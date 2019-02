Estos funcionarios podrían ‘librar’ la declaración patrimonial

Joel Zamora/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los servidores públicos que no emitían su declaración patrimonial podrían salvarse de no presentarla, debido a que no está lista la plataforma nacional, aun cuando el Sistema Nacional Anticorrupción anunció que todos estarían obligados en 2019.

Rafael Del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), informó que esperará hasta el 30 de abril para que la federación concluya o no con la plataforma para poder incorporar aproximadamente a 47 mil servidores públicos de Quintana Roo a esta nueva metodología, tal y como lo estipula la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las nuevas disposiciones del Sistema Nacional Anticorrupción.

De no ocurrir, el Gobierno del Estado seguirá requiriendo solo la obligación de los jefes de departamento, servidores públicos que manejan recursos y niveles superiores; es decir, bajo las mismas reglas que están vigentes hasta el día de hoy.

“Este es el primer año que se supone que se iban a incorporar la totalidad de los servidores públicos con la obligación patrimonial, pasaría el ejecutivo de 4 mil 500 a casi 47 mil sujetos obligados aproximadamente”, dijo el funcionario.

Del Pozo Dergal señaló que el panorama aún es incierto, debido a que aún no existen las condiciones para que en dos o tres meses se logre avanzar, esto, debido a que existen temas prioritarios en la agenda nacional.

Para echar andar la plataforma, a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema nacional Anticorrupción, dijo que se tendrán que generar los recursos; posteriormente deberán migrar todos los datos, una serie de elementos y notificaciones.

En ella se deberán aglutinar todos los sistemas de declaraciones patrimoniales de todos los servidores, de los poderes y órganos autónomos; a nivel federal, estatal y municipal.

Explicó que el año pasado se emitió un acuerd donde formalizaron los formatos, de acuerdo con lo publicado por el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con un reporte oficial, en 2018, el 99.87% de los servidores públicos de Quintana Roo cumplieron con su declaración patrimonial; sólo cinco funcionarios públicos incumplieron y están en riesgo de cese. Estos sujetos laboran en la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Salud (Sesa).