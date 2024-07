¿Da un viraje el PAN?

El PAN realizó una sesión extraordinaria el fin de semana en la Ciudad de México para analizar la pasada jornada electoral y emprender el camino hacia la renovación de la dirigencia nacional. Difícil tarea después de sus peores elecciones en dos décadas de historia. Hubo autocrítica, la propuesta de abrirse ya a la ciudadanía, la necesidad de elaborar un diagnóstico certero del país y la urgencia de reivindicarse como principal partido de oposición. No faltaron las voces que insisten ir sin aliados.

Quintana Roo estuvo presente: Reyna Tamayo, Andrea del Río, Cinthya Millán y Guillermo Galland en su condición de consejeros nacionales. Faltaron Mayuli Martínez y Ernesto Sánchez Cordero. Andrea del Río es la única quintanarroense que formará parte de la Comisión Especial que analizará los resultados electorales.

El objetivo de dicha Comisión es generar propuestas de cambios concretos en el partido, para la conducción de los grupos parlamentarios y emitir recomendaciones a sus gobiernos estatales o municipales. Es una Comisión de 40 consejeros nacionales, entre quienes figuran Santiago Taboada, Lilly Téllez, Kenia López Rabadán, María Eugenia Campos, Libia Dennise García, Manuel Gómez Morín, ente otros.

En paralelo, para atender el tema de la futura dirigencia nacional se instaló la Comisión Organizadora Nacional de la Elección del Comité Ejecutivo Nacional (Conecen), que presidirá Ana Aranda Orozco y que está será integrada por María Zavala Peniche, María Cecilia Romero, Fernando Rodríguez Doval, Ignacio Loyola Vera, Juan García Villa y Ricardo Ling Altamirano.

La Conecen definirá la ruta, las fechas y la convocatoria. Dicho proceso podría extenderse hasta finales de año. La expresión de Marko Cortés “sin prisas, pero sin dilaciones”, no deja a todos tranquilos. Comienzan a escudriñar cuentas y decisiones que no favorecieron.

El PAN necesita con urgencia abrirse a la sociedad: si ésta no ve que se abre buscarán otro que sí escuche, o esperarán la creación de otro como podría suceder en el ámbito nacional. La postura de contener las reformas de la 4T o de exigir el respeto a la división de poderes, no son temas propios, les ayudan sólo ante ciertos sectores y no han rendido frutos para ganar comicios, la meta principal de todo partido.

El PAN tiene planes y sus representantes del estado no están al margen. Pronto se conocerán las primeras acciones de lo que llaman “una nueva etapa”.