Debemos actuar en positivo para encumbrar a México

México con las reservas que tiene de petróleo, lo convierte en un país de los más ricos en cuanto a reservas de petróleo, pero debido a la corrupción, y en referencia a los robos de este, como en el caso de la prima del narco terrorista ex presidente, aunado a la bola de mier… de asesores que colocó en Pemex, quienes no pudieron mantener un precio razonable en cuanto a la gasolina, con lo que se refleja que esta es otra más de sus mentiras, convirtiéndolo en un cártel.

Y algunos han seguido apoyando las estadísticas erróneas del ex presidente narco terrorista y de todos sus compinches, que pertenecen a Morena, es decir Fernández Noroña, Martí Batres, Mario Delgado, Adán Augusto López y otros más.

Por lo que la mayoría de los que trabajaron con él, hicieron su agosto, ya que en vez de trabajar para cumplirle al pueblo, se aprovecharon de la democracia para llevar a cabo el mayor hurto en la historia de este país, el cual se dice es arriba de 18 mil billones de dólares.

Esto ya no puede ser aceptable, porque podría pensarse que por las “acciones” que han tomado se ha empobrecido a los mexicanos, y para ejemplo basta un botón, como en el caso de Ricardo Monreal, de quien “se dice” tiene arriba de 200 millones de dólares, ¡Cómo así!, no puede ser, el señor trajo carros del metro y los rentó al metro, eso es un fraude, al igual que su compadre Adán Augusto, de quien “se dice” recibió millones de dólares de los cárteles para financiar su campaña en Tabasco, cuyo resultado de esta designación ha creado el mismo escenario que tiene Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, es decir estados gobernados por miembros del Cártel Morena.

Y por los asesinatos, los ataques en vía pública, la quema de negocios, en fin, por el momento México está en una guerra civil no declarada y los únicos que tienen una infraestructura de seguridad son estos obreros políticos.

Es importantísimo que se investigue a los bancos que han colaborado con ellos, sea cual fuere, el Banco del Ejército, el Banco del Bienestar u otros, por haber sido los instrumentos idóneos para el “lavado de dinero”, ya que estas acciones están consideradas como delitos federales, sería bueno ver quiénes serán los encargados de juzgar a estos pseudo políticos, ya que tanto miembros del Congreso como de la Cámara de Senadores, “al parecer” no han actuado en contra de muchos delincuentes, lo que podría parecer una “asociación delictuosa” ya que a México le siguen “sangrando” las riquezas naturales, las cuales pertenecen a todos los mexicanos.

Por eso es justo y necesario que se hagan las demandas pertinentes antes Estados Unidos y las organizaciones internacionales, para que se emitan órdenes de aprehensión en contra de todos los responsables, ya sean los familiares del señor López, de sus compadres o los miembros de la cueva de López y los cientos de ladrones que han estado apareciendo.

Y “las desapariciones” que se tuvieron en el aniversario de la Constitución, demuestran la falta de conocimiento de lo que está plasmado en la Constitución, en referencia a los límites que debe tener un presidente, al omitir la presencia de ciertos funcionarios a eventos de la nación, esto no puede ser, ni es aceptable, porque no es posible que sigamos viendo como siguen destruyendo al país, por lo tanto los 70 millones de mexicanos que no están de acuerdo con esta sumisión y con esta esclavitud, ya no deben permitan que siga evolucionando el cáncer de la corrupción que significa Morena.

Al cáncer de la ambición y el poder, no lo quieren desaparecer, pero los buenos somos muchos y tenemos que hacer que desaparezca, para que se acabe la bola de malditos corruptos, principalmente por las nuevas generaciones, debemos tomar acción para iniciar el renacimiento de nuestra querida patria, México.

¡Viva la Constitución! ¡Viva el Estado de Derecho! y ¡Vivan! los mexicanos que tienen concientización, memoria y respeto por nuestra patria… tan, tan, y recuerden que este cuento, no se ha acabo.

¿México está en la lista? Estos son los países donde venden la gasolina más barata

El gobierno de México aseguró que no existe un aumento en términos reales en los precios de las gasolinas.

El gobierno de México aseguró que no existe un aumento en términos reales en los precios de las gasolinas y que incluso el país tiene combustibles más baratos que Sudáfrica, España, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Suiza, esto en el marco de la conferencia La Mañanera del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuáles son los países que tienen la gasolina más barata?, ¿Y cuál es la más cara?, ¿Qué posición ocupa México? Para tener un referente internacional sobre los costos del energético sigue leyendo.

De acuerdo con la plataforma GlobalPetroPrices, el precio medio de la gasolina en todo el mundo es de 1.23 por litro, aproximadamente, y existe una diferencia sustancial entre los diversos países, pero como regla general, las naciones más ricas tienen precios altos mientras que las más pobres y los países que producen y exportan petróleo tienen precios significativamente bajos.

"Una excepción es Estados Unidos, un país económicamente avanzado con los bajos precios de gasolina, el cual reporta un precio por debajo de la media con 18.33 pesos por litro", destacó.

Los países con el precio de gasolina más barata.

De acuerdo con la plataforma global de precios Irán, Libia y Venezuela son las tres naciones que tienen los precios de la gasolina más barata a escala global con 0.59 pesos, 0.63 y 0.72 pesos por litro, respectivamente.

Los siguientes países en la lista y con precios menores de 10 pesos el litro son: Angola con 6.78 pesos el litro; Egipto, 6.89; Argelia, 6.98; Kuwait, 7.03; Turkmenistán, 8.81; Malasia 9.46 y Kazajstán con 9.61 pesos por litro.

Otros países que destacan y que se encuentran en el rango medio de precios son China con 22.59 pesos el litro; Perú, 22.74; Japón, 23.72; Argentina, 23.85; Canadá, 24.89 y México con 25.24 pesos por litro.

¿Qué lugar ocupa México dentro de los países con la gasolina más costosa?

En el reporte de los precios promedio de gasolina a escala global, México ocupa la posición número 79 de los países con la gasolina más costosa, de 159 naciones.

Como lo indica la plataforma de precios, la disparidad entre los costos de los combustibles entre el más barato y el más caro dista mucho, los países con la gasolina más cara son Hong Kong con 68.89 pesos por litro; Mónaco, 45.69 e Islandia con 45.17 pesos el litro.

Otros países que destacan por el elevado costo de litro de gasolina son Dinamarca, Países Bajos, Singapur, Israel, Liechtenstein y Suiza, con precios de 42.16 pesos, 41.83, 41.53 (Singapur e Israel), 40.83 y 40.31 pesos, respectivamente.

GlobalPetroPrices señala que la variabilidad de precios entre países se debe a los diferentes impuestos y subsidios para la gasolina.

"Todos los países tienen acceso a los mismos precios del petróleo en los mercados internacionales, pero se imponen diferentes impuestos, como resultado, los precios de la gasolina son diferentes", informó.

En el caso de México, se cobra un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual recibe una actualización a partir del primero de enero de este año, sin embargo, el gobierno de México a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece cada viernes un estímulo al IEPS con vigencia de una semana. (Milenio).

Los nombres bajo la lupa ¡Que alguien me explique!

El FBI incluyó el pasado martes el nombre de Fausto Isidro Mesa Flores, mejor conocido como “El Chapo” Isidro, como uno de sus 10 hombres más buscados, la inclusión del capo sinaloense afín a Ismael “El Mayo” Zambada no es gratuita y va en la línea de confirmar las acusaciones desde Washington de que el gobierno de la Cuarta Transformación protege al crimen organizado, para los que lo hayan olvidado “El Chapo” Isidro alcanzó relevancia en meses pasados cuando se reveló que sus aportaciones en maletas de efectivo fueron cruciales para instalar al morenista Rubén Rocha Moya en la gubernatura de Sinaloa.

Jocelyn Hernández, líder morenista de los programas del bienestar en aquella entidad, lo reveló en un video difundido en abril del 2024, en Código Magenta: “Yo tenía a mi cargo todo el norte de Sinaloa, todas las zonas donde está el Triángulo Dorado justamente, nunca pude llegar a saber exactamente quién era pero llegaban con maletas llenas de dinero a la calle, a la casa de campaña y se las entregó literal a Rocha, y Rocha muy digno, porque me parece que Rocha es mucho más digno que él todavía, le dijo perdón pero uso una palabra una grosería, no “No seas cab.., cómo me traes esto aquí” y yo como tenía una cercanía digamos con el chofer y con todos, y mi marido trabajaba en… bueno, mí ex marido, el que te estoy diciendo también trabajaba conmigo ahí, él tenía como una habilidad de meterse no, él fue el que logró saber que me dijo… este dinero lo traen de allá, le dije pero quién es su contacto o sea, quién es, no lo sé, no he logrado saber, solo sé que es Isidro y que no sé qué, y le digo no, pero Isidro es el de acá, el capo de aquí es Isidro, creo que también se llama Isidro porque se lo llevaron a cenar a La Sierra.

La Sierra, así le decimos sí al… no sé cómo le digan ustedes, pero al rancho así a lo más metido dónde vive.

Quizás por ello, más trascendente que lo que se dijo en la llamada telefónica del pasado lunes entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, es lo que no se dijo o mejor dicho lo que todavía no se ha ventilado públicamente, pero que inevitablemente se sabrá, porque más allá de la disputa de los aranceles a las importaciones de México y Canadá, lo que debió estar sobre la mesa para debate, era el por qué el presidente Donald Trump acusaba tan frontal y directamente al gobierno de la Cuarta Transformación de estar coludido, de ser cómplice de los cárteles de narcotráfico, una acusación que nunca esperó Andrés Manuel López Obrador.

Y al dar los pormenores de aquella llamada entre Palacio Nacional y la Casa Blanca, la presidenta de México fue omisa o para tratar ese tema y lo eludió de su agenda o si acaso se ventiló, prefirió callar la respuesta que le dieron desde la oficina oval porque no le gustó, sea como fuere mientras se debaten los alcances reales de esos presuntos acuerdos, existen expedientes pendientes reservados bajo la mesa y esos tienen que ver con los personajes del primer círculo político de la Cuarta Transformación que se presume, estarían bajo la lupa por sus presuntas vinculaciones con los jefes del crimen organizado, y que hoy dominan por encima del gobierno legítimo, una buena parte del territorio mexicano, son un narco gobierno que impunemente siembra terror, que impone su ley y que cobra piso.

Más allá de los nombres de los capos, los que ya están en Estados Unidos en prisión y los que están en lista de espera para ser capturados aquí, a Washington y sus centrales de inteligencia les importan más dos titiriteros, son aquellos poderosos que mueven los hilos de la impunidad que permitió que se desbordara la espiral de inseguridad en México y que gracias a ellos se les toleró la instalación de decenas de laboratorios para fabricar el fentanilo con precursores chinos introducidos ilegalmente, entre otros, por el puerto de Manzanillo.

El costo de vidas, más de 200,000 homicidios dolosos en el gobierno López obradorista, un récord histórico.

Sin ser exhaustivos, estos son algunos de los nombres que ya están bajo investigación en algunos de los centros de inteligencia norteamericanos, de que se consoliden las pruebas y los testimonios en su contra, dependerá el desenlace.

Andrés Manuel López Obrador el ex presidente es la punta del iceberg en la investigación sobre la protección oficial a los cárteles de la droga en México, más allá de su cuestionada política de “abrazos no balazos” de sus seis giras por Badiraguato, de su reunión en la sierra sinaloense con la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán está su orden para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán cuando fue capturado el 17 de octubre del 2019 en Culiacán,

El presidente está confeso, él mismo lo admitió de viva voz en una mañanera, dijo que él fue quien dio la orden de la liberación lo que lo convierte en cómplice de operar con el crimen organizado, “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”.

A esas evidencias se sumarían los testimoniales de diversos capos quienes ya en prisión en Estados Unidos y para buscar sentencias más benévolas habrían dado como testigos protegidos los pormenores de sus acuerdos inconfesables con el gobierno de la Cuarta Transformación.

Luis Crescencio Sandoval, si algún sector oficial está bajo escrutinio en Washington es la Secretaría de la Defensa desde la inexplicable detención y liberación del General Salvador Cienfuegos, el secretario del priista Enrique Peña Nieto, las agencias norteamericanas tienen absoluta desconfianza de los altos mandos verde olivo, sobre todo cuando en el sexenio de López Obrador aceptaron ser el distractor número uno para no enfrentar al crimen organizado y lejos de proteger a los ciudadanos del flagelo de los cárteles los hombres de verde olivo se dedicaron a construir las caprichosas obras faraónicas plagadas de corrupción en complicidad con hijos y amigos de la familia presidencial.

Si Washington designa al gobierno mexicano un narco estado, ese sello pasa inevitablemente por el silencio y las complicidades del General Luis Cresencio Sandoval, quien no solo avaló la liberación de Ovidio Guzmán López, sino que ignoró todas las señales que ponían en evidencia la fentanilización de los cárteles mexicanos, el verde olivo pasó del uniforme a las carteras repletas de dólares.

Audomaro Martínez Zapata, como Jefe Supremo de los Servicios de Inteligencia del gobierno de la Cuarta Transformación, se acusa al General Audomaro Martínez de utilizar sus privilegios como hombre muy cercano al presidente López Obrador para crear sus propias redes de protección, lo mismo la delincuencia organizada, que a quienes lucraron con el creciente tráfico de migrantes.

En el epicentro de la investigación se le vincula con todo un andamiaje de intereses en el que participaban hijos de altos funcionarios del gobierno López obradorista en el tráfico de pasaportes para migrantes y en la venta de huachicol fiscal a Estados con gobernadores morenistas.

Adán Augusto López, como el tabasqueño más cercano a los afectos del ex presidente, Adán Augusto López dejó la gubernatura de aquella entidad para asumir como interino la Secretaría de Gobernación, las investigaciones revelarían que desde esa posición de poder confeccionó y protegió un complejo entramado para procesar dineros ilícitos que le permitieron gastar cientos de millones de pesos en su frustrada campaña para ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

El desplome en Veracruz del avión en el que viajaba uno de sus empresarios protegidos, Daniel Flores Nava, fue sepultado en el más absoluto de los silencios, su presunto involucramiento en la severa crisis de inseguridad que hoy se vive en Tabasco y denunciada por el nuevo gobernador morenista, Javier May, legitima las sospechas sobre para qué utilizó su despacho el hombre de Bucareli.

Ricardo Peralta Saucedo, si alguien tiene un abultado expediente en Washington ese es Ricardo Peralta Saucedo, quien como primer Director de Aduanas del gobierno de la Cuarta Transformación, fue acusado de vender los cruces fronterizos más codiciados y lucrativos a fracciones del crimen organizado, uno de ellos la Aduana de Reynosa, que se le habría entregado a Julio Carmona, hermano de Sergio Carmona, el líder creador de la red de huachicol fiscal, con esos ingresos ilícitos del combustible contrabandeado desde Estados Unidos se apuntaló el andamiaje financiero de Morena, para alcanzar su aplastante victoria electoral en las elecciones intermedias del 2021, y sus efectos en la presidencial del 2024.

Sergio Carmona sabía tanto que acabó ejecutado en una barbería de San Pedro Garza García en Nuevo León, su hermano Julio huyó a los Estados Unidos y acabó como testigo protegido en las Agencias de Inteligencia Norteamericanas revelando los detalles de los financiamientos a campañas morenistas, tan emblemáticas como las de Sinaloa, con Rubén Rocha y Tamaulipas, con Américo Villarreal.

Mario Delgado, el ex presidente Nacional de Morena fue el epicentro del reparto político de los dineros del huachicol fiscal de la mano de Sergio Carmona, Erasmo González y Américo Villarreal Santiago, el hijo de Américo Villarreal, exhibido en los videos del teléfono perdido de Sergio Carmona, no dejó duda alguna de que era el ex secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, quien dispersaba los dineros ilícitos del contrabando de combustibles de Estados Unidos.

Una vez descubierto el presidente López Obrador, lo dejó a su suerte, solo para acabar pactando con Mario Delgado la Secretaría de Educación, en el actual gobierno todo a cambio de su silencio y de que se llevara a la tumba el destino de los dineros secretos de Morena.

Rubén Rocha Moya y Américo Villarreal, es la dupla prototípica del modus operandi de los políticos de Morena, Américo Villarreal fue primero el Delegado en Sinaloa para la campaña gobernador de Rubén Rocha, donde los testimonios ya recabados de testigos morenistas revelan que Rubén y Américo fueron hasta la Sierra de aquel estado para recibir maletas de efectivo del crimen organizado, en particular de “El Chapo” Isidro, hoy entre los 10 más buscados del FBI.

El favor le fue devuelto a Américo Villarreal cuando se convirtió en el candidato morenista al gobierno de Tamaulipas, después de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, Sinaloa acabó en una guerra civil entre los chapitos y los mayitos, mientras que Tamaulipas acabó en poder de Perla McDonald, la viuda de Sergio Carmona, quien pactó su silencio a cambio de que le dejara recuperar con sus incondicionales los dineros invertidos por su difunto marido en la campaña de Américo Villarreal.

Curiosamente Sinaloa y Tamaulipas son objetivos tácticos en la lucha de Washington contra el fentanilo, en Sinaloa porque ahí se fabrica el opioide en decenas de laboratorios y en Tamaulipas porque por sus aduanas se introduce la poderosa y mortal droga, a la costa este de Estados Unidos, inexplicable que tanto el ex presidente López insistiera en defender a ambos gobernadores a pesar de todas las evidencias criminales que ya obran en poder de los servicios de inteligencia norteamericanos.

Por eso vale la pena revisar con detenimiento el pronunciamiento del gobierno norteamericano cuando dice que, las organizaciones mexicanas de narcotraficantes mantienen una alianza intolerable con el gobierno de México, el gobierno de México ha dado refugio a los cárteles, esta alianza pone en peligro la Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Si alguien tiene duda que recuerde las defensas que hacía el ex presidente López Obrador abogando en las mañaneras por los derechos humanos de “Los Capos”…

“Pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, esta es una política distinta, completamente distinta”.

Pero sin duda la mejor postura sobre el rol que jugó el ex presidente, la viene dando el ahora Secretario de Estado, Marco Rubio, quien no disimula su indignación frente a la protección a los cárteles: “El presidente Andrés Manuel López Obrador es un buen socio de Estados”…

“No, él no, México es un socio importante, el país, es una institución, el actual presidente se… desafortunadamente se dedica a hacer disparates, a interferir en la política norteamericana, gran parte del país territorio nacional se lo ha entregado a estos narcotraficantes que controlan esas áreas”.

El desenlace estas semanas, quizás días, de que comience a operar la justicia, o la aplica el actual gobierno de México o vendrá directamente de Estados Unidos, las aeronaves y los buques norteamericanos ya merodean las aguas mexicanas. (Código Magenta).

Carta dirigida a nuestra Constitución (Ya chupaste faros)

Amada Constitución, ayer fue el día más triste de mi vida.

Ayer, efectivamente se consolidó la dictadura.

Ayer, la presidencia no invitó al Poder Judicial de la Federación, a la celebración de nuestro 108 aniversario.

Es neta, no la invitó, te puedes imaginar.

Y yo te pregunto ¿Quién es para tomar ese tipo de decisiones?

¿La presidencia? Pues nada más representa uno de los tres poderes y punto.

Y si nos dejamos vamos a chupar faros, se los advierto.

Hay que abrir muy bien los ojos porque ya quieren cambiar la Constitución, y ya la van a modificar y van a hacer lo que ellos quieren como dictadores.

Abran los ojos por el amor de Dios. Carlos Alazraki

Lo invitamos a apoyar a niños, jóvenes y adultos mayores

La Fundación Chiara e Francesco A.C., brinda a niños y jóvenes las bases, tanto deportivas, como laborales, que necesitan para el desarrollo de sus habilidades y capacidades por medio de oficios; además de trabajar actividades de esparcimiento recreativas para los adultos mayores.

Si deseas más información y/o deseas apoyar con tu donativo (deducible de impuestos), comunícate con nosotros a los teléfonos 726 2625432 / 722 7113834 o al e-mail: [email protected] y en Facebook: “Fundación Chiara e Franceso AC”. “Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.

El crear una mejor sociedad, es obligación de todos, si todos ponemos nuestro granito de arena lograremos el cambio.

Personalidades en Política

Cumplimos 49 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas: [email protected]

[email protected]