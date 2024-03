De Cancún al diamante: Alberto Ruiz ante el desafío con Tigres de Quintana Roo

Para Jorge Alberto Ruiz, prospecto quintanarroense, ser invitado oficialmente a la pretemporada de Tigres de Quintana Roo, fue un sueño hecho realidad; ahora sueña con cumplir los parámetros y ser uno de los elegidos.

“Desde muy pequeño he tenido el sueño de jugar profesional en la Liga Mexicana de Béisbol , ahora ese sueño está más cerca con la invitación que me hizo la directiva de Tigres” , comentó.

Jorge Alberto es uno de los cuatro peloteros cancunenses invitados por la organización felina a la pretemporada. Ya hace unos años, dos jugadores de casa fueron invitados y vistieron la franela de Tigres.

“Es una gran oportunidad, mi familia y amigos me apoyan y todos los días me alientan a seguir adelante y creerme que voy a lograr jugar profesionalmente con Tigres”, manifestó.

Sobre el ambiente que existe en la pretemporada, el jugador explicó que es increíble la forma en que peloteros de experiencia y novatos conviven.