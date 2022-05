Cultura o entretenimiento

La línea entre cultura y entretenimiento es muy delgada. La gente confunde esto muy fácilmente y se pierde en el mundo del entretenimiento y se olvida de la cultura.

Tampoco olvidemos que todo es cultura. Usos y costumbres de la sociedad, gastronomía y demás.

Cuando hablo de cultura y entretenimiento me refiero que no es lo mismo escuchar un trío de jazz o un recital de música de concierto por un cuarteto o por una orquesta, que un grupo de reggaetón.

En ambos hay cultura, pero los primeros te dejan una gran enseñanza, son eventos perennes y el reggaetón es pasajero, es una moda corta.

Tampoco existe comparación con los años de desarrollo del artista, ni de las horas de práctica en su instrumento y no es que sea bueno o malo; simplemente hablo de calidad.

Como la eterna discusión con los DJ’s. Ellos me dicen: Es que cuando yo toco cobro tanto… Y yo pienso: ¿Cuándo ha tocado este tipo?

Tocado yo que me la paso horas en el piano y en ocasiones no me sale y es una y otra, y otra y otra vez, hasta lograr el objetivo. No es lo mismo un artista plástico que otro y no hablo de que pinte bonito o no.

Hablo de la técnica, el uso del espacio en el lienzo, los materiales, la creatividad y todo en conjunto que van dando una posición y como se dice por ahí… hay niveles.

Ahora se ha convertido como parte de nuestra cultura la de llevar esa calidad a una plataforma de streaming, o bien en una transmisión en vivo sin perder calidad y llevando a la gente lo que hacemos hasta la comodidad de su hogar.

Este es el gran reto y en lo personal muy agradecido con la vida por permitirme el poder ser parte de esta maquinaria de la tecnología, para llevar a todos nuestro arte gracias al internet.

La pandemia nos dejó un gran aprendizaje en muchas cosas, y el arte volvió a ser el gran bálsamo que hizo que la gente tuviera un gran equilibrio en su vida.

A partir de ahí se está consumiendo arte como nunca. No cabe duda que el arte es el alimento del alma, así que sigamos procurando arte y cultura a nuestras vidas. Hasta la próxima semana.