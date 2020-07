Cancún: delincuencia y mala fe obligarían a cerrar el “Comedor de Dios”

Las frecuentes amenazas con cuchillo al personal del “Comedor de Dios” ubicado en las inmediaciones de El Crucero en Cancún, así como la extorsión y asalto a quienes se forman para solicitar comida, ponen en riesgo la continuidad del proyecto.

Ricardo Villalba, líder del proyecto, expuso que se han presentado diversos incidentes con gente que llega en estado de ebriedad o bajo la influencia de las drogas, situación que ponen en riesgo tanto a las personas que atienden el comedor como a los que asisten.

Los percances van desde amenazas con objetos filosos hasta escupir en la cara de los voluntarios cuando la comida no les agrada.

Villalba ha insistido desde hace meses en la necesidad de una patrulla para vigilar el área.

Aseguró que por los actos delictivos ocurridos en la fila del comedor muchas personas con necesidad han dejado de acudir.