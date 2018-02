Acusan a los medios de comunicación por delincuencia en Cozumel

Gustavo Villegas/ SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Los medios de comunicación son culpables del ambiente de inseguridad que priva en la isla. Fueron parte de los argumentos que esgrimió al gobierno municipal durante la presentación que hizo el Subsecretario Técnico del Ayuntamiento del Programa de Prevención al Delito (PPD); presentación a la que no acudió el director de Seguridad Pública, Raúl Sánchez Martínez amparado en una laguna en el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio que no le obliga a hacerlo.

En opinión del regidor José Luis Chacón Méndez, el documento no contiene un mapa geo delictivo o geo referencial y tampoco cuenta con datos que permitan y ayuden a la toma de decisiones y acciones para prevenir la comisión de delitos.

José Luis Chacón informó que en la quinta sesión extraordinaria de cabildo a puerta cerrada, la presentación dejó mucho que desear pues solo brindó un bosquejo, no un plan que incluyera estadísticas de 13 meses de trabajo o delitos por colonia y sus incidencias.

Durante la reunión en el salón de cabildo la alcaldesa Perla Tun hizo uso de la palabra apeló a su discurso de que las mentiras y desinformación que provocan los medios de comunicación tiene que ver con el ambiente de inseguridad del municipio.

Destacó que es la primera administración a la que se le exige un PPD y puso como ejemplo que en el periodo 2013-2016 esto no ocurrió.

'No hay control de medios de comunicación'

Citó el Bando de Policía Buen Gobierno que en su fracción novena marca que elaborar el PPD, someterlo a la aprobación del ayuntamiento e informar sobre ello para su avaluación correspondiente.

Les puntualizó a los concejales que la ley no marca consecuencias si no lo aprueba. “No pasa nada al final del día” les espetó para luego agregar que tampoco marca la fecha en que debe presentarse o a partir de cuándo y que se cumple con lo que dice el bando.

Afirmó que la delincuencia no fue provocada por su gobierno pues ya estaban ahí al iniciar su mandato. Afirmó que actualmente no hay un control y una contención de medios de comunicación como se hacía anteriormente con el pago 25 millones de pesos anuales a las empresas de comunicación y aseguró que ella no violenta la libertad de expresión con estos convenios.

Recalcó que los medios son amarillistas y existe un golpeteo en contra de su gobierno.