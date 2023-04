Declara inconstitucional atribución de fuerzas armadas para labores de espionaje: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las facultades de intervenir comunicaciones de particulares y geolocalizar dispositivos móviles en tiempo real por parte de las fuerzas armadas en investigaciones de delitos en los que se vean implicados elementos castrenses.

Declaración de invalidez de las acciones de espionaje: Durante la sesión del Pleno del lunes 17 de abril, los ministros sumaron 8 votos para poder alcanzar la mayoría calificada e invalidar la atribución de las fuerzas armadas para las acciones de espionaje. La votación había quedado pendiente el pasado 28 de marzo y era sobre la acción de inconstitucionalidad 46/2016 en contra de diversos artículos del Código Militar de Procedimientos Penales y el Código de Justicia Militar, lo cual se volvió a retomar.

El voto del ministro Alberto Pérez Dayán significó la mayoría calificada de ocho votos requerida para declarar la invalidez de las acciones de espionaje, así como de la facultad de realizar cateos por parte de las fuerzas armadas. Durante la sesión, el ministro detalló los artículos que declaran dicha invalidez: “… por lo que hace a los artículos 278 y 282 del Código Militar de Procedimientos Penales, estoy con el proyecto y por la invalidez de dichos artículos que se refieren al tema de cateos…”.

Alberto Pérez Dayán, Ministro de la SCJN: Todos los juicios basados en pruebas obtenidas que sean de intervenciones de comunicaciones realizadas sin una autorización de un juez quedarán invalidados. Por tratarse de normas de carácter penal, el Alto Tribunal declaró que esta invalidez será retroactiva al 17 de mayo de 2016, fecha en la que entró en vigor el decreto.

¿Cuál es el objetivo?

El máximo tribunal del país pretende que los militares no utilicen la localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles y las facultades de intervenir en las comunicaciones de particulares y delitos en los que se vean implicados. Además, también se invalidó a los castrenses realizar cateos en cualquier domicilio particular, en residencias u oficinas públicas de cualquiera de los tres poderes de gobierno, así como de organismos constitucionales autónomos.

Es difícil entender los diversos ataques que ha estado recibiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que sería bueno que se entendiera que por eso existe una división de poderes y eso es lo que muchos tienen que asimilar, que debe existir el respeto hacia las leyes y las instituciones, por ello sería recomendable que alguien de su grupo de “incondicionales” se lo sugiriera, “dar respeto, para que te respeten”.

Advierten que los derechos de los mexicanos "están en juego"

Los derechos de los mexicanos de acceder a información pública y proteger sus datos personales "están en juego", advirtió Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), en una entrevista con EFE.

La titular del organismo autónomo declaró esto en medio de la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de nombrar al total de comisionados del instituto al argumentar que "no sirve para nada", lo que mantiene al Inai sin quórum legal para sesionar.

El Inai no puede resolver ninguna demanda ciudadana desde el 1 de abril que implique ordenar a algún órgano público transparentar información o que denuncie la vulneración de datos personales de un particular porque no alcanza el mínimo de cinco comisionados para sesionar como dicta la Constitución.

Destacó que, desde el nacimiento del antes Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (Ifai), en 2003, y ahora Inai, se han recibido 3,5 millones de solicitudes de información pública.

Señaló que ahora tienen 2,399 medios de impugnación sin resolverse, mientras que en dos semanas sin sesionar han sumado 579 recursos y 15 denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia.

La polémica sobre la inoperancia del Inai creció la semana pasada tras un audio filtrado por el portal LatinUs en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo a senadores que López Obrador consideraba "un mundo ideal" y lo que "más conviene" al Gobierno que haya un periodo de impase en el instituto.

El mandatario negó este martes la veracidad del audio, pero reiteró que el instituto "es un cero a la izquierda", que "sirvió para legitimar robos y ocultar información, y desde que se creó ese instituto le cuesta al pueblo de México 1,000 millones de pesos por año (50 millones de dólares)".

La comisionada presidenta defendió que el Sistema Nacional de Transparencia, que encabeza el Inai, ha permitido investigaciones periodísticas para visibilizar hechos emblemáticos de corrupción como los casos de Odebrecht y el de la "Casa Blanca", referente a la vivienda de la ex primera dama Angélica Rivera (2012-2018).

El comisionado Adrián Alcalá expuso que el Inai tampoco puede pronunciarse ahora sobre leyes que afecten al acceso a la información o vulneren los datos personales.

La presidenta del Inai afirmó que sus esperanzas están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), después de presentar una controversia constitucional para exigir el nombramiento de los comisionados.

No descarta acudir a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si esta estrategia legal no funciona.

Asimismo, explicó que los nombramientos podrían darse con la voluntad del Senado mexicano. Para nombrar a un comisionado, los senadores eligen por dos terceras partes a un candidato propuesto, previa consulta ciudadana. Una vez aprobado, el presidente mexicano cuenta con 10 días hábiles para objetar su nombramiento, como ocurrió el pasado 15 de marzo. El proceso puede repetirse dos veces y en una tercera ocasión el nombramiento aprobado por el Senado sería el definitivo.

Esta es la opción que esperan para salvar la operación del pleno del Inai.

Por estos temas, y otros más que están saliendo, estamos realmente consternados de la reacción que ha tenido el señor contra la Suprema Corte de Justicia, algo que nunca se había visto en la historia de México, esto es preocupante ya que no está respetando a muchas, o casi todas, las instituciones las cuales en cierto momento le dieron su apoyo para que llegara a ser presidente.

Es por ello que vale la pena que haga un momento de reflexión, y ya con calma defina cómo está haciendo las cosas, ya que la realidad es que las cosas van a ser como tienen que ser, porque no necesariamente tienen que ser de acuerdo a sus caprichos y voluntades.

Y hablamos de que ya son varios los casos del grupo de “dizque políticos” del partido en el poder, que han creado una larga lista de ocultamientos de información, entre otros de cómo han dispuesto del presupuesto y de la mala aplicación de gastos en el presente gobierno.

Lo más difícil de entender es porque retrasan el nombramiento de los ministros del INAI, ya que esta institución es la ventana que nos refleja la transparencia de todo lo que se mueve en el país.

El Inai ha sido uno de los más importantes organismos de los últimos años, como para que quiera clausurarla.

Indispensable contar con un Gobierno de Derecho

Se encuentra fuera de duda que en la actualidad los Estados Unidos Mexicanos, con y por su gobierno transita por lo que los entendidos conocen como un “régimen de izquierda”.

Aun siendo así, éste gobierno de la Cuarta Transformación de la nación, debe de dar cumplimiento con determinados deberes como es el respeto irrestricto a la Constitución Política. Thomas Paine quién fue en su momento un leído intelectual y revolucionario, promotor del liberalismo, la democracia y la izquierda política, en su obra “Los derechos del hombre”, nos ilustró diciendo:

“Todo gobierno, aún en su mejor actuación, es un mal necesario, en su peor actuación, un mal intolerable”.

Al remontar nuestro pensar a las queridas aulas universitarias del sesenta y cinco, nos hizo recordar que: “El gobierno (aún de izquierda) no debe proscribir ni dispensar protección a ninguna doctrina; es ajeno a su instituto, que es el de observar y hacer observar las leyes”.

A la actual Cuarta Transformación de la nación, se le debe de hacer saber que el gobierno de iure (como referían los más ilustres catedráticos y políticos de esa generación de abogados) o de derecho, es aquél que se ha constituido legalmente y que además debe de desempeñarse acorde a los principios jurídicos insertos en el espíritu y letra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora en México se debe de saber que una transformación política, aún sea ésta la Cuarta Transformación, debe de llevarse a cabo únicamente a través de su orden jurídico, a contrario sensu, un régimen de Estado de Derecho, sería lamentablemente un régimen de hecho y ello acontecería cuando el gobernante o Poder Ejecutivo desconociera de propia autoridad el orden institucional.

Tal podría ser el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador si sigue desconociendo el orden jurídico creado por la Carta de Carranza, lo que convertiría a nuestra patria en una gobernanza de anarquía.

En la interrogante de la hora presente por la que atraviesa nuestro México, habría que dilucidar si nuestro gobierno es de derecho o de hecho, o si ambos encuentran vínculo en la actualidad, más que en algún otro sexenio.

Cualquier problema de trastocamiento del orden constitucional se convierte en una lucha de ideales, que según se observa, hoy mantiene un proceso contradictorio en toda la comunidad internacional. La gravedad de éste tópico debe de ser evitada en nuestro México.

No podemos dejar de referir lo que dice nuestro Pacto Federal, cuando un funcionario no reúne las características que la Ley determina. En ese caso ese gobernante debería de ser destituido o consignado a un juez en aplicación de las leyes secundarias o siguiendo el protocolo que establecen los artículos 108 y siguientes de la Carta Magna.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Se remató el avión presidencial con 70%: Carlos Loret de Mola

Luego que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la venta del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón al régimen de Tayikistán en 92 millones de dólares, el periodista Carlos Loret de Mola acusó que el líder de la 4T en realidad remató la aeronave con un descuento cercano al 70%, pues el valor original que pagó México a la empresa Boeing fue de más de 220 millones.

“AMLO no vendió el avión presidencial... ¡lo remató! Le hizo un 70% de descuento a una dictadura de cuarta para que se lo quedara. Lo estamos exhibiendo ahorita en Latinus”, dijo la noche de este jueves el periodista yucateco luego que se anunció el acuerdo con la nación del bloque ex soviético.

El nuevo dueño del José María Morelos y Pavón será el presidente Emomali Rahmon, quien lleva 30 años al frente del poder de la nación asiática.

El comunicador recalcó que a esos 220 millones de dólares, más intereses, que pagó México a Boeing, se le deben sumar la millonaria cantidad que costó el mantenimiento mientras este estuvo casi cinco años en tierra.

“Es una pérdida millonaria disfrazada de triunfo” dijo Loret de Mola, quien señaló que el presidente López Obrador se conformó solo con una fracción del costo real en el mercado, pues el interés del mandatario era presumir la venta y cumplir con ello una de sus promesas de campaña más famosas en 2018.

En 2021, la administración federal de la Cuarta Transformación solicitó ayuda a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para vender el avión B787 Dreamliner, la cual lo valuó en 117 millones de dólares.

Dos años después, López Obrador anunció la venta a un gobierno de Asia central por la cifra de 92 millones de dólares, es decir 25 millones menos al precio en que lo valuó la ONU.

Este 20 de abril por la tarde, el mandatario federal anunció a través de sus redes sociales que su administración cerró el trato para desprenderse del avión presidencial que durante tantos años criticó debido a que este fue solicitado a la empresa Boeing durante el sexenio de Felipe Calderón, aunque este fue entregado ya bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Informo al pueblo de México que hoy se celebró el contrato de compra-venta del avión presidencial. El gobierno de Tayikistán depositó mil 658 millones 684 mil 400 pesos (unos 92 millones de dólares), de conformidad con el avalúo oficial, a la cuenta del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Por su parte, Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, explicó que el precio de casi 92 millones de dólares “cumple con el avalúo que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales”.

Además, el funcionario federal detalló que otros ahorros a raíz de esta venta se refieren a “332 millones de pesos de intereses que le tenía que pagar el gobierno federal a Banobras. Con este monto ya se liquida el arrendamiento”.

“Cada día se depreciaba y tuvo también una falla de origen en la fabricación que salió desde el primer avalúo y eso le bajó el precio y fue creciendo también ese desperfecto”, justificó el titular del Poder Ejecutivo sobre el bajo precio de venta.

El presidente López Obrador aseguró que los recursos por este acuerdo con Tayikistán se emplearán para la construcción de dos centros hospitalarios en el sureste del país.

“Este dinero se invertirá en dos hospitales, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca, que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar nuestro mandato”, dijo el político tabasqueño. “Estamos contentos porque se vendió el ostentoso avión presidencial. (…) Costó muchísimo porque es un avión muy lujoso”, resaltó en Palacio Nacional al asegurar que encontrar un cliente fue muy complicado, debido a que esta aeronave con capacidad original de 240 pasajeros fue adaptada solo para 80. Además de que ninguna aerolínea comercial puede emplearlo en rutas dentro de México.

Es importante mencionar que el importe de la venta total del avión no alcanza ni para cubrir el subsidio, ni para pagar el adeudo que tiene en Banobras.

Claramente se ve que el objetivo de este asunto no fue claramente el devolver al pueblo lo robado, más bien fue para poder cumplir un poquito la larga lista de promesas incumplidas.

Estos puntos de vista tienen que ser analizados ya que es necesario que se entienda que su principal obligación es la de servir al país, no la de destruirlo.

Reconoce Sedena el robo de sus rifles FX-05 y que están en poder del crimen organizado

Lo que en un inicio se pensó como una sofisticada herramienta de combate para los miembros del Ejército Mexicano terminó por convertirse en una de las mayores preocupaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) luego de que el rifle de asalto Xiuhcóatl FX-05 terminara en manos de integrantes de organizaciones criminales que operan a lo largo y ancho del territorio.

Aunque anteriormente ya se había reportado la desaparición de parte del arsenal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció el robo de al menos 19 de esas armas luego de un reportaje realizado por el periodista especialista en temas de narcotráfico, Óscar Balderas.

Desde 2006, el poderoso artefacto diseñado y fabricado en los talleres del Ejército Mexicano se convirtió en todo un “orgullo” de la dependencia que encabeza Luis Cresencio Sandoval, no obstante, con el paso de los años su uso se ha diversificado al grado de ser una de las armas que actualmente utilizan miembros de cárteles del narcotráfico.

En una nueva entrega de Óscar Balderas publicada en Milenio, el periodista aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió a su investigación periodística y confirmó que 13 de los fusiles conocidos también como “Serpiente de Fuego” permanecen bajo el estatus de extraviados. Del mismo modo, el Ejército Mexicano detalló que 19 de las FX-05 fueron robadas.

Óscar Balderas informó que, de acuerdo con la información que recibió de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de los fusiles robados y extraviados se han asegurado 11 y no se han reportado decesos de miembros del Ejército Mexicano vinculados al uso de la potente arma.

El origen del rifle “Serpiente de Fuego”.

El rifle de asalto Xiuhcóatl FX-05 recibió su nombre del náhuatl y significa “Serpiente de Fuego” como referencia al arma viviente que empuñó Huitzilopochtli para matar a sus 400 hermanos y consolidarse como el dios del Sol.

La potente arma fue diseñada y fabricada por miembros del Ejército Mexicano como una herramienta de combate en los diversos enfrentamientos que a lo largo de décadas han tenido con grupos delictivos que operan en México.

Los rifles FX-05 tienen la capacidad de disparar hasta 750 balas por minuto a una velocidad de 920 metros por segundo, además de que son altamente adaptables -ya que se le puede instalar desde bayonetas hasta lanzagranadas-.

Si bien las características de los rifles de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron en su momento prometedoras para combatir al crimen organizado, actualmente el armamento se ha vuelto motivo de preocupación para el Ejército Mexicano.

La investigación periodística que Óscar Balderas realizó para Milenio da cuenta de que los rifles FX-05 han sido utilizados en múltiples ocasiones para agredir a elementos de las fuerzas de seguridad.

Uno de los casos citados por el periodista especialista en temas de narcotráfico fue el de un enfrentamiento en Morelia entre miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y agentes de la Fiscalía de Michoacán, la Guardia Nacional y el propio Ejército Mexicano.

En entrevista con Óscar Balderas, un integrante de la Guardia Nacional identificado como el Agente Mayor E.A., mencionó que en aquel conflicto armado, en el que perdieron la vida dos policías, uno de los sicarios intentó acribillarlo utilizando el rifle serpiente de fuego.

Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha detallado cómo fue que el poderoso armamento llegó a manos del crimen organizado, una de las versiones apunta a los talleres de fabricación como un punto de fuga.

Debido a que los FX-05 se fabrican y ensamblan pieza por pieza, hay “gente dentro de la misma institución” que extrae los componentes de a poco y, una vez fuera, los rearman y venden cada rifle por aproximadamente 50 mil pesos.

La Guardia Nacional regresará a la Secretaria de Seguridad para el 2024: SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este jueves 20 de abril que la desincorporación de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, para regresar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se postergó al 1 de enero de 2024 para dar tiempo a las dependencias públicas llevar a cabo los ajustes necesarios.

Con nueve votos a favor y dos en contra, los de Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar, el Pleno aprobó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para postergar casi 8 meses el regreso de la GN al mando civil.

En esta ocasión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf, decidió votar en el sentido de los ocho ministros que el martes pasado resolvieron que la ley secundaria para la adscripción de la GN al Ejército resultaba violatoria del artículo 21 Constitucional.

De este modo, la declaratoria de invalidez de la reforma con la que el Ejército tomó el control operativo y administrativo de esta nueva corporación, surtirá efectos a partir del lunes 1 de enero próximo.

Durante la sesión de este jueves, el máximo tribunal justificó este plazo para permitir el reajuste presupuestal de las dependencias involucradas (Sedena y la SSPC) para llevar a cabo la nueva transición de forma ordenada.

“De tal suerte que en ese plazo, la dependencias involucradas contarán con el tiempo necesario para realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que por mandato del artículo 21 constitucional corresponde al ramo de seguridad pública”, expuso el ministro ponente.

Esta propuesta también busca otorgar certeza jurídica a los casi 130 mil elementos que integran a la GN, institución que seguirá bajo la jurisdicción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez.

Cabe recordar que la GN fue adscrita a la Sedena debido a una reforma aprobada por el poder legislativo. Las modificaciones fueron a las leyes: Orgánica de la Administración Pública, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de la Guardia Nacional y de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Se trató de una iniciativa promovida por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Fue respaldada por la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados.

En los días previos a que la Suprema Corte de Justicia diera a conocer su resolución a la controversia constitucional, la Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Adán Augusto López Hernández, buscó el diálogo con los ministros ante la inminente declaración de invalidez de la reforma.

El secretario aseguró que el encuentro con los ministros de la Suprema Corte fue “para fortalecer la seguridad en lo inmediato y en beneficio de las familias mexicanas”. Sin embargo, la conversación no dio los resultados esperados y López Hernández reprochó la decisión de los ministros, a quienes acusó de actuar conforme a intereses políticos.

Es importante recordar que, pese que la Guardia Nacional dejará de formar parte de la Sedena, seguirá en estrecha colaboración. Esto se debe a que, el PRI propuso que las fuerzas armadas apoyen a la GN en labores de seguridad ciudadana, en tanto el nuevo organismo alcanza la madurez suficiente.

En un inicio se tenía previsto que el apoyo del Ejército Mexicano a la GN terminara en marzo de 2024. No obstante se extenderá hasta 2028 ya que quienes respaldaron la iniciativa del PRI consideraron que la Guardia Nacional no está aún en condiciones para asumir la responsabilidad individualmente.

México soberano

La cultura jurídica siempre ha expresado que la soberanía es “el poder ilimitado de mantener la propia existencia independientemente de una voluntad extraña”, sea ésta nacional o internacional. Nuestros enseñantes en clases de Derecho, hasta la saciedad nos repetían: “es un poder que no se encuentra sujeto a otro poder”. Don Andrés Serra Rojas a muchos de mis hermanos y compañeros de generación los ilustró expresando:

“La importancia de la soberanía en la política es ejercer el mando soberano, respetando todos los principios del Derecho”.

Es frecuente encontrar que algunos políticos, pretenden identificar a la soberanía con la arbitrariedad, ya que según ese incorrecto pensar el pueblo mediante el voto los eligió para mandarlos. Debemos precisar en contra corriente de ese absurdo e insulso criterio, que la soberanía es una característica del poder del Estado, pero dicho poder contiene un elemento substancial que resulta ser respetar la validez del orden jurídico.

Para el entendimiento de esos gobernantes a los que se refiere el párrafo que antecede, la soberanía de un pueblo se manifiesta en el respeto a las leyes. En principio en México, no debe haber otro poder —como el poder de la narco-política— que el que le corresponde al pueblo y se ejerce por medio y a través de los Poderes de la Unión.

En la historia jurídica de nuestra Patria encontramos que en pasadas décadas —aún presentes en la actualidad— se infiltró el poder del narcotráfico en nuestras instituciones de procuración de justicia, creándose a partir del neoliberalismo una gran organización político-delictiva que creó el supremo poder de la narco-política, sin que dicho nefando poder contara con la voluntad popular para ello.

El Poder del Estado en aquellas épocas, no sólo lo permitió y lo consintió, sino que creó alianzas con la delincuencia para descender aviones en la Cuenca del Papaloapan, como quedó perfectamente documentado en aquella denuncia que no quisieron indagar diversos procuradores del neoliberalismo y el actual Fiscal General de la República.

Ahora la soberanía pensante del pueblo le exige a la Cuarta Transformación de la nación se ponga coto al poder de la narco-política que se ha manifestado sobre los demás poderes. Cuando la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., dice que México es soberano alude a que el Poder Público tiene como carácter esencial, el de ser un poder soberano, permanente e independiente, que no supone o acepta otro poder que lo menoscabe o destruya.

Entiéndelo Andrés Manuel López Obrador.

Es cuanto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C..

Mike Vigil, ex agente de la DEA, aseguró que las relaciones de seguridad entre México y EU “están muy dañadas”

El ex agente de la Administración del Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, Mike Vigil, consideró que la actual crisis en temas de seguridad entre la Unión Americana y México están “muy dañadas” luego de las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que el operativo que hizo la agencia antidrogas para infiltrarse al Cártel de Sinaloa y el espionaje que hicieron agencias de inteligencia de Estados Unidos (EU) al Cártel del Golfo, eran “intromisiones abusivas y prepotentes”.

En entrevista para Infobae México, el ex agente con más de 30 años de experiencia, 13 de ellos en México, señaló que “en su vida había visto las relaciones (de seguridad) tan dañadas” y aseguró que no cree que se mejoren en este sexenio, por el contrario, podrían “ponerse peor”.

El 14 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra 28 integrantes de la facción del Cártel de Sinaloa que lideran los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”.

“Durante el último año y medio, la DEA se infiltró proactivamente en el Cártel de Sinaloa y la red “Chapitos”, obtuvo un acceso sin precedentes a los niveles más altos de la organización y los siguió por todo el mundo. Agradezco a los hombres y mujeres de la DEA por su trabajo excepcional en este caso”, dijo en conferencia de prensa la agente Anne Milgram.

Un día después, el diario estadounidense The Washington Post informó que agencias de inteligencia de Estados Unidos espiaron a miembros del Cártel del Golfo después que hombres armados secuestraron a cuatro ciudadanos norteamericanos, matando a dos de ellos, en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en el mes de marzo.

El diario revisó documentos filtrados del Pentágono los cuales también evidenciaron una pugna entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), en la cual se mencionó que el Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, se encontraba “frustrado” con la posibilidad de que el Ejército mexicano tomará el control y supervisión del espacio aéreo, por lo que instruyó a sus oficiales “para que limitarán la cooperación con Sedena en respuesta”.

Mike Vigil aclaró que no es que la agencia antidrogas tenga a su personal dentro de las organizaciones, sino que son “informantes” a los cuales se les paga para que den pormenores sobre los movimientos de los líderes del narcotráfico.

“La DEA tiene décadas trabajando en México y tienen un presupuesto muy grande para desarrollar y pagar a informantes, eso se ha hecho por mucho tiempo”, contó Vigil. Aseguró que la información obtenida se comparte con las fuerzas de seguridad de México, mismas que, según mencionó, no tienen presupuesto para pagar a este tipo de personas.

Apuntó que muchos de los operativos exitosos que se han logrado en México es con información de la DEA, como la detención de Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”, el pasado 5 de enero.

Agregó que la agencia antidrogas está colaborando con el gobierno mexicano, pero no entiende las declaraciones que el presidente López Obrador ha hecho contra la DEA, en donde ha señalado que fabricó acusaciones contra el general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Sedena en el sexenio de Enrique Peña Nieto, o sobre que se hace espionaje en México.

El presidente López Obrador informó durante su conferencia mañanera del 15 de enero del 2021 que había solicitado al gobierno de EEUU pruebas de la acusación al ex titular de la Sedena.

“Si el gobierno de Estados Unidos, la DEA, responde que sí tiene pruebas de otro tipo, entonces también lo daríamos a conocer, pero la fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos de prueba presentados por el gobierno de EU, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos”, señaló el titular del Ejecutivo.

Por ello, el ex oficial de la DEA aclaró que la agencia antidrogas “tiene un sólo enfoque y eso es combatir la drogas ilícitas, la DEA no está ahí para espiar en las instituciones mexicanas y nunca lo ha hecho”. También destacó que este tema se ha convertido en algo político luego de que legisladores republicanos mencionaran una posible invasión a México para combatir a los cárteles de la droga.

“Eso es puro teatro político que no resulta en nada (...) los únicos que van a ganar son los cárteles y eso se va a traducir en más corrupción en México y más violencia; luego en más droga a los EEUU”, finalizó.

En este asunto, solo se está hablando de cosas que ya muchos saben, por lo que no sé ve qué sea un asunto nuevo de tratar, más bien no es un asunto entre países, es entre las ideas que tienen ciertos políticos que no quieren seguir las leyes porque quieren convertir sus sueños de opio en realidades.

Es por ello que debemos tomar en cuenta que lo verdaderamente peligro sería que el gobierno del señor Biden pusiera aranceles a todos los productos mexicanos que entran a Estados Unidos, así como también que aumentara los precios de los aranceles de los productos que se exportan a México. Eso sí sería un jaque mate para las incongruencias que están haciendo los actores políticos del momento.

