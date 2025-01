Demandan a cafetería de Cancún por derechos de autor

Una de las causas que pueden llevar a la quiebra a las empresas, es no respetar los derechos a la propiedad intelectual en el uso de nombres de marcas, ya que pueden originar demandas que pueden costar millones de pesos.

Laura Ivonne García Romero, especialista en propiedad intelectual y derechos de autor, comentó que un ejemplo de ello es que tres cafeterías de México -una de ellas ubicada en Cancún- fueron demandadas por una trasnacional por usar de manera indebida una marca registrada.

Señaló que la empresa trasnacional puede reclamar hasta el 40% de las utilidades que las tres cafeterías generaron durante el tiempo que usaron el nombre de este producto, que ya está registrado ante las autoridades de propiedad intelectual, además de 28 millones de pesos por uso indebido.

“Starbucks tiene una marca registrada y tú llegas y pones una cafetería que anuncie ‘frappucino’ a 70 pesos, no puedes usar ese nombre porque es una marca registrada y no lo sabes, pero tiene una ‘R’ que así lo indica”.

La especialista comentó que este es un ejemplo de lo riesgoso que puede ser para las empresas desconocer cuestiones básicas de propiedad intelectual, pues pueden generar demandas millonarias.

Incluso, aseguró que el registro de propiedad intelectual puede ser un factor para que empresas quiebren, pues señaló que el valor más importante de la empresa es el nombre de la marca.

“La marca es en lo que tú confías, en lo que tú conoces. Es el activo más importante de una empresa y muchas veces no lo sabemos cuidar”, dijo, como en el caso del cantante Peso Pluma, quien no registró su nombre y ahora no puede usarlo porque alguien más lo registró, lo que ocasiona negociaciones con quienes aprovecharon la ocasión.