Culpan a banco por ecocidio en Xcacel-Xcacelito

En medio de las acusaciones por daños ambientales en Xcacel-Xcacelito y Chemuyil, confirmado incluso por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el hotel Hilton Tulum Riviera Maya arrancó operaciones, a pesar de que está pendiente un amparo en su contra.

De acuerdo con señalamientos del Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), el centro de hospedaje comenzó a promocionarse y vender sus paquetes con fotografías que contradicen la situación de menoscabo en la playa aledaña al santuario de la tortuga.

“Están empezando sin haber cumplido con la ley, no Hilton, desde mi punto de vista jurídico, sino el fideicomiso del banco Actinver que fue el que pidió los permisos, que también hay una serie de irregularidades en estos porque tardaron 22 años en sacarlos. Eso es ilegal porque los proyectos se tienen que presentar de manera legal, no se pueden fraccionar los proyectos como lo hicieron así (...) hubo una suspensión que no respetaron, y demostramos que estaban trabajando (...) el juez no hizo nada”, sostuvo Araceli Domínguez Rodríguez, presidente de GEMA.