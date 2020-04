Mantiene Demita Vega intensa preparación en casa

Ante las circunstancias de la contingencia sanitaria por el Covid-19, Demita Vega mantiene una intensa preparación física en casa, pues en su mente sólo existe el objetivo de llegar a su máximo nivel y pelear una medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio.

A cuatro semanas de iniciada la contingencia sanitaria y de que las autoridades federales prohibieran las actividades físicas al aire libre, la velerista cozumeleña, que clasificó a sus terceros Juegos Olímpicos en su carrera, aseguró que pese a las limitaciones no puede bajar el ritmo de su preparación, pues quiere llegar en excelente nivel a la máxima justa deportiva.

También te puede interesar: Demita Vega va a Tokio 2020 por sus terceros juegos olímpicos

“Una vez que se cerraron las playas ya no fue posible entrenar como deberíamos, pero me mantengo trabajando en cuestiones físicas todos los días para mantenerme en forma y no perder ritmo, que son cosas muy importantes en nuestra carrera como deportistas”, señaló.

Dijo que diariamente entrena en dos sesiones de ejercicios físicos y hace ciclismo en casa.

“Al extenderse un año la fecha para la realización de los Juegos Olímpicos nos permite replantear toda la preparación en cuanto al área física, técnica y de resistencia”

En cuanto a la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), respecto al aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta julio de 2021, Demita Vega dijo que en el tema personal resulta beneficiada, pues esto le dará mayor tiempo para prepararse, luego de que había interrumpido su carrera y regresó para clasificarse a Tokio.

La windsurfista quintanarroense tiene gran motivación para buscar una medalla olímpica. (Cortesía)

“Al extenderse un año la fecha para la realización de los Juegos Olímpicos nos permite replantear toda la preparación en cuanto al área física, técnica y de resistencia. En mi caso el hecho de que se posponga el evento me beneficia porque recupero tiempo de preparación que ya había perdido después de que estuve fuera de las actividades”.

Recordó que le costó mucho trabajo regresar al alto rendimiento competitivo después de convertirse en mamá, pero una vez tomado el ritmo se siente en inmejorables condiciones y espera llegar a su máximo nivel a la gran cita en Tokio el próximo año.