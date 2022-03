Daniel Ferrán, el joven abogado que apostó por la música y llegó a los Eliot

Titulado en la carrera de Leyes, Daniel Ferrán siguió sus instintos en busca de la felicidad, llegando así al camino de la música que hoy lo mantiene vivo y con la convicción de conquistar a su público con su sensibilidad y presentando un proyecto honesto y lleno de amor, así promociona su más reciente sencillo Despiértame del cual nos platica en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo.

“Terminé mi carrera, me titulé y trabajé un poco en ella pero no me llenó, así que buscando algo que me gustara para no vivir amargado, me metí a estudiar actuación y ahí descubrí la música luego de un taller de canto. El talento lo desarrollé y ahora cantar es lo que más amo y deseo en el mundo”, expresó Daniel, quien en un principio renegaba de su voz por ser aguda, lo que ahora es su sello personal y lo que le ha llevado a conquistar los oídos del público.