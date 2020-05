Denisse De Kalafe dará serenatas online por el Día de las Madres

Como cada 10 de mayo, el tema de la bella Denisse De Kalafe, “Señora, señora”, vuelve a cobrar vida para celebrar a todas las mamás en su día y este año, a pesar de la cuarentena por coronavirus, no será la excepción.

En exclusiva para Novedades Quintana Roo, De Kalafe comparte que dará serenatas virtuales desde su casa en Holbox, donde además se ha inspirado para escribir canciones en torno a la cuarentena que vivimos.