Cynthia Alesco agradece nominación a los Premios PRODU

Con humildad y agradecimiento tomó su nominación como Mejor Actriz de Reparto la actriz Cynthia Alesco, quien comparte en exclusiva para Novedades Quintana Roo, lo que implica este logro en su carrera.

“Es un gran honor haber estado nominada en los Premios Produ que son tan importantes y reconocidos, no me había imaginado que con Anita Solís de Vencer el pasado llegaría esto. Me siento en un momento súper bonito en mi carrera, con una responsabilidad y mayor compromiso, si antes daba el cien ahora tengo que dar el doble, a la gente que me volteó a ver y a la que me nominó, no puedo quedarles mal”, expresó Cynthia quien piensa que parte importante de su nominación fue la situación que enfrentó su personaje en la telenovela Vencer el pasado.

“Creo que lo que tiene Ana Solís diferente a las demás actrices de reparto, que claro son fenomenales, es que nos está reflejando una parte importante de nuestra sociedad, las mujeres en México y Latinoamérica que pasamos por temas de machismo, abuso psicológico y maltrato; mujeres se han visto reflejadas con este personaje y con la producción misma, lo bello de Ana es que al final se decide por ella misma, se elige, se quiere y se rescata ella misma, algo que está pasando cada vez con las mujeres, nos estamos dando cuenta que no tiene que llegar un príncipe azul a rescatarnos, somos muy capaces y tal vez eso pudo haber sido una de las razones por las que escogieron a Ana Solís para nominarla”.

Premios Produ es el único galardón que premia las producciones de televisión latinas en el mundo, donde los ganadores son elegidos por un jurado conformado por 400 profesionales de la industria audiovisual, es por eso que Cynthia siente una responsabilidad por ser mejor actriz.

“Ahora me toca cargar con esto que me encanta, soy de esas mujeres luchonas, me gusta echarme responsabilidades encima y entre más crean en mí, buscaré hacer mejor lo que hago, prepararme más para darles lo que se merecen, actuaciones de verdad. En unos días me voy a un curso a Los Ángeles para seguirme preparando y continuar con esta energía y muy agradecida con Dios por estos peldaños que voy escalando en mi carrera”, puntualizó.