperanza, por ahora está “el rumor” de que si a la familia del señor López Obrador le hacen estudios y resultan positivos para la infección de esto, que sería lo único positivo que hayan hecho en su existencia.

Por ahora lo que más esperamos, además de superar estos difíciles momentos, es poder salir de esta prueba, ya que es una prueba para la humanidad, es el karma que nos está cobrando el planeta, es momento de pensar que ya basta de tantas mentiras, de tantos engaños y de tantas desubicaciones racionales, lo único que nos puede sacar adelante es tener una actitud positiva, una mentalidad sana y demostrar con hechos que muchos valemos más como homo sapiens que como miembros de cárteles políticos.

Los hechos quedan registrados en la historia de cada país

Entonces quedará escrito en la historia de México que hay mucha gente que no ha tenido a bien entender el difícil escenario que estamos viviendo y que es uno de los peores de nuestra historia ya que se menciona que será cerca del 70% de los mexicanos que se verán infectados por el covid-19 y el escenario menos malo, el más optimista es que cerca de un 20 a un 15 por ciento van a caer, a sucumbir porque esta enfermedad también ataca al corazón.

En Estados Unidos ya son cerca de 121 mil contagios registrados, de 2,010 personas fallecidas y casi 900 que están recuperadas, siendo Nueva York el Estado con más afectados y los números van creciendo a cada momento ya que los últimos datos demuestran que los jóvenes (de entre 20 a 44 años) no están exentos de este contagio y también pueden sufrir con severidad el Covid-19, ya que aseguran que durante los últimos días las neumonías derivadas de este virus se están complicando en pacientes jóvenes y también porque ya quedó comprobado que esta enfermedad afecta al corazón, y, los que tengan un corazón que no sea resistente, que no esté sano o que no hayan llevado una vida con hábitos sanos pues lo más probable es que vayan a transmutar y eso es una realidad que es irrefutable porque esta enfermedad le pega a todo mundo, a negros, a blancos, a árabes, a budistas, a católicos y a judíos que no hay una raza o una religión que este blindada contra este tipo de virus, es una situación de karma.

Es por ello que tenemos que unificar nuestros criterios resaltando los valores que realmente importan y que son ciertos, no los valores que proyectan en las redes sociales que no son más que un mito y una falacia, los incrédulos van a quedar enterrados y los que tomen en serio esta situación serán los que podrán sobrevivir que es lo más importante, no estar exhibiendo su falta de entendimiento de la realidad de las cosas al decir que solo quienes tienen coches de lujo, aviones de lujo o casas de lujo son los que se infectaran.

Lo importante es que tengan una educación correcta para que la vida familiar se valorice y por otra parte debemos entender que esta situación nos está dando la oportunidad de convivir con la familia, de disfrutarla y eso tiene cosas muy positivas, eso debe de tomarse como un escenario maravilloso para poder entender, convivir y darle la importancia a los verdaderos valores del homo sapiens.

Cuando sean elecciones habrá que estudiar a fondo por quien votar

Ahora sería muy interesante tratar de conocer la opinión de todas las gentes que votaron por el partido de la desesperanza y de la mentira, ya que se ha ido demostrando a todas luces que el peje presidente no ha podido hacer otra cosa más que echarle la culpa a todo lo que no entiende y a esconderse dentro de su estúpida conferencia de prensa, con lo que ha quedado claro lo ruin de su espíritu y de su existencia, sería bueno recordarle que todo esto va a quedar gravado en la historia de México tal como en su momento ocurrió con Santa Ana, sus compinches y como la de muchos otros traidores a la patria.

Por el momento solo nos queda decir que “sobre el muerto las coronas”…. pero no el coronavirus. ¡A cuidarse todo mundo!

