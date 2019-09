Filosofía para niñas y niños: invitan a curso en Cancún

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Con el objetivo de ofrecer a los niños un curso donde se les ayude a fortalecer el pensamiento creativo y cuidadoso, los filósofos de profesión Olympia Santiago y Alejandro Santos ofrecerán los talleres “El arte como herramienta para entender el mundo” y “Filosofía para niños y niñas”, a partir de las primera semana de septiembre en la Casa de la Cultura de Cancún.

“En estos talleres se desarrollan las habilidades de pensamiento creativo en los niños, analizan el arte, las novelas literarias y transmiten a través de dibujos y ejercicios su acción creativa”, explicó la experta.

“Desarrolla en ellos un pensamiento más cuidadoso que les ayuda a mejorar su mundo, encuentran respuestas en la sociedad que les ha tocado vivir”, agregó.

Al respecto, Alejandro Santos comentó que su propuesta de talleres plantea la posibilidad de que l cuando crezcan hagan un mundo mejor del que están teniendo en estos momentos, y agregó que la línea de los mismos está relacionado con el pensamiento creativo, y que la creatividad tiene que ver con la resolución de problemas y otras visiones del mundo.

“Estos talleres no son una clase, no son una conferencia, no es un curso, nuestro trabajo es horizontal y sí proponemos recursos interesantes, materiales de fácil entendimiento y nos centraremos en las cuestiones del arte en lo inmediato en nuestras vidas”, expresó el filósofo.

¿Cuándo y cómo participar?

Los talleres se impartirán los martes y los jueves y se armarán dos grupos, el primero será de cinco a nueve años de 4:30 a 5:30 de la tarde, y el segundo de nueve a 12 años de 5:30 a 6:30 de la tarde, por lo que los talleristas invitan a los padres de familia interesados en inscribir a sus hijos e hijas a acercarse a la recepción de la Casa de la Cultura de Cancún para apartar su lugar.

El dueto forma parte de la Federación Mexicana de Filosofía para niños y son formadores docentes de filosofía para niños y jóvenes.

Alejandro Santos estudió filosofía en la UNAM, cuenta con el diplomado en Filosofía Contemporánea por el ITAM; Olympia Santiago es filósofa de la Universidad Intercontinental con maestría y doctorado en Educación por el Instituto de Estudios Universitarios.