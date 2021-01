Organizaciones piden la remoción de Alejandro Gertz Manero como Fiscal General de la República (FGR) por no ejercer acción penal contra del General Cienfuegos.

Señalaron que la FGR podría lograr una verdadera autonomía y eficacia en sus indagatorias siempre y cuando renuncie el fiscal, “quien no tiene la intención de transformar a la institución y por lo tanto debe ser retirado”.

La demanda de las organizaciones es que se cumpla con la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ya que ha incumplido con ello desde que asumió la titularidad de la institución, denunciaron.

Pidieron que la renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), debe estar basada en “su pobre desempeño” en la institución y por la sentencia de no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.

“Lejos de ser una campaña en contra de su persona, un grupo de víctimas, colectivos, organizaciones y académicos consideramos seriamente que debido a su pobre y deficiente desempeño como Fiscal es necesario que sea retirado del cargo”, externaron los colectivos “Seguridad Sin Guerra” y “Fiscalía Que Sirva” en un comunicado.

Señalaron que la investigación contra el ex general Cienfuegos es una prueba “irrefutable” de que el señor Manero no tiene los conocimientos necesarios para estar al frente de la FGR, así como que el funcionario se niega a indagar casos concretos donde la Unidad de Inteligencia Financiera ha detectado irregularidades, argumentando “falta de pruebas”.

“Al insistir el fiscal en que requiere pruebas para poder llevar a cabo investigaciones eficaces, está renunciando a su mandato constitucional de investigar y está haciendo recaer esta obligación en las víctimas y en la sociedad”, sentenciaron.

“Lo exhortamos a dejar de invocar la autonomía como defensa ante cualquier solicitud de rendición de cuentas y en cambio exigimos que defienda la institución frente a las flagrantes intromisiones del Poder Ejecutivo”, expresaron.

“La naturaleza y el trabajo de los colectivos Contra la Impunidemia, #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra no es fregarlo como lo asegura el fiscal, sino exigir como ciudadanos, ciudadanas y personas afectadas por la violencia, que se combata realmente la impunidad”, aseguran los manifestantes.

Estos diversos grupos están exigiendo la renuncia del señor Gertz Manero debido a que resulta increíble que ni él, ni el presidente entienden lo que es la división de la aplicación del derecho y por otra parte la ley militar la cual tiene un consejo, jueces y ministerios públicos que son los responsables de llevar a cabo una evaluación, un análisis y finalmente una declaración.

Dos generales yucatecos en el 'círculo rojo' de la Sedena

El 4 de diciembre de 2012, el periódico Novedades de Yucatán publicaba que los generales de División Virgilio Daniel Méndez Bazán y Luis Arturo Oliven Cen fueron designados Subsecretario y Oficial Mayor, respectivamente.

Dos yucatecos fueron designados como altos funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por el titular de la dependencia, general de División Salvador Cienfuegos Zepeda.

Como subsecretario, designó al general de División Virgilio Daniel Méndez Bazán, quien se desempeñaba como comandante de la X Región Militar con sede en Yucatán.

Méndez Bazán (originario de Cansahcab, Yucatán), quien sustituye al general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y que pasó a situación de retiro, entregará mañana el mando de armas de la X Región Militar al también general de División Martín Cordero Luqueño.

Como informamos en nota aparte, Cienfuegos Zepeda nombró Oficial Mayor de la Sedena al también divisionario Luis Arturo Oliver Cen, quien deja el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Oliver Cen, originario de Progreso, Yucatán, fue mencionado entre los candidatos a ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otros cambios

El general Marco Antonio González Barreda continúa en el cargo de inspector y contralor general del Ejército, y se mantiene en el cargo de Comandante de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), el general Leonardo González.

Estos cambios implican que habrá reacomodo en el país en las 12 Regiones Militares, 46 Zonas militares, 24 Guarniciones y sus 18 Bases aéreas.

Fuente Novedades de Yucatán

Este dato se da a conocer para que los mexicanos nos demos cuenta de cómo siguen saliendo más noticias relacionadas a las negativas actividades y asociaciones que tuvo el ex general exonerado, las cuales deberán ser analizadas por el Consejo Supremo, quien será el encargado de determinar qué es lo que procede en este caso o en caso de que haya sospechas de una mala actuación (como sucedió en el caso los hijos de Durazo), se podría proceder a la degradación de los generales.

Por otra parte se señala que hay unas gentes de Mérida, de Progreso, quienes tuvieron contacto con el ex secretario de la Defensa Nacional, según las grabaciones que tienen de un teléfono Blackberry, donde se marca claramente que estaban totalmente involucrados los dos generales yucatecos en brindar protección a estos grupos beligerantes.

Con estos detalles está súper clara la acusación en contra de los dos generales, quienes están involucrados y por ello resultan ser unos narco generales porque han dado protección a traficantes y a eso se le llama abuso de poder, abuso de confianza y traición a la patria, y esta última, según el código militar, se paga con la muerte misma que se puede aplicar al 4 estrellas y al 5 estrellas.

Es importante concientizar que la técnica del ex presidente Fox hacia “la chachalaca” se dio cuando anteriormente hubo críticas en contra de los partidos, por lo que resulta importante recordarle que el que promovió que se hiciera la creación del Instituto Nacional Electoral y la prohibición de otros partidos en cuanto a hacer precampañas o apoyar a los posibles candidatos fue precisamente López Obrador y eso le debe quedar bien claro, así como también que si ha tenido o tiene relación con la mamá del “Chapo” y con el “Chapito”, eso se podría llamar obstrucción de la justicia y por ello se le podría acusar en un tribunal militar por traición a la patria.

Y tal como lo marcamos claramente, el reglamento dice que con esta actuación vendría inmediatamente su degradación como generales y tendrían que entrar presos al Campo Militar Número Uno.

Y ni él cinco estrellas, ni el señor Manero pueden ignorar que a los militares se les juzga con la aplicación de las leyes militares, no civiles, al igual que los civiles no pueden ser juzgados por los militares.

Entonces por favor hay que ver que alguien les explique que están fuera de la realidad si no están respetando a las instituciones que rigen en todos los países que han hecho sus constituciones bajo el derecho napoleónico ya que en este caso son culpables hasta que demuestren ser inocentes.

Por la inacción de México, el departamento de estado de Estados Unidos ya hizo mención de que ellos van a continuar con la investigación, presionando y presentando los cargos que correspondan en contra de estos tres generales y de quienes resulten responsables, ya que no es aceptable que un fiscal quiera dar paja o portazo a una gravísima falta como esta, esto no puede quedar impune, es por ello que Estados Unidos se reserva el derecho de procesar a estas personas cuando sea conveniente.

Primeros decretos de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó en su primer día al frente del Poder Ejecutivo 17 decretos que revierten políticas de su predecesor, Donald Trump. Entre ellos se destacan acciones relativas al cambio climático, la inmigración, la justicia racial y la pandemia.

En concreto, Biden determinó la vuelta de los Estados Unidos al Acuerdo de París, el principal instrumento multilateral de lucha contra el cambio climático, y levantó la prohibición de vuelos de ciertos países mayoritariamente musulmanes.

En su primer contacto con la prensa desde el Salón Oval, Biden afirmó que el país “va a volver al Acuerdo de París a partir de hoy [por el primer día de gobierno]”. “Vamos a combatir el cambio climático de una forma que no habíamos intentado hasta ahora”, dijo.

También requirió el uso de mascarillas [“donde yo tenga autoridad”] y la necesidad de mantener la distancia social en las propiedades del gobierno federal. Y anuló el proceso de desvinculación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anunciado por Trump en el medio de la pandemia. Sobre esto se refirió Jen Psaki, secretaria de prensa de Biden, este miércoles por la tarde durante su primera conferencia de prensa: “Durante cien días habrá que usar la mascarilla, es un decreto presidencial y se revoca la exclusión de Estados Unidos de la OMS”.

La portavoz adelantó que este jueves el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo de la Casa Blanca, mantendrá una reunión virtual con las autoridades de la OMS.

El gobierno entrante ya había anticipado su voluntad de llevar a cabo esas acciones antes de la toma de posesión. Un memo del jefe de gabinete de Joe Biden, Ron Klain, dirigido a los principales funcionarios del nuevo gobierno demócrata, dijo que el objetivo era abordar “cuatro crisis que se superponen y se agravan: la crisis de Covid-19, la crisis económica resultante, la crisis del clima y una crisis de igualdad racial”.

Todas, subrayó, “exigen una acción urgente”. Por eso apenas asuma el cargo, y durante la primera semana a diez días, Biden tomará “medidas decisivas” contra las cuatro y también “para prevenir otros daños urgentes e irreversibles y restaurar el lugar de los Estados Unidos en el mundo”.

Psaki sostuvo que el coronavirus provocó “una crisis de asequibilidad de la vivienda sin precedentes”. Ante ese escenario, Biden “tomó medidas y pidió que se extendiera la moratoria”. Asimismo, la portavoz del presidente estadounidense remarcó que “aumentaron las dificultades en los préstamos estudiantiles”, por lo que el jefe de Estado “extendió la pausa en el pago de los préstamos estudiantiles y los intereses”.

Klain —quien fue jefe de gabinete durante la vicepresidencia de Biden y coordinó la respuesta al ébola nombrado por Barack Obama— mencionó el legado del mandatario saliente: “El presidente Biden actuará no solo para revertir los daños más graves del gobierno de Trump sino también para que el país comience a progresar”.

Estas medidas también aspiran a crear un clima de trabajo político al que luego se sumará el Congreso, que también quedó en manos demócratas, con aquellas otras cuestiones que requieran de acciones legislativas.

Antes del fin de enero, Biden también presentará propuestas en Capitol Hill, según Klain, como “el proyecto de ley de inmigración que enviará en su primer día en el cargo; la propuesta de recuperación para crear millones de empleos sindicalizados y bien remunerados que dará a conocer en las próximas semanas y su continuo apoyo a las normas sobre derecho al voto, salario mínimo y el combate de la violencia contra la mujer”.

Psaki explicó que el proyecto de ley que enviará Biden al Congreso respecto a la inmigración tendrá como objetivo “proporcionar a la gente trabajadora que ha estado aquí durante décadas un camino a la ciudadanía”. Sobre la construcción del muro en la frontera con México, comentó que el presidente intentará detener su financiación.

Además de las dos medidas mencionadas, otro decreto evita las ejecuciones hipotecarias y los desalojos generados por la crisis del Covid-19 e impone el uso de cubrebocas en los viajes interestatales y dentro de los edificios federales. También extiende la moratoria de los pagos a los créditos para la educación universitaria, que constituyen una importante deuda que los estudiantes se llevan, junto con el título, al graduarse.

Si bien Klain reconoció que el “pleno cumplimiento” de la agenda política del nuevo gobierno necesita que el Congreso apruebe una ley de asistencia de 1,9 billones de dólares y que un plan de inmigración también requiere de una reforma parlamentaria, otras varias acciones se pueden impulsar por órdenes del Poder Ejecutivo y beneficiar mientras tanto a muchas personas: según el memo, por ejemplo, más de 25 millones de estadounidenses corren peligro de quedarse sin techo por la crisis.

“Quiero ser claro: la teoría legal detrás de los decretos está bien fundamentada y representa una restauración de un papel adecuado y constitucional del presidente”, escribió el jefe de gabinete. Aludía, así, a que muchas de las órdenes ejecutivas que emitió Trump fueron cuestionadas en los tribunales (algunas resultaron bloqueadas) y a que el propio Biden subrayó sus límites durante la campaña 2020: “No se puede hacer mucho con decretos. Es necesario generar un consenso”.

Con un senado ajustadísimo (48 demócratas, 50 republicanos y 2 independientes, que a los efectos electorales compiten dentro del flamante partido gobernante, Bernie Sanders y Angus King) Biden tendrá que trabajar mucho para que los republicanos no bloqueen la legislación, en particular porque los demócratas impulsaron el impeachment de Trump. Ya muchos han cuestionado la necesidad de otorgar mayor ayuda económica a la ciudadanía (el segundo cheque que aprobó el Congreso, recientemente, fue de 600 dólares) y se han manifestado contra el aumento del gasto federal.

Se espera que Biden también cree un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes sin documentos; que devuelva el estatus legal —y reinstale también el camino a la ciudadanía— a cientos de miles que estuvieron bajo la protección de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) porque ingresaron ilegalmente mientras eran menores de edad, llevados por sus padres. “Probablemente también cubrirá a ciertos trabajadores esenciales de la primera línea, muchos de los cuales son inmigrantes”, agregó Cloud.

También se expandirán las pruebas de Covid-19, se acelerará la estrategia de vacunación y se impulsará la reapertura de escuelas y comercios. Biden “ordenará a las agencias de su gabinete que actúen de inmediato para brindar ayuda económica a las familias que sufren el grueso de esta crisis”, agregó Klain. Adicionalmente extenderá la política de “compra estadounidense” (una provisión para que los organismos gubernamentales compren bienes y contraten servicios realizados localmente), impulsará “la igualdad y el apoyo a las comunidades de color” y ampliará el acceso a los seguros médicos.

Aunque no está incluido en el memo de Klain, Mic informó que es probable que en sus primeras 24 horas en la Casa Blanca Biden cancele el permiso para el oleoducto Keystone XL, de más de 1.500 kilómetros, que había sido cancelado por los tribunales, y que fue una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump en 2017.

Por su parte, Psaki adelantó que la primera llamada que mantendrá Biden con un líder internacional será el próximo viernes, cuando hablará telefónicamente con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. En esa charla discutirán la “importante relación con Canadá” y la decisión del gobierno de Biden por detener la construcción del oleoducto de Keystone.

Entre otros temas que abordó durante la conferencia de prensa, la portavoz de Biden indicó que otro eje de la gestión del mandatario será “avanzar en la equidad racial y erradicar el racismo sistémico de los programas e instituciones federales”. En esa línea, aseguró que el presidente demócrata tendrá otra política respecto a la comunidad musulmana, en comparación con la aplicada por Trump.

En su primera comparecencia ante los medios locales, Psaki reveló el especial pedido que le hizo Biden de cara a su labor como secretaria de prensa: “El presidente pidió que regresemos la verdad y la transparencia a esta sala (...) El presidente trabaja para el pueblo. Yo trabajo para él y por lo tanto para el pueblo. Nuestro trabajo será traer de vuelta la verdad a la Casa Blanca y ofrecer información exacta a todos ustedes".

“Habrá momentos donde entre nosotros veremos las cosas diferente. Es parte de la democracia. Es central reconstruir la confianza de los estadounidenses”, completó.

Es importante concientizar que los líderes del mundo ven con agrado las primeras medidas correctivas que está tomando el señor Biden después de la caótica presidencia de John Trump, acciones como lo es el regreso al Club de Paris, ya que la más importante misión de los humanos en el planeta es cuidar al “Pachamama” o a la madre tierra que ha principio y a fin de cuentas es lo único que nos podría garantizar que el planeta pueda seguir sustentando la vida para los animales, la fauna terrestre, la fauna marina, como para el homo sapiens y la detención de la construcción del muro y los cambios a la ley migratoria que está dando el gobierno del señor Joe Biden y de la señora Kamala Harris demuestran que nadie está arriba de la ley y que existiendo dentro del estado de derecho siempre se darán las soluciones que más convengan para que exista la armonía a través de la diplomacia de los países.

El mundo celebra que la autodeterminación de los estadounidenses a través del voto inicie el camino hacia la democracia por lo que es muy esperado que el gobierno del señor Biden y la señora Kamala Harris se reconozca por su experiencia y con sus hechos, no con engaños ni mentiras, estamos seguros que seguirán tomando las medidas correctivas necesarias para que la democracia brille y sea respetada como el mejor sistema político hasta ahora comprobado en el mundo.

Lo que debemos saber de las elecciones de 2021

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se renovará completamente la Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 ayuntamientos y juntas municipales; se prevé la participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral.

En México veremos cómo en los 32 estados, después de tantas burlas, después de tantas mentiras y después de tantos engaños, los incautos que votaron por el partido de la desesperanza vean la realidad y la situación que se está viviendo en nuestro país, y así mismo que puedan digerir que cada día estamos en un hoyo más profundo creado por “los mesías” del mal, sus días están contados así es que damos un aplauso grande y un reconocimiento megagigante a los presidentes de los partidos del PAN, del PRI y del PRD, para que puedan llevar a cabo los principios revolucionarios y la Magna Carta, nacida en Querétaro, para que todos y todas respetemos, logremos y llevemos a cabo los principios de libertad, de igualdad y de fraternidad que son los únicos instrumentos que nos garantizan que los actores gobernantes actúen por el bienestar de todos que ese es su verdadera obligación.

Deben tener bien claro que la mentira dura hasta que la verdad llega. Dominus obispus, secula securolum.

El mundo está por iniciar los cambios para desterrar a toda esta bola de “bichos raros” que se aprovecharon de la democracia para tratar de crear anarquías que no son aceptadas, por eso ahora se le juzgará por traición a la patria al único presidente terrorista Donald John Trump y a sus asociados delictuosos.

Con eso ya tenemos un punto claro de en dónde estamos y a dónde vamos.

Las decisiones de su gobierno sobe el coronavirus se basarán en la ciencia, no en la política: Biden

El presidente Joe Biden dejó en claro que el combate de la nación contra el Covid-19 se encuentra bajo nueva administración, y que exigirá progreso para reducir los contagios y poner fin al asedio que los estadounidenses han soportado por cerca de un año.

Con las 10 órdenes firmadas por Biden se pretende dar inicio a una estrategia nacional contra el Covid-19 a través de un aumento en la vacunación y en la realización de pruebas diagnósticas, creando las bases para la reapertura de escuelas y negocios. También incrementa el uso de mascarillas, incluyendo la obligación de usarla durante los viajes. Una directriz aborda la inequidad en cuanto a atención médica para comunidades minoritarias asoladas por el virus.

La orden de Biden de utilizar mascarilla se aplicará a aeropuertos y aviones, barcos, autobuses de larga distancia, trenes y el transporte público. Los viajeros del exterior deberán presentar una prueba negativa de Covid-19 antes de partir hacia Estados Unidos y observar cuarentena al arribar. El uso de la mascarilla en toda propiedad federal ya era obligatorio.

Si bien las aerolíneas, el sistema de trenes y otros proveedores de transporte exigen que los pasajeros utilicen mascarillas, la orden ejecutiva de Biden lo convierte en un mandato federal, lo que deja poco margen a los pasajeros tentados a discutir sobre sus derechos. La medida fue elogiada por los sindicatos de aerolíneas y apoyada por un importante grupo comercial del sector.

Biden asegura que las decisiones de su gobierno sobre el coronavirus se basarán en la ciencia, no en la política.

El señor Biden mencionó que no se debe mezclar la política con la ciencia, así como también que Pfizer es la encargada de cubrir en tiempo y forma la entre de vacunas que se necesitan, no los políticos ya que estos no saben nada de ciencia ni de medicina, por lo que tampoco es permisible que cualquier político se quiera aprovechar de una emergencia sanitaria mundial para promover partidos o política.

Gobierno de Quintana Roo, sin recursos para compra de vacunas contra el Covid-19

El estado de Quintana Roo no cuenta con recursos para adquirir vacunas contra Covid-19, pese al anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre que autorizará que empresas y gobiernos locales realicen esta transacción de manera directa.

Carlos Joaquín González, gobernador del estado, señaló que las finanzas de la entidad complican la adquisición de las dosis, por lo que colaborarán con la iniciativa privada para que se realice esta operación.

“Como estado no tenemos recursos o muy pocos para ello, pero desde la iniciativa privada se puede hacer y vamos a coadyuvar con ellos”, dijo.

En la mañanera del 22 de enero, López Obrador afirmó que firmaría un decreto para permitir la compra de la vacuna a los gobiernos locales y empresas privadas.

Siempre y cuando estos entreguen al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, el contrato de adquisición con una de las farmacéuticas autorizadas por Cofepris, el número de dosis adquiridas y su fecha de ingreso al país.

“También dónde las van a aplicar, para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación y nosotros vamos a cumplir con vacunar a todos los mexicanos, ya que es universal y gratuita”, dijo el mandatario.

Sin embargo, el gobernador del estado indicó que pese al decreto presidencial, la adquisición de vacunas de manera independiente podría llevar tiempo (incluso hasta finales de año), debido a que las farmacéuticas están dando preferencia a los gobiernos nacionales.

“Es decir a los países, prácticamente no hay venta de vacunas por el momento, se había planteado que fuera más o menos hasta agosto y septiembre, pero tendremos que seguir haciendo esta exploración y más aún con este comentario que viene a dar fortaleza a la opinión de los empresarios hoteleros del estado”, dijo.

Añadió que estas fechas son tentativas, ya que existe una sobredemanda, además de la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para destinar vacunas a los países pobres.

Por el momento Quintana Roo se encuentra con serios problemas ya que mientras aumentan los casos de Covid-19, se disminuye la aplicación de vacunas debido a que el estado no cuenta ni con vacunas ni con dinero para poder afrontar la pandemia. Esto demuestra el abandono en que se encuentra Quintana Roo, por parte de la Federación.

Biden no está de acuerdo en cómo se manejó el caso del ex general mexicano

Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos y las reglas del juego en la relación bilateral cambiaron. Las agendas de López Obrador y Joe Biden son diferentes, incluso antagónicas y provocarán fricciones inevitables y en varios casos, irreversibles.

El caso del General Cienfuegos será una pieza clave que afectará la relación entre ambos mandatarios

En relación a este tema, las autoridades estadounidenses se dijeron decepcionadas por la decisión de México de cerrar la investigación sobre Cienfuegos Zepeda. Asimismo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos afirmó que respalda plenamente la indagatoria y los cargos de narcotráfico atribuidos al ex mando militar.

"Los materiales difundidos por México muestran que el caso contra el General Cienfuegos, de hecho, no fue inventado. Esos materiales también muestran que la información en la que se basó para acusar al general Cienfuegos fue recopilada legalmente en los Estados Unidos, de conformidad con una orden judicial apropiada de los Estados Unidos y en pleno respeto de la soberanía de México.

Los agentes de la DEA investigaron al general durante seis años antes de imputarle cargos en agosto de 2019, y nunca notificaron a sus homólogos mexicanos. Las autoridades mexicanas tardaron dos meses en absolver al funcionario de seguridad de más alto rango que haya sido acusado por Estados Unidos.

Restaurar la ruptura en la que alguna vez fue una profunda relación de seguridad entre Estados Unidos y México será seguramente una de las prioridades de la agenda de política exterior del presidente electo Biden.

Esto es una gran cachetada a las instituciones estadounidenses”, dijo Alejandro Madrazo, experto en política antidrogas en el CIDE, una universidad mexicana. “Es evidente que el gobierno mexicano le tiene más miedo a su propio ejército que al gobierno de Estados Unidos, con el que ha sido servil”.

El señor Biden no está de acuerdo con la manera en que se ha manejado la mentira en el caso de los narcogenerales ya que la política y la jurisprudencia de la ley son totalmente independientes y no se debe interferir para pretender obstruir a la justicia.

La verdad tarde o temprano saldrá a relucir y hasta entonces sabremos quienes actuaron con toda mala intención.

Datos importantes de tomar en cuenta

¿Qué es el Poder Judicial?

El Poder Judicial Federal es uno de los tres poderes de la Unión y constituye un poder público, autónomo e imparcial encargado de administrar justicia y ejercer la función jurisdiccional, mediante la aplicación de las normas al caso concreto, y la resolución de conflictos, vigilando siempre el cumplimiento de la Constitución y de las leyes.

¿Qué son las instituciones militares?

En cuanto a la institución militar: La fuerza armada es concebida como una institución construida socialmente para el ejercicio del poder del Estado en la defensa militar.

¿Cuáles son las instituciones de las fuerzas armadas?

Las fuerzas armadas estarán integradas por el alto mando, ejército, fuerza aérea, fuerza naval, fuerza de seguridad pública, los organismos y dependencias que determine su ley constitutiva. Artículo 277.

¿Qué es una institución eclesiástica?

Está organización está centrada en el gobierno del Ppa, quien tiene jurisdicción plena, inmediata y universal sobre la Iglesia. La organización eclesiástica está establecida en tres niveles: papado, diócesis y parroquias.

El fundamento divino del episcopado y la relación de integración del Papa y el colegio episcopal en el concilio ecuménico es lo que, sin modificar formalmente la distribución de poderes, requiere una organización eclesiástica en la que puedan interactuar de manera dinámica el romano pontífice y los obispos. La organización eclesiástica está establecida en tres niveles: papado, diócesis y parroquias.

Además, dentro de dicha organización, se incluye la clásica bipartición de los fieles en clérigos (hombre que ha recibido alguna de las órdenes sagradas que otorgan las Iglesias cristianas y que por consiguiente pertenece al clero) y laicos (que no ha recibido ninguna de las órdenes religiosas que otorga la iglesia y que por consiguiente no pertenece al clero).

¿Qué es una república?

Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien por una asamblea de dirigentes. País que tiene esta forma de gobierno, "el presidente de la república".

¿Cuál es la importancia de tener una Constitución?

Es decir, la Constitución es muy importante en la vida de las personas porque nos sirve para que los derechos y garantías sean respetados sin que impere el abuso. Por todo esto, debemos promover el conocimiento y respeto de la Constitución y las leyes en que se detallan sus normas y principios generales.

¿Por qué un país debe contar con una Constitución?

Para regir a los ciudadanos en el país. La constitución es la que dirige a los individuos, esta promueve los derechos y deberes que como ciudadanos debemos cumplir y de esta manera, hacer que el país, esté ordenado mediante este fundamento.

¿Qué es una Constitución política?

La constitución política, también llamada Carta magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema de un país o estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes, y define la estructura y organización del Estado.

¿Qué pasaría si no existiera la Constitución?

Surgiría la anarquía, el caos y el desorden por doquier. Cuando no se respetan las leyes el Estado de Derecho pierde vigor, por lo que existe un vacío constitucional que da pie al desorden.

La anarquía (ausencia total de estructura gubernamental en un Estado) existe en países como Cuba, Venezuela, Uruguay, China y algunos más, en estos países existe la anarquía plena y con ello sus habitantes o ciudadanos no tienen ninguna garantía de que se les respeten sus derechos.

