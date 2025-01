La Asociación General de las y los Trabajadores conformó su delegación Quintana Roo, para defender los derechos laborales de al menos 200 mil agremiados, con ello las 40 horas sean una realidad, vivienda digna y un aguinaldo de 30 días.

Martín de la Cruz Gómez, secretario estatal de la CROC, detalló que los sindicatos que conforman la AGT desde Quintana Roo, estarán apoyando a las representaciones para tener beneficios laborales, proponiendo además de las reformas propuestas, el que las prestaciones sociales de los trabajadores no paguen impuestos.

“El 12% de los impuestos del presupuesto nacional son de lo que pagan los trabajadores. Es un recurso sumamente alto y es por ello que deberían las prestaciones no pagar estos impuestos”, explicó.

Mencionó que en el caso de Quintana Roo hay empresas que tienen presencia en otros países donde ya se trabajan 40 y no 48 horas. Por ello no es un pretexto que la ley no pueda ser aprobada en el país. Inclusive en los diálogos que han entablado con el sector empresarial han reconocido que disminuir ocho horas laborales no traerá una afectación a la productividad en la entidad.

Defenderán los derechos laborales de trabajadores en Q. Roo: AGT / (Foto: SIPSE)

“Desde acá hacemos el llamado a los diputados federales para aprobar las reformas laborales a favor de los trabajadores”, mencionó.

Francisco Hernández Torres, Secretario del sindicato de telefonistas, recordó que en el caso de las Vacaciones Dignas, para que los trabajadores pudieran gozar de 12 días, había quedado en la congeladora. Sin embargo a través de los gremios lograron intervenir en la Cámara de Diputados para la aprobación, que ya está vigente.

“Ahora tenemos la misma problemática con la ley de reducir las horas laborales. Está a punto de congelarse o buscan que sea de manera gradual. Por ello la necesidad de unir las fuerzas sindicales”, agregó.

Rodolfo González Guzmán, líder de la Confederación Regional Obrera Mexicana, indicó que tendrán todo el respaldo nacional para que no queden frenadas las reformas a favor de los trabajadores.

“Ahora estamos analizando y pidiendo que el Infonavit mantenga el tripartismo, es decir el gobierno, empleador y trabajador. Con ello beneficiará a quienes quieren adquirir su vivienda”, explicó.

Detalló que la se buscará tener representación en cada una de las entidades, con ello también analizar las problemáticas locales y reforzar las acciones a nivel nacional.