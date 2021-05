Cumpleañero o no, La Vicenta te tiene una sorpresa este mes de mayo

Este mes La Vicenta hará sentir especial a todos y no solo a los cumpleañeros de mayo, con sus ¡nuevos platillos!. No es por nada pero los expertos en la parrilla nos hicieron una invitación para probarlos y quedamos encantados con su sabor. No nos podíamos guardar el secreto así que traemos para ti una selección de los que creemos que serán los mejores.

Para entrar en ambiente, está la Papa Chenta; una papa martajada con queso, crema, mantequilla y tocino. Y si andamos tomando un pequeño descanso de la dieta, puedes agregarle chorizo, arrachera, aún más queso, champiñones e incluso más tocino ¡Porque a La Vicenta se viene a disfrutar!.

Te recomendamos que te vayas mentalizando que después de probar todas estas delicias lo más seguro es que ya no te cierre tu pantalón, pero no te preocupes por que ¡La Vicenta es tu casa!

Ya que te advertimos de tu vestimenta, vamos a seguir con las sorpresas:¡Pizzas!. Primero está la Pizza Mesta; con queso gouda, tomates asados, aceitunas y chorizo. La Pizza Tela; con queso gouda y parmesano, tomate cherry, aceite de oliva, cebolla morada y albahaca fresca y por último, está la Pizza Melo; con queso gouda, tomate cherry, orégano, arúgula, queso de cabra y jamón serrano. Pensamos lo mismo, sus nombres tienen ese toque irreverente de La Vicenta, pero su sabor es de otro nivel.

¡No puedes rendirte ahora! Pide un vaso con agua y a seguir degustando estos nuevos platillos. Por último, probamos una discada norteña con unas tortillas de maíz azul y amarillo recién hechas. No es broma cuando te decimos que el sabor a carne, chorizo, pimientos y cebolla fue imposible de resistir.

La verdad es que La Vicenta, quien pertenece al exitoso grupo restaurantero Grupo Anderson’s nos hizo sentir demasiado especial con sus nuevos platillos. Es el lugar perfecto para disfrutar con amigos y familia del sabor de la parrilla acompañado de un menú muy botanero; con excelentes cortes de carne, en donde todos querrán estar.

Ya te dimos bastantes razones para que vayas corriendo a La Vicenta a probar sus nuevos platos.¡Tienes que ir ya!

Recuerda que puedes reservar desde su página web o directo desde sus redes sociales.