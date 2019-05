Dejan sin sueldo a guardias del Sector Salud

Jesús Caamal/SIPSE

Felipe Carrillo Puerto.- Una decena de trabajadores de Seguridad Privada del Sector Salud en Felipe Carrillo Puerto denunciaron públicamente a su empresa Padem Limpieza S.A. de C.V. por el retraso de dos quincenas, carencia de equipo y seguridad social.

El día de ayer, desde tempranas horas un grupo de inconformes se reunieron en el Hospital General, con el fin de buscar una solución o enlace directo con la parte patronal, pues no conocen quien es y tampoco les ha dado la cara para dialogar o explicar lo que está sucediendo.

Francisco Pérez Kumul, vigilante del Hospital General, afirmó que les deben las dos quincenas correspondientes al mes de abril, que son de alrededor de mil 900.

Resaltó que es el pago que deben de recibir y hasta el momento no les han dado una justificación del por qué del atraso de su salario.

Indicó que es preocupante la situación porque es la única fuente de ingreso que tienen y no tienen para sus gastos.

“Somos alrededor de 14 empleados, no todos están aquí, pero como equipo externamos esta problemática para que se haga algo al respecto, no queremos que se nos tome represalias por esta situación”, dijo.

Trabajadores no reciben seguridad social

Manuel Enrique Montero Magaña, vigilante del Centro de Salud de la Emiliano Zapata, agregó que otras de las cuestiones que les aqueja es la falta de equipo, como botas, uniformes, herramientas tácticas que son para cualquier contingencia, el cual los deja vulnerables ante cualquier circunstancia.

Selene Herra, trabajadora inconforme, manifestó que no cuentan con alguna seguridad social por parte de la empresa, es decir, no son derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) más que del seguro popular, el cual a veces es muy dificultoso poder ser atendidos.

Socorro Alamilla Chi, coordinadora de seguridades en el municipio, expresó que en el caso de los pagos se ha estado comunicando a las oficinas ubicadas en Chetumal, para saber qué está pasando; sin embargo, no le han dado una respuesta, lo único que les han dicho es que la Secretaría de Salud en el Estado (Sesa), no ha hecho el respectivo pago a la empresa y por lo tanto, la empresa no ha hecho el depósito del salario a sus trabajadores.