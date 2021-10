Dan a conocer red de empresas fantasma que AMLO usa para sus eventos

Desde tres bodegas y dos domicilios ubicados en la colonia Obrera en Iztapalapa en la Ciudad de México (CDMX), opera una red de empresas fantasma que han obtenido contratos millonarios de eventos de Presidencia, del Gobierno capitalino y del senador Ricardo Monreal.

De acuerdo con EmeEquis, dicha red de empresas fantasma recibió hasta 2020 más de 37 millones de pesos para atender eventos como los del Grito de Independencia, los diferentes informes de AMLO, los 200 Días de Claudia Sheinbaum, aniversarios luctuosos de algunos héroes nacionales y otros actos del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

Un mismo domicilio ha sido utilizado por La Cuarta Transformación para simular la existencia de una empresa que ha obtenido, de manera directa, contratos millonarios desde aquel primer evento que la presidencia llamó “El primer informe de actividades del presidente”.

Se da a conocer que esta red de empresas fantasmas tiene domicilios fiscales ubicados en bodegas de colonias populares; asimismo el reportaje ubica a Yazmín Adriana Bolaños López en medio de estas empresas al señalar que ella ha sido la proveedora de distintos eventos de Andrés Manuel.

Yazmín, a pesar de no contar con empleados, ni vehículos, ni activos (según investigación in situ y lo que ella misma declara en documentos) ha realizado la organización de los eventos para el presidente, iniciando el 1º de julio de 2019 cuando dio su informe de actividades.

Con el argumento de que es una persona física, la Presidencia tiene la costumbre de ocultar la dirección y datos que pudieran servir para localizar a Yazmín.

Ella no pertenece a ninguna cámara, no tiene empleados ante el IMSS, no tiene vehículos, ni tampoco tiene oficinas al público, menos la conocen entre las empresas establecidas que se dedican a la misma actividad, según rastreó este equipo de reporteros.

En su domicilio particular ya no se le encuentra, aunque a veces visita a sus hermanos que aún viven en el multifamiliar de la colonia Obrera donde residía antes. Apenas el pasado 25 de mayo se dio de alta en Compranet (Registro Único de Proveedores y Contratistas, RUPC), pero a pesar de esto, también prestó servicios a Claudia Sheinbaum en sus 200 días como Jefa de Gobierno de la Ciudad en julio de 2019.

Cuando llegó López Obrador al Poder Ejecutivo se transformó en su proveedora favorita. En apenas poco más de dos años recibió más de 37 millones de pesos por adjudicación directa para eventos de Presidencia, del Indep (Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado) y también de la CDMX.

El domicilio que aparece en los contratos que firma Yazmín es el número 39 de la calle Juan A Mateos, Colonia Obrera, de la Ciudad de México. A decir de los vecinos es una bodega con muy poco movimiento, que rara vez se usa.

Según la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, el dueño del predio, es Héctor Francisco Flores Marín, el checador de la alcaldía Cuauhtémoc. Esta dirección tiene además una particularidad: ya fue utilizada también en el pasado para lo mismo.

EMEEQUIS reveló que por el reportaje “El checador detrás de las empresas fantasma de los eventos de AMLO”, fue víctima de un ataque en su plataforma; estudios forenses confirmaron que no se trató de una falla del sistema o servidor.

Unas horas después de publicar el reportaje, cuando comenzó a volverse tendencia en las redes sociales, sobrevino el ataque cibernético, que dejó el portal vacío por unas horas mientras se restableció el flujo de información.

Por otra parte, el experto en ciberseguridad, Manuel Rivera, explicó que parecería que el objetivo de los atacantes fue hacer un daño a la reputación de la empresa borrando el material.

Gracias a los protocolos y candados de este medio, ni el archivo ni la información se perdió y pudo subirse y actualizarse tras un par de horas. Las revisiones a fondo en el website, una vez restablecido el sistema, arrojaron que fue un ataque directo de externos.

El reportaje publicado este miércoles revela una serie de contratos millonarios entregados a una red de personas cuyas empresas no tienen activos, ni oficinas, ni domicilio comercial, entre otras anomalías.

El dinero que recibía Pío era

una “aportación al movimiento”

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe seguir investigando a Pio López Obrador por los recursos que recibió en efectivo de David León, en 2015, Andrés Manuel López Obrador indicó que si su hermano es culpable, debe ser castigado.

“Lo de mi hermano ha quedado ya muy claro de manifiesto de que yo no protejo a nadie. Yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos y no los voy a traicionar”, argumentó en la mañanera de este jueves.

No obstante, cuando el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer los videoescándalos de Pio López Obrador y Martín López Obrador, AMLO afirmó que el dinero que se veía en los videos era parte de “las aportaciones ciudadanas al movimiento”.

“En el caso de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que nos apoyaba. Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo. Como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, explicó en su conferencia de prensa en Aguascalientes.

Esto en referencia a los apoyos que pedían para financiar a Morena. Así como la campaña de Andrés Manuel López Obrador rumbo a la presidencia de México. En este sentido ¿AMLO también es culpable por el financiamiento ilegal del partido que él fundó?

AMLO aseguró que no protegerá a ningún miembro de su familia; esto ante los señalamientos en contra de su hermano, por presunta financiación ilegal del partido Morena.

“Si mi hermano es responsable, que sea castigado, no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”.

En ese sentido, López Obrador recordó que en su administración no se permite la corrupción, misma que se está limpiando de arriba a abajo “como se barren las escaleras”.

Si él piensa que pueden juzgar a su hermano, debería pensar que a él también se le debe juzgar, ya que nadie, ni él, está por arriba de la ley, ni de la obstrucción de la justicia.

Y esto también demuestra su desconocimiento total de la ley.

Sería importante que iniciara limpiando a toda la bola de parientes y amigos cercanos que han aprovechado el fuero presidencial para traicionar la existencia del estado de derecho.

Y con esto se deben ir preparando todas las demandas presentadas contra de él, que es una realidad legal, ya que su nivel de hipocresía y cinismo han sido inimaginables.

Como por ejemplo en el caso del borrego, un nuevo diputado plurinominal, que expresa su opinión con respecto a que la obra realizada en el aeropuerto Felipe Ángeles nos ha impresionado a todos, así es, pero aquí lo importante no es que sea un lugar que impresione o que este bonito o que este hecho por unos o por otros, no, sería mejor que estos diputados “del mito” llevaran a cabo entrevistas a los pilotos, a los ingenieros de aeronáutica civil y a las aerolíneas que han rechazado operar en ese aeropuerto por el alto nivel de inseguridad que representa ya que las prioridades en la aviación son las de salvaguardar siempre la seguridad y la vida de sus pasajeros, ya que no es tratando de mentir y engañar a la gente como se puede superar una realidad visual, de una realidad técnica.

Es por ello que no entendemos como así es que los incultos, los oportunistas y las ratas que ya salieron del clóset, en algunos estados de la República a través de enormes dádivas y no de resultados han logrado lavarle el cerebro a muchos mexicanos.

Aunque AMLO vive en un Palacio,

dice que es de “mal gusto” la ostentación

Qué ironías de la vida cuando alguien que vive, literalmente, en un palacio se queja de los lujos. Así, AMLO dice que es de “mal gusto” la ostentación, sin darse cuenta de lo que representa ser presidente.

El mandatario Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos aquellos que presumen ropa, relojes o cualquier pertenencia con alto costo tienen un muy “mal gusto”.

De acuerdo con sus palabras, adquirir productos de alta gama es hasta ofensivo. Pero habría que recordarle que los gastos de su casa son tan altos como su sueldo.

Incluso, hay que decirle que sus hijos han mostrado en redes sociales como ellos y sus familias viven con demasiados lujos como para ser “austeros”.

Así mismo, el colegio donde estudia su hijo Jesús Ernesto es uno de los más prestigiosos del país, lo que nos dice que la familia López-Gutiérrez tiene muy mal gusto.

Y hay que recordar los bolsos carísimos y los zapatos de diseñador de las esposas de sus hijos, así como también los viajes y la vida de ricos que se dan, aun cuando su chocolatera parece no tener éxito.

Lo que es increíble de entender es cómo “un pelado” tiene tan arraigado el complejo de “virrey español” y quien ha convertido al Palacio Nacional en su “búnker” donde se recula para sentirse seguro, ese privilegio debe de ser desechado por la Cámara de Diputados y la de Senadores ya que el señor no es más que el peor de los servidores públicos que ha tenido al país con resultados reales, con un retraso en la economía de más de 40 años, y ahora, con un apoyo total de los narco políticos, que con base en su pobre criterio, les ha permitido que floreen a lo largo y lo ancho de la República.

Esta una realidad por lo que el sistema judicial debe ir preparando todas las fallas que este pobre señor ha estado llevando a cabo, gracias a su viaje de “ego”, certificado por incautos e incultos sujetos que actúan de manera visceral tratando de crear una falacia dentro de la realidad.

Que recuerde que “todo lo que sube, baja” y estamos entendiendo que lo que en cierto momento subió, también tendrá que bajar y será el pueblo unido quien buscará que la equidad jurídica exista para que todos los errores de robo a la nación sean perseguidos como lo que son, delitos federales.

Aun cuando las encuestas le dan 65%,

AMLO ya no puede ir ni al Senado

A pesar de que las encuestadoras mencionan que su popularidad y/o aprobación está entre 60 y 70%, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta cada vez más dificultad para desarrollar sus eventos oficiales con normalidad.

A partir de una revisión hemerográfica, EMEEQUIS identificó 19 momentos de tensión extrema entre manifestantes y López Obrador a lo largo de su gestión.

El tabasqueño ha sido retenido e increpado por diferentes grupos sociales en Jalisco, Puebla, Querétaro, Morelos, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz.

Cada año han ido incrementándose estos encuentros de alta rispidez en donde los ciudadanos acorralan al macuspanense. En 2019 ocurrieron sólo 3, en 2020 se presentaron 9, y en 2021 ya van 7.

El equipo de logística del mandatario ha tenido que optar por efectuar la mayor parte de sus eventos en instalaciones del Ejército o de la Guardia Nacional. Así ocurrió en Veracruz, Chiapas, Jalisco y Sinaloa.

AMLO ha exigido respeto en Puebla, Chiapas, Querétaro y Ciudad de México.

Consulta Mitofsky, que publica una medición cotidiana de la popularidad presidencial, la ubica actualmente en 64%.

De acuerdo con el compendio de encuestas que publica el sitio especializado Oraculus, el promedio de aprobación del gobierno de López Obrador al cierre de septiembre es de 63%.

Varela y Asociados, 62%; El Financiero, 61%; GEA, 54%, fueron las cifras de ese mes. En agosto, Demotecnia le dio 67%, Reforma 60%, Enkoll 59%, Buendía y Laredo 62% y Parametría 73%.

En enero de 2019, el promedio de los resultados de los diversos estudios de opinión ubicaban a AMLO con un 79% de aprobación.

Ante los reclamos ciudadanos, AMLO ha pedido respeto en distintas ocasiones. A huelguistas potosinos dijo: “No merezco ese trato”. A profesores de la CNTE en Chiapas: “Me respetan y luego hablamos...Por dignidad de la investidura presidencial”. A damnificados de Puebla que rompieron todos los cercos de seguridad que resguardaban al mandatario, preguntó: “¿Me van respetar? ¿Me van a dejar hablar?

Los momentos más tensos de AMLO:

2019

26 de mayo, Querétaro: Un grupo de integrantes de Antorcha Campesina le reclama apoyos directos al campo y a otras actividades productivas.

20 de julio, Ciudad Valles, San Luis Potosí: Un grupo de huelguistas de la dirección de Agua Potable y Alcantarillado irrumpe en el hotel donde se hospedaba.

2020

6 de enero, Cuautla, Morelos: Campesinos de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y habitantes de Huexca detienen el convoy de vehículos oficiales en el que viajaba para increparlo en rechazo al proyecto de la Termoeléctrica de Huexca.

13 de marzo, Hermosillo, Sonora: Un grupo de mineros detiene la Suburban en que viaja el presidente, para pedirle que escuche sus demandas.

21 de marzo, Guelatao, Oaxaca: Un grupo de pobladores detiene el vehículo en el que viaja, ya que exigen que el mandatario baje para atenderlos por la grave situación de desempleo.

16 de junio de 2020, Xalapa, Veracruz: El presidente López Obrador encabeza una reunión de seguridad en las instalaciones del campo militar. Al salir, lo espera un grupo de familiares de personas desaparecidas en el estado.

28 de junio, Palenque, Chiapas: AMLO y el gobernador Rutilio Escandón son recibidos por unos pobladores quienes los increpan y no permiten que bajen de la camioneta en que viajaban.

16 de julio, Zapopan, Jalisco: Al salir del nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Zapopan, Jalisco, la Suburban de AMLO es interceptada por una multitud que le hace reclamos relacionados con la pandemia de Covid-19.

27 de septiembre, Veracruz, unas 200 personas gritan “¡fuera! ¡fuera!” a López Obrador cuando sale del Hotel Emporio, donde se hospedaba. Entre los manifestantes se hallan integrantes de la organización denominada Frente Nacional Anti Amlo (Frenaa), trabajadores de Tamsa que pedían audiencia con el presidente para que intercediera por su derechos laborales, y miembros del Sindicato Nacional Unidad y Progreso.

18 de diciembre, Villahermosa, Tabasco: Un grupo de damnificados obstruye el paso de la Suburban en que viaja, al ingreso del hangar ejecutivo del Aeropuerto “Leandro Rovirosa”, y le reclaman por la falta de apoyos.

20 de diciembre, Tulum, Quintana Roo: Un grupo de manifestantes formado principalmente por personal médico y paramédico del sector público de salud detiene la camioneta en que viaja el presidente a su arribo a la zona arqueológica de Tulum. Exigen el pago del bono que prometió a ese segmento profesional por la atención de pacientes de Covid-19.

30 de diciembre, Villahermosa, Tabasco: A su arribo a la sede del Congreso del estado, AMLO es abucheado por personas que reclaman atención a damnificados.

2021

30 de julio, Culiacán: Un grupo de viudas de policías estatales muertos en servicio reclaman el pago justo de pensiones en las instalaciones de la Guardia Nacional.

Un grupo de policías se une a la protesta para reclamar condiciones justas de jubilación.

31 de julio, Tamazula, Durango: Un grupo de pobladores detiene el vehículo en que y le exigen el esclarecimiento del asesinato de las jóvenes Ana Carolina y Andrea Candelaria Aispuro, a manos de la Policía Estatal de Sinaloa.

8 de agosto, Ciudad Juárez, Chihuahua: Un grupo de jubilados y pensionados del IMSS obstruye el paso a la Suburban de AMLO en la entrada del cuartel de la Guardia Nacional. Reclaman sus pagos por cesantía y vejez.

27 de agosto, Tuxtla, Chiapas: Un grupo formado por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización vinculada clientelarmente a Morena; con demandas relacionadas con la crisis de la pandemia, retienen más de 2 horas al convoy de vehículos encabezado por la Suburban del presidente, a la entrada de las instalaciones de la VII Región Militar.

29 de agosto, Motozintla, Chiapas: Un grupo formado por tres centenares de maestros, detienen la Suburban de AMLO, para exigir una mesa de diálogo.

4 de octubre, Huauchinango, Puebla: Un grupo de damnificados por el huracán “Grace” rompe el cerco de seguridad, traspasa las vallas y da portazo en el auditorio donde se desarrollaba una reunión de AMLO con un grupo de funcionarios.

5 de octubre, CDMX, AMLO se niega a asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez en instalaciones del Senado, el jueves 7. Arguye: “Una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso.

Con esto está demostrado su temor a enfrentar una realidad, ahora que confronte su trauma de nunca haber sido capaz de ser, como lo dijo claramente William Shakespeare, “el ser o no ser, esa es la pregunta”.

Y el show de muy pobre calidad de sus mañaneras, con tanta “mierda” que ha producido este señor con la existencia de “los periodistas seleccionados” para seguir montando su teatrito, nos ha causado a todos los mexicanos pena ajena, ya que “el que mal obra y no respeta a los demás, según dice un viejo dicho revolucionario mexicano, “se le pudre el trasero”.

Un proverbio árabe dice que “cuando hay un enemigo lo mejor es sentarse en la banqueta de su casa hasta que veamos el cadáver pasar”.

Así será. Amén. Secula seculorum.

La verdad como la luz solar, siempre brilla y por ello seguirá brillando la verdad a través de los siglos de los siglos, amén.

Y los que fueron y votaron en una asociación delictuosa deben ir poniendo sus barbas a remojar ya que en el momento que esta falacia quede destruida, su realidad jurídica como ciudadanos y “malos mexicanos”, quedará demostrada ante las balanzas de la Ley… ¡Que lástima nos dan!

Los consentidos de AMLO, ganan más que él

En sentido opuesto al discurso de que “nadie gana más que el presidente”, al menos 12 subsecretarios y directores de dependencias del gobierno federal tienen percepciones anuales netas superiores a las de Andrés Manuel López Obrador, según lo señalado por EMEEQUIS.

Con un salario neto anual estimado de 1 millón 567 mil 400 pesos, de acuerdo con su última declaración patrimonial publicada en el portal Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el jefe del Ejecutivo federal recibe incluso hasta 1 millón 857 mil 307 pesos menos que funcionarios de alto nivel, como es el caso del subsecretario de Economía, Miguel Ángel Maciel Torres.

Y es que en la declaración patrimonial del subsecretario de Hidrocarburos de esa dependencia se señala que la “remuneración anual neta del declarante por su cargo público (por concepto de sueldos, honorarios, compensaciones, bonos, aguinaldos y otras prestaciones) (cantidades netas después de impuestos) es de 3 millones 427 mil 707 pesos.

Pero en la plataforma Nómina Transparente, también de la Función Pública, Maciel Torres tiene el registro de una percepción neta estimada de 109 mil 997 pesos mensuales y bruta al mes de 158 mil 270 pesos, por debajo del salario neto y bruto mensual que reporta AMLO.

En ese mismo esquema está Carlos Alfonso Morán Moguel, subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien de acuerdo con su declaración patrimonial 2021, que es pública en el portal Declaranet, tiene un salario anual neto de 2 millones 239 mil 737 pesos, es decir, 672 mil 337 pesos más que el presidente de la República.

Este funcionario también declara que recibe recursos anuales por “actividad industrial, comercial y/o empresarial (después de impuestos)” por la cantidad de 7 pesos.

Gabriel Yorio González, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también cobra más que el jefe del Ejecutivo federal. Al menos en lo que registra en su declaración patrimonial de este año.

El funcionario reportó ingresos anuales netos por concepto de su cargo público por 2 millones 234 mil 968, es decir, 667 mil 568 pesos más que lo que gana el jefe del Ejecutivo federal.

Pero ocurre lo mismo en el portal Nómina Transparente. Yorio González, en esa plataforma, tiene el registro percepciones mensuales netas por 109 mil 997.65 pesos y sueldo bruto al mes de 158 mil 270 pesos, mientras que esa herramienta de transparencia de la SFP reporta que AMLO tiene un sueldo neto estimado mensual de 111 mil 933.92 pesos y un sueldo bruto al mes de 161 mil 056 pesos.

También están los funcionarios de alto nivel en la llamada Cuarta Transformación que, en su afán de presumir que están dentro de los lineamientos de la “austeridad republicana” -en este caso de ganar menos que López Obrador-, presentan en sus declaraciones patrimoniales percepciones menores al presidente de la República por 17 pesos.

Es el caso de Roberto Aquino Salcedo, titular de la Secretaría de la Función Pública, y de Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

Ambos registran en sus respectivas declaraciones patrimoniales de este año una percepción anual neta por su cargo público de 1 millón 567 mil 383 pesos, es decir, 17 pesos menos de lo que reporta el primer mandatario en su declaración patrimonial de 2021.

Que dice La Ley

En las nuevas reformas a Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2021, se establece, en su Artículo 9:

“Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de percepciones ordinarias”.

Sin embargo, en el Artículo 15 de esa normatividad se señala que “un servidor público, de manera excepcional, sólo puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico cuando hubiere cualquiera las siguientes situaciones:

“III. Desempeñe un trabajo técnico calificado, considerado así cuando éste exija una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque corresponde en lo específico a determinadas herramientas tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere para su ejecución o realización de una certificación, habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución técnica, profesional o autoridad competente, o.

“IV. Desempeñe un trabajo de alta especialización, determinado así cuando la acreditación de competencias o de capacidades específicas o el cumplimiento de un determinado perfil y, cuando corresponda, el satisfacer evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema de carrera establecido por ley”.

No obstante, ninguno de los 12 funcionarios de alto nivel que reportan mayores ingresos que Andrés Manuel López Obrador en sus respectivas declaraciones patrimoniales registra algún documento que acrediten dichas excepciones que marca la legislación en la materia.

El sueldo de AMLO

En el apartado sobre “Límites mínimos y máximos de las percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos de la Administración Pública Federal”, que aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, la remuneración ordinaria total líquida mensual neta del presidente está fijada en 112 mil 122 pesos.

Para el concepto de “remuneración total anual neta de percepciones ordinarias” para el titular del Ejecutivo federal, el PEF de este año establece que el máximo es de 1 millón 719 mil 581. En el caso de los subsecretarios de Estado, la ley de egresos establece que la remuneración máxima mensual neta es de 139 mil 058 pesos, y la anual neta de 1 millón 668 mil 696 pesos.

Pero ni siquiera en ese escenario están otros tres funcionarios de alto nivel en el gobierno de López Obrador: Javier May Rodríguez, secretario de Bienestar; Alberto Montoya Martín del Campo, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y Luis Gutiérrez Reyes, titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Javier May Rodríguez, nombrado hace un año como titular de la Secretaría de Bienestar, reporta en su declaración patrimonial de ese año un ingreso anual neto, como servidor público de 2 millones 168 mil 418 pesos, es decir, 601 mil pesos más que el presidente.

Sin embargo, el funcionario aparece en el portal Nómina Transparente con un sueldo mensual neto de 110 mil 877.52 pesos, lo que representa un ingreso menor al de AMLO de 1 mil 056.40 pesos. En cuanto al comisionado presidente de la Conamer, Alberto Montoya Martín del Campo, su percepción anual (de acuerdo con su reporte patrimonial en el portal Declaranet) es de 1 millón 739 mil 456 pesos, unos 176 mil 056 pesos por arriba de la remuneración anual neta de AMLO.

Luis Gutiérrez Reyes, titular del IME, aparece en esa misma situación. En su declaración patrimonial de este año registra un ingreso anual neto por 2 millones 012 mil 549 pesos, superior en 445 mil 149 pesos a lo que reporta el jefe del Ejecutivo federal, pero 11 mil 615 pesos menor a la percepción mensual neta del tabasqueño, según el portal Nómina Transparente.

Los otros funcionarios de alto nivel en la llamada Cuarta Transformación que reciben un sueldo mayor, como servidores públicos, al de Andrés Manuel López Obrador son Ernesto Acevedo Fernández, exsubsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, quien a partir del 1 de abril de 2021 se desempeña como director ejecutivo alterno en el Banco Mundial, con un salario anual neto de 1 millón 571 mil 292 pesos, unos 3 mil 892 pesos más que el tabasqueño.

Además, Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con un ingreso neto al año de 1 millón 572 mil 559 pesos (5 mil 159 pesos más que el presidente), así como Julián Ventura Valero, exsubsecretario de Relaciones Exteriores y quien aparece en el portal Nómina Transparente como embajador de la Cancillería, con un ingreso de 1 millón 598 mil 356 pesos, unos 30 mil 356 pesos más que AMLO.

Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la SEP, con un salario anual neto de 1 millón 571 mil 292 pesos (3 mil 892 pesos más que el presidente).

Martha Teresa Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, con 1 millón 598 mil 356 pesos (30 mil 956 pesos más que el presidente), y Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América del Norte y El Caribe de la SRE, con ingresos anuales netos por 1 millón 644 mil 563 pesos (77 mil 163 pesos más que el jefe del Ejecutivo federal).

Esperamos que pronto se tomen las medidas correctivas para que esta pesadilla comience a ser desmentida y aclarada, para beneficio de nuestro querido pueblo hermano.

Cuando su periodo termine, seguramente va a mandar a “La Chingada”, a su rancho, a todos los huérfanos del Covid, que fueron causados por él y por la ineptitud de sus socios, para que sirva como una casa para refugiados ya que no tendrá otro uso en el futuro.

La primera obligación de un mandatario es la de cuidar y respetar la vida de los seres humanos, dentro del estado de derecho, dentro de la verdad jurídica y haciendo lo mejor que se pueda por nuestro país para rescatarlo de un retraso económico, como el de ahora, de 40 años, una de las peores situaciones hemos vivido y por la que seguramente, tanto nosotros como por las próximas generaciones, cuando todo esto haya pasado será recordado como un narcisista psicópata.

