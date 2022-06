¡Así como te gusta, baby! Danny Ocean se presentará en Cancún

Danny Ocean ofrecerá un concierto en Cancún en septiembre del presente año, para hacer bailar y corear a sus fans sus canciones que le han dado la vuelta al mundo, y se han posicionado en las plataformas de música y redes sociales.

ok vengo a contarles que la vibra de Danny es otra vaina, el show estuvo brutal y de paso terminamos posando en mi telefono @Dannocean simplemente te amoooo❤️❤️ pic.twitter.com/I85JdLTtxd — 𝚅𝚊𝚕 (@valrcarmona_) June 9, 2022

En 2016 cuando Daniel Alejandro Morales Reyes, nombre real de Ocean, apareció en la escena musical con el tema “Me rehúso”, así fue escalando hasta convertirse en una de las máximas estrellas del género urbano, quien tras lanzar su más reciente sencillo “Fuera del Mercado”, anunció más fechas de su tour 2022-23 y Cancún será una de sus paradas.

No puedo creer lo cerquita que te tuve 🤩🤩 @Dannocean pic.twitter.com/CYUdithzUC — Wendy Iridian❤️‍🔥 (@IridianWendy) May 2, 2022

El cantante Venezolano, anunció que el próximo 8 de septiembre moverá a miles de jóvenes de todo el estado de Quintana Roo para corear sus más grandes éxitos como Fuera de Mercado, Me Rehúso, Tu no me conoces entre muchos otros temas, que lo han lanzado a la fama mundial.

Yo ya puedo morir en paz por que escuché Me Rehuso en vivo. @Dannocean pic.twitter.com/yG3mlojZbJ — 🐷🖤 (@Andreapitter) June 8, 2022

¿En dónde será el concierto?

Será en punto de las 21: 00 horas en la Plaza de Toros de Cancún, que el cantante consentirá a su público que lo ha llevado a tener grandes números en su trayectoria.

Al momento Danny Ocean es el primer cantante venezolano en alcanzar más de mil millones de reproducciones en YouTube y mil millones de descargas en todo el mundo por Spotify.

¿Dónde y cuándo puedo comprar los boletos?

La venta general de boletos ya está disponible en la página oficial de Súper Boletos, ahí puedes observar que habrá cuatro categorías: