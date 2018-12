Darán reconocimiento a los comprometidos con el medio ambiente

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL.- Los programas de conservación no tienen éxito si estos no son apoyados por la sociedad, aseguró Ángel Rafael Chacón Díaz, director del Centro de Conservación y Educación Ambiental, quien destacó que Cozumel es hogar de especies endémicas.

En 2017 se creó el Galardón por la Conservación para reconocer a ciudadanos y empresarios que comprometidos con el cuidado del ambiente apoyan estas acciones. Este año será entregado con tres nuevas categorías en una ceremonia que tendrá como sede el Centro de Conservación y Educación Ambiental, mañana a las 20 horas.

Consultado sobre los criterios para designar a quienes reciben este reconocimiento creado e instituido por la Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), Ángel Rafael Chacón Díaz explicó que es una forma de agradecer a quienes sin tener la obligación, se tomaron el tiempo, destinaron esfuerzos, recursos humanos o materiales para apoyar causas a favor del bien común.

Aseguró que lo puede ganar cualquier empresario, empresa o ciudadano que se comprometa verdaderamente con la conservación ambiental. Enfatizó el hecho de que en este tema no todos están familiarizados, no tienen el hábito de realizar acciones a favor, no están interesados en hacerlo, no saben cómo hacerlo y sobre todo, nadie está obligado a participar.

Cuando se le preguntó si la FPMC protege a empresas o empresarios que los apoyan, y que pudieran obtener el Galardón por la Conservación, respondió que “esto no compromete el trabajo de la FPMC, y tampoco la obliga a protegerla”.

Se trata de la sustentabilidad, dijo, y con ello lograr un equilibrio que beneficie a todos, sobre todo al ambiente.

Si los trabajos de conservación de la FPMC han tenido éxito es precisamente por el apoyo de diferentes sectores de la sociedad, entre ellos empresarios. Actualmente muchas empresas buscan certificarse ambientalmente, y sólo se logra al involucrarse con la sociedad civil, enfatizó el funcionario.