Dedica Lotería Nacional su Sorteo Mayor a los Pueblos Mágicos de Quintana Roo

La Lotería Nacional dedicó su Sorteo Mayor No. 3842 a la celebración de los Pueblos Mágicos del Estado de Quintana Roo, tres bellezas naturales que se imprimieron en los billetes de lotería: Isla Mujeres, Tulum y Bacalar o Laguna de los siete colores, su mayor atractivo turístico y ubicada muy cerca de Chetumal, la capital del estado.

En representación de la directora general de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia Calderón, el gerente de Ventas Foráneas, Joaquín Armenta Gómez, expresó que, al sumar esfuerzos con la Secretaría de Turismo, se impulsan los destinos de todo el país, por ello, el Sorteo Mayor No. 3842 lleva los Pueblos Mágicos de Quintana Roo como imagen principal.

Resaltó que el programa de Pueblos Mágicos se creó con el objetivo de lograr un mayor desarrollo económico a través de los lugares emblemáticos de México, crear empleos y elevar el nivel de vida de las personas de éstas localidades, así como promover los atractivos naturales, culturales y patrimoniales de cada una de ellas.

Dio a conocer que, para lograr una designación como Pueblo Mágico, es necesario que las comunidades, a través del tiempo, mantengan su arquitectura original, tradiciones e historia, y cuya relevancia tenga trascendencia nacional: “Estos lugares tienen una magia especial que conecta a los visitantes con nuestras raíces y costumbres de todo México”, agregó.

Comentó que, en esta ocasión, se exponen en los billetes de lotería, tres lugares que representan oportunidades para los nacionales y extranjeros, Bacalar, Islas Mujeres y Tulum, ubicados en Quintana Roo.

Finalmente, dejó abierta la invitación para visitarlos y dijo: “Maravíllense con sus historias, con sus sitios arqueológicos, sus aguas turquesas, sus actividades de ecoturismo y aventura; aprendamos de la civilización maya, cuya esencia permanece hasta nuestros días y conozcamos el trabajo de los artesanos, cuya maestría pasa de generación en generación”.

Al sorteo asistió el presidente del Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos de Tulum, Manuel Figueroa Pastor.

El Sorteo Mayor No. 3842 contó con un total de 66 millones de pesos en premios. El Premio Mayor de 21 millones de pesos correspondió al billete de No.17068, la primera serie fue dispuesta para su venta en Navojoa, Sonora, la segunda serie se remitió para su venta en Tepic, Nayarit. El segundo premio de dos millones 550 mil pesos, correspondió al billete de No. 05486, la primera y segunda serie se remitieron para su venta en Ciudad de México. El tercer premio de 900 mil pesos correspondió al billete No. 02197, la primera serie fue dispuesta para su venta en Cuernavaca, Morelos, la segunda serie se remitió para su venta en medios electrónicos.

En los tres premios, la tercera serie fue dispuesta para su venta a través de medios electrónicos. Los reintegros correspondieron a los números 8, 6 y 7.

La lista con los premios y reintegros se encuentra en:http://www.lotenal.gob.mx/Comercial/Listas/mayor3842.pdf

