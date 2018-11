Darán de baja a 170 policías municipales de Cancún: Capella

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- El titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Alberto Capella, dio sus primeras declaraciones, luego del altercado que se registró la mañana de este lunes, en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez, donde el Jesús Pérez Abarca fue expulsado de la dependencia por los elementos policíacos.

Declaró que de 350 elementos policíacos, se darán de baja a cerca de 170 policías, debido a que se han detectado que muchos están vinculados con actos de corrupción y grupos criminales a los que les han dado protección.

De igual forma, Jesús Pérez Abarca ya interpuso las denuncias penales en contra de los elementos que participaron directamente en su agresión y tiene identificados a cada uno de ellos.

Debido a que se quedarían sin la mitad de la corporación, comentó que se estarán buscando a elementos que cumplan con los exámenes de control y confianza.

Muy grave la conducta de los elementos de la policia municipal de @cancun el régimen legal y disciplinario no es negociable y estas conductas NO SE VAN A TOLERAR. Mi reconocimiento a los centenares de policías de Benito Juárez que siguen laborando y no se suman a estas conductas