Delitos contra la salud, lo más frecuente en Tulum

TULUM.- La mayor cantidad de delitos atendidos en el juzgado oral penal del distrito de Tulum, son contra la salud, seguido del delito contra la vida, además de violación, de acuerdo con datos registrados en la página de audiencias del Tribunal Superior de Justicia. El juzgado entró en funciones apenas en el mes de julio pasado, casi un año después de su inauguración en el agosto de 2017. Se busca ampliar a Civil y familiar el año entrante, señala el magistrado presidente de la judicatura, Antonio León Ruiz.

El juzgado oral del distrito de Tulum es un juzgado en operatividad, indicó el entrevistado, lo que se pretende es que haya la posibilidad de que también en Tulum se tenga la oralidad civil y familiar, para ello se pretende incluir la propuesta para el presupuesto del año entrante.

“Necesitamos los recursos para poder designar al personal y todo lo que se necesita en infraestructura para esa operación”, agrega León Ruiz.

En el tema particular de procesos penales, la gente ya no tiene que trasladarse a Playa del Carmen a recibir atención y dar seguimiento a su caso, indica. Hay personal que atiende ese aspecto y por ahora es suficiente, no obstante, se incluye para el próximo año la posibilidad de la oralidad civil y familiar. “Mucha falta hace, pero se requiere del presupuesto correspondiente para dar la atención”.

El presupuesto del año entrante ya se está trabajando de manera conjunta mediante una comisión entre Consejeros y magistrados para detallar la cifra necesaria y poder salir adelante.

Respecto a la reforma laboral, dijo que es un tema pendiente “todavía la legislatura del Congreso federal no dictamina ni aprueba la parte procesal de la justicia laboral. Hay una reforma constitucional que da pie a lo que puede ser una reforma laboral y donde se prevé que los poderes judiciales conozcan esta materia a través de los juzgados, pero eso todavía no se concluye”.

A pesar de todo ello, dijo que en el poder judicial de Quintana Roo, se ha establecido el órgano implementador y está en capacitación del personal.