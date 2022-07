Humedal, obra maestra de Danxica

“Soy vida, no soy la misma de ayer, me nutro de mi vida, de mi entorno, me cuido y me transformo, soy humedal… esa es la premisa del espectáculo que Fundación Dánxica presentará el próximo 23 de julio en la ciudad.

“Humedal es un proyecto de género que habla sobre mujeres, sobre resiliencia, sobre volterarte a ver sin importar las circunstancias, reflexionar sobre ti, sobre tu plenitud, tu felicidad, sanar en resiliencia”, compartió Perla Paola Sánchez, fundadora de Danxica y parte de este gran proyecto que nació tras ganar el premio Internacional Iberescena. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Danxica Dance & Art (@danxica_dance) “Cada año hago un festival como saben, pero ahora como compañía nos ganamos un premio internacional, competimos con Portugal, con España y de México fuimos uno de los proyectos elegidos, es la primera vez que Quintana Roo gana un premio de danza en estas escalas”, dijo orgullosa.

Humedal nació del programa Mujer Arte y Resiliencia (MAR). (Foto: Cortesía)

Humedal se compone de seis bailarinas, una coreógrafa y músicos argentinos; nace del proyecto MAR, mujer arte y resiliencia, un programa de 3 meses que apoya a través de charlas, biodanza, danzaterapia, danza somática, nutrición a mujeres en vulnerabilidad, a rescatarse, a detonar lo que hay dentro de de ellas y a valorar lo que tienen y desde ahí partir.

“Es inspirador ya que el programa también lo tomaron las mismas bailarinas, que no todas son de danza contemporánea”.

Humedal en resumen es una obra de danza contemporánea que muestra la evolución de las conciencias femeninas buscando resiliencia, amor, pero lo más importante apoyándose en sororidad y aceptación, que se presentará en el Auditoio Stoa Cancún con una sola función que darán mujeres reales, únicas y que tienen en común, además de muchas cosas, el arte.