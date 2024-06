¡De los mayores contaminantes! Colillas de cigarro afectan al ambiente marino de Cancún

Las colillas de cigarro se han identificado como uno de los mayores contaminantes marinos actuales, ya que a través de saneamientos costeros estos residuos se hallan en mayor cantidad.

Este sábado se hizo una actividad de limpieza de costas en Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, Tulum, y Cancún. En el caso de esta última, las colillas de cigarro se encontraron como el artículo más numeroso en el ecosistema marino.

De aproximadamente 102 kilos de desechos sacados de la playa y de la laguna Nichupté, las colillas fueron las más numerosas al encontrarse al menos 170 de estás.

La coordinadora Marilú Monroy Isas comentó que aunque es el material menos voluminoso, es de los más dañinos porque una de estas contamina al menos ocho litros de agua salada, y es un veneno para las especies que están presentes en el área marina.

“La actividad se hizo en Playa Langosta, se hizo en kayak, y se hizo en fondo marino. En las playas no existe (…) alguna estructura para que la gente deje las colillas. Se supone que ya no se puede fumar en las playas”, mencionó.

La entrevistada agregó que en caso de que la gente fume, se pueden aplicar medidas por parte de los mismos bañistas para que se lleven sus colillas, por medio de cajas o contenedores.

Por otra parte, según información del Congreso de Quintana Roo, esta semana se turnó a comisiones una iniciativa para modificar la Ley de Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes, para que en las escuelas haya más difusión de la importancia del medio ambiente, y se contemple también el bienestar animal.

Esta educación contempla en parte el cuidado de las playas y los océanos de Quintana Roo, pero falta que los legisladores la aprueben.

Monroy Isas señaló que en anteriores limpiezas de playas han predominado las latas de aluminio como el principal contaminante, a lo largo de la costa de Benito Juárez, y también las colillas de cigarro.

La idea es eliminar los malos hábitos y que los ciudadanos se unan para que adquieran educación ambiental, y se disminuya la basura en el ecosistema.

En la actividad de ayer participaron alrededor de 55 voluntarios de las organizaciones Parley for the Oceans, Go Kayak, Snorkeling for Trash, Ecocaribe, y Saving our Sharks. De los residuos sacados, un 70% fueron no reciclables, y el resto sí lo era.