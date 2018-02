Avilés Demeneghi, denunciado por cometer delito electoral

Verónica Fajardo/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Los partidos políticos no confían en los consejeros y magistrados electorales porque no son institutos autónomos, tienen usos y costumbres de la clase política de ocupar cargos sin revisión y pasar en alto las leyes federales, fue la opinión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por la denuncia que la Comisión Nacional e Internacional de Organizaciones y Confederaciones de Derechos Humanos encabezada por Raúl Fernández León, delegado de este organismo, interpuso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) contra Sergio Avilés Demeneghi, consejero electoral que participó en la convocatoria para ser uno de los cinco magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sin haber renunciado a su cargo.

Fernández León pidió al Organismo Político Local Electoral (OPLE) del Instituto Nacional Electoral (INE), realice las investigaciones para destituir al concejal porque participó en la convocatoria para los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y no renunció a su cargo ante el Ieqroo durante el proceso de esta convocatoria y quedó dentro de los primeros lugares.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales señala el Artículo 18 que “Se impondrá de cuatrocientos a ochocientos días multa a quienes habiendo sido magistrados electorales, federales o locales, consejeros electorales, nacionales o locales, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral o cargo equivalente en los organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, desempeñen o sean designados en cargos públicos por los Poderes Ejecutivo o Legislativo, cuya elección hayan calificado o participado, asuman cargos de dirigencia partidista o sean postulados a cargos de elección popular, dentro de los dos años siguientes a la conclusión de su encargo”.

El delegado de esta organización señaló que en la denuncia ante la Fepade, presenta pruebas y videos con documentación de la XV legislatura en donde aceptan que el consejero electoral participe en la convocatoria para magistrado, sin mencionar la posición y cargo que representa ante el Ieqroo; en boletín emitido el 7 de diciembre del 2017 presentaron la relación de aspirantes a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y Sergio Avilés Demeneghi aparece como el candidato número 67.

El consejero electoral pasó todas las pruebas y le aceptaron toda la documentación porque llegó entre los principales candidatos y los legisladores no hicieron ninguna observación al respecto, así también fue un total fraude la designación del magistrado de este tribunal por la documentación falsa de Fernando Gamma Rodríguez.

“En esta denuncia tienen responsabilidad el ejecutivo y el legislativo, pero el desconocimiento de esta ley no exime a la autoridad, tenemos también el caso de Fernando Gamma Rodríguez quien fue designado como uno de los Magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa y presentó documentación falsa y los diputados señalaron que no sabían, también debe abrirse una investigación”.

Así también en la denuncia lo acusan de nepotismo, porque su esposa Rosalba Maribel Guevara Romero es la secretaria técnica de la Fiscalía Anticorrupción y su hermana Deyliana Avilés Demaneghi tiene el cargo de Juez de Instrucción del Juzgado Familiar y Civil en el municipio de Solidaridad.

Ante estos hechos, Héctor Ortega Contreras, precandidato a síndico de Morena, resaltó que el consejero electoral cometió un delito electoral: en Quintana Roo existen “usos y costumbres” de la clase política que pasa por alto las leyes federales y permiten estas acciones, por tal motivo Morena contará con un órgano jurídico nacional y regional para denunciar este tipo de anomalías y violaciones a la ley y el proceso electoral.

Carlos Montalván Colón, suplente a la candidatura al Distrito 03 para la diputación federal del PRD, resaltó que las autoridades electorales como los consejeros y los magistrados no cuentan con profesionalismo, el caso de este consejero electoral Sergio Avilés puede ser uno más donde no pasa nada.

Comparó este caso con el del magistrado Víctor Vivas Vivas, “carece de profesionalismo debido a que copiaba sentencias de otros estados y no tiene conocimiento en materia electoral, además de su árbol genealógico, es sobrino de ex gobernador Félix González Canto, y estuvo al servicio del ex gobernador, hoy preso Roberto Borge Angulo”.

Eduardo Pacho Gallegos, dirigente municipal del Partido Acción Nacional PAN), resaltó que confía en que el gobernador Carlos Joaquín González, intervenga en esta situación porque ha mostrado transparencia en su gobierno y estos delitos deben investigarse.