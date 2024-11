De PAN con lo mismo y la primera tribu guinda

La caída en credibilidad y militancia del Partido Acción Nacional (PAN) de Quintana Roo no para y promete caer aún más, esto de lograr la actual dirigente, Reyna Tamayo, su reelección al frente de ese organismo político.

Y es que el PAN no decepciona y mantiene las costumbres de sus dirigentes que buscan retener el poco, o mucho poder, dependiendo del uso que le den. Ahora la dirigente y diputada quiere perpetuarse en la silla de la dirigencia estatal.

En Acción Nacional se ha perdido hasta la forma, el derecho al pataleo que aplicaban los anteriores dirigentes y representantes de oposición, como para decir que no estaban de acuerdo, aunque al final de cuentas la negociación era la misma.

Ahora Acción Nacional es claramente un aliado del poder, aunque ello signifique acabar con la poca militancia que les queda, con la credibilidad y con la posibilidad de crecer y remontar en futuras elecciones.

Para resumir, en el PAN no se aprovecha la oportunidad de refrescarse y ser opción para aquellos que no están del todo conforme con el actual gobierno no, les gusta más el cómodo papel de oposición flexible y, porque no, pelearle el lugar al PV de aliado de la 4T.

Y mientras que en el PAN se empeñan en desaparecer, en Morena nace la primera tribu denominada “Construyendo el segundo Piso de la Transformación”. No es que ese movimiento busque desprenderse de Morena no, la intención es influir y mantener la atención del gobernante en turno, con la difusión y extensión del trabajo de la jefa del ejecutivo federal.

Dicho movimiento interno es impulsado por el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, ex dirigente nacional de Morena y diputado en varias ocasiones, ha consignado el periódico de circulación nacional La Jornada.

No hay que perder de vista que Morena se fundó con personajes acostumbrados a formar clanes, tribus y grupos que buscan tener control, tal como ocurría en el desaparecido Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En el desaparecido PRD, lograban mayores espacios y cargos de elección popular las tribus numéricamente más fuertes y con integrantes con mayor posicionamiento político, de ahí que seguramente el reclutamiento al interior de Morena estará muy activo en los próximos meses.

¿A esos movimientos y posibles inconformidades internas se refería la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, cuando reiteró que deben poner atención en la creación de oposición interna? El tiempo lo dirá. Hasta la próxima.