Carlos Castillo/SIPSE

RÍO HONDO, Q. Roo.- Productores ganaderos denunciaron que en las comunidades de la zona limítrofe con Campeche hay al menos 10 ranchos abandonados, debido a que sus dueños huyeron a causa de la inseguridad que prevalece en la zona.

Ezequiel Castillo Solís, representante de las comunidades de la zona limítrofe, dijo que los ranchos fueron “vaciados” por la delincuencia, quienes se llevaron todo el ganado; el abigeato está en grandes proporciones, ha afectado a productores tanto de vacas y borregos, pues durante todo este 2018, a varios ranchos les robaron todo el ganado y en este último mes del año, a un ganadero de Nicolás Bravo le robaron 18 cabezas de ganado en una noche.

Refirió que en comunidades como Veracruz, Nuevo Becar, Nuevo Canaán, Cinco de Mayo, California y la demás comunidades limítrofes, pese a las carencias y el abandono de las autoridades, la gente se dedica únicamente a trabajar.

También te puede interesar: Ganadería de Quintana Roo, un década de agonía

“La gente de la zona es muy trabajadora, hay ganadería, agricultura, apicultura y tala de maderas preciosas; sin embargo, todas las actividades están siendo amenazadas por la inseguridad, y aunque en últimas fechas se ha tenido mayor presencia del Ejército Mexicano y la Policía Rural, la mayor parte del año no lo hay”, dijo.

“La gente de la zona es muy trabajadora, hay ganadería, agricultura, apicultura y tala de maderas preciosas; sin embargo, todas las actividades están siendo amenazadas por la inseguridad”

Martín Andrés Segovia Echeverría, productor de bovinos, afirmó que la ganadería en vez de prosperar ha ido cayendo a causa de la inseguridad, ya que en los ranchos se han registrado secuestros, saqueos, robos y asaltos por parte de bandas de delincuentes que operan en la zona.

“No podemos trabajar si no tenemos seguridad y este tema, obviamente poca gente lo toca, es un tema difícil, yo quiero hacerle una pregunta a las autoridades, ¿en qué nos van a ayudar para detener la inseguridad en esta parte del Estado?, hay varios ranchos en la zona limítrofe totalmente abandonados porque sus dueños ya se fueron por la inseguridad”, destacó.

El ganadero pidió a las autoridades que ayuden a combatir la inseguridad, porque nadie va a invertir mientras existan problemas de asaltos y saqueo de ranchos, por parte de bandas delictivas dedicadas al abigeato.

“Lamentablemente por el abandono de muchas administraciones pasadas, esta zona de nuestro Estado es una de los más inseguras, es ‘tierra de nadie’, no podemos trabajar y quitarnos golpes al mismo tiempo, rodeado de delincuentes y malhechores, porque lamentablemente es un monstruo de mil cabezas, no le veo yo solución mientras no haya un gobierno realmente construido”, abundó.