Dejan ‘sin voz’ a tres mil personas con debilidad auditiva

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- En el estado hay aproximadamente tres mil personas con discapacidad auditiva, pero ningún intérprete certificado en Lengua de Señas Mexicana (LSM), afirmó Sergio Isaac Torres Falcone, maestro de lengua de señas del Centro de Atención Múltiple (CAM).

El docente mencionó que no es un problema específico de Quintana Roo, sino del país, porque en México hay sólo 40 intérpretes de lengua de señas, mientras que en Estados Unidos o Europa, hay más de cinco mil con formación profesional.

Sergio no es el primero en señalar esta situación, maestros de educación especial, familiares e intérpretes a nivel nacional han señalado la escasa labor que realizan el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (Conadis), y el Comité Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer).

Esto debido a que desde 2009, el número de intérpretes profesionales se ha mantenido en 40 personas en todo el país.

“Necesitamos insistir en brincar esas barreras y desarrollar esa habilidad para que nos ayude en la interpretación, ojalá nos podamos unir porque aquí en Quintana Roo no hay (intérpretes), sólo en la Ciudad de México hay cinco intérpretes profesionales”, mencionó el maestro, quien añadió que en el país no hay leyes que ayuden a realizar este cambio.

Otro obstáculo igual de importante para las personas sordas es la inclusión por parte de la sociedad. Con el objetivo de sensibilizar a la población, el sábado 29 de septiembre a las ocho de la mañana el CAM realizará una marcha que saldrá del ayuntamiento de Benito Juárez para que la gente vea que son igual que los demás.

Aprender la Lengua de Señas es lo mismo que aprender otro idioma.

“Los oyentes no conocen la identidad del sordo y a veces tenemos barreras de comunicación por los oyentes, no es muy difícil, no están acostumbrados a las personas con discapacidad y no tienen idea. Aprender la Lengua de Señas es lo mismo que aprender otro idioma, como el inglés”, mencionó el docente.

La marcha saldrá del ayuntamiento hacia la avenida Tulum con dirección a la glorieta del Ceviche para luego regresar sobre la misma vía hacia el Palacio Municipal y posteriormente hacia el Parque de las Palapas, en donde habrá diversas actividades culturales, como teatro.