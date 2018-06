‘Cierran puertas’ de preparatoria a cuatro mil 400 alumnos

Pedro Olive/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- En julio próximo, más de 14 mil alumnos de tercero de secundaria egresarán de este nivel en Benito Juárez, de los cuales, únicamente siete mil 193 tendrán un espacio asegurado en un subsistema de nivel medio superior en la modalidad escolarizada, y dos mil 330 podrán escoger alguno de los planteles con modalidad semiescolarizada.

El resto, alrededor de 4 mil 400 alumnos, aún no cuentan con espacio asignado y tienen como opción las escuelas particulares, aunque tendrán la capacidad de captar a cerca de 10% de la matrícula que va a preparatoria, dijo Rafael Romero Mayo, subsecretario de Educación Media Superior.

También te puede interesar: Más de 7 mil jóvenes abandonan la preparatoria en Q. Roo

El año pasado, alrededor de tres mil estudiantes se quedaron sin espacios en subsistemas escolarizados en nivel medio superior; en ese entonces, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) buscó acomodarlos en alternativas como Prepa en Línea SEP, Prepa Abierta, por mencionar algunas, pero no fue del agrado de los jóvenes y terminaron por no estudiar ese año.

Desde hace dos años, el principal problema al que se ha enfrentado la SEQ es la colocación de estudiantes que egresan de secundaria, por la falta de espacios y el alto índice de egresados de bachillerato.

El año pasado en Cancún, de los poco más de 12 mil estudiantes que estaban por egresar de secundaria, 10 mil 144 solicitaron un espacio en los subsistemas escolarizados; sin embargo, la capacidad de captación fue de siete mil 566, y a dos mil 578 les dieron las alternativas de Prepa en Línea, Prepa Abierta, y escuelas particulares; el resto no tuvo el derecho de recibir educación media superior, que desde 2014 ya es obligatoria.

Los dos mil 330 estudiantes que solicitaron un espacio este año, pero que no pueden estar inscritos en el sistema escolarizado, lo harán en el modelo semiescolarizado que fue probado en el Colegio de Bachilleres el año pasado, y que para este ciclo escolar lo implementará el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en los planteles 1, 2 y 3 de Cancún; Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo (Cecyte) Cancún 1; y el Colegio de Bachilleres en los planteles 1, 2, 3, 4 y Ciudad Mujeres.