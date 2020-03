(Video) Denuncia activista pro vida brasileña detención ilegal a su arribo a Cancún

Cancún.- La conferencista y activista pro vida brasileña, Sara Winter, denunció en redes sociales que fue detenida por autoridades de migración a su arribo a la ciudad de Cancún, y retenida durante siete horas sin derecho a agua o alimentos, a pesar de contar con todos sus papeles en regla.

Según narra en un video que subió a su cuenta de Facebook, la también escritora y política de Sao Paulo, después de un gira por varias ciudades de Centroamérica contaba con un día libre antes de iniciar una serie de conferencias en México, por lo que decidió ingresa al país por Cancún para tomarse un día de descanso.

Sin embargo, dijo, a su llegada fue interrogada de manera inusual, con preguntas como las fechas de cumpleaños de sus amigas cercanas o su itinerario a detalle en el país, y posteriormente conducida a una pequeña sala que ella calificó como una suerte de prisión, donde le informaron que no podría ingresar a México.

“En esta sala había gente buena, familias, retenidas por agentes de migración en cárceles privadas, y donde permanecí siete horas sin derecho a comer o tomar agua; fuimos maltratados de todas las maneras, humillados y agredidos emocional y psicológicamente”, afirmó la activista brasileña.

Sara Winter, cuyo nombre original es Sara Fernanda Giromini, es una mujer brasileña de 28 años, reconocida en su país por fundar el grupo feminista Femen en Brasil. Sin embargo, su vida dio un vuelco de 180 grados cuando, después de practicarse un aborto y tiempo después ser madre, se arrepintió de su pasado y se convirtió al catolicismo. En muy poco tiempo ha llegado a ser una de las más importantes detractoras del feminismo en América Latina, donde dicta conferencias contra la izquierda, las mujeres que luchan por sus derechos y el aborto.

Ha estado en diferentes ocasiones en México y su presencia en estos momentos obedece a los compromisos que tiene en Veracruz y Yucatán.

Virtualmente afectada por el incidente en Cancún, Sara afirma que todos sus derechos humanos fueron violados: le quitaron el pasaporte, el teléfono celular y sus pertenencias, y que en la sala de detención no había lugar para descansar, algunos turistas que llevaban ahí dos días se tiraban al suelo para dormir.

“Miguel Angel Chan Puc nos humilló diciendo que no le importaba si tenía papeles en regla, que no les gustó mi cara y por eso no iba a entrar. Este señor quizá me reconoció, quizá hasta me tenía odio y por eso me mantuvo sin contacto con mi familia”, mencionó casi al final de su video.

🇪🇦 Ayer sufrí un secuestro: los agentes migratorios me mantuvieron en prisión privada durante 7 horas sin comida, agua ni atención médica (me desmayé y me golpeé la cabeza contra el suelo). Ayer en Cancún, se presentó la iniciativa de ley para legalizar el aborto. ¿Coincidencia? — Sara Winter - 15/03 EU VOU (@_SaraWinter) March 12, 2020

Con una historia de violencia sexual, Sara afirmó haber experimentado diversos tipos de abuso, incluyendo el sexual. Fue prostituta durante diez meses. ​ De acuerdo con sus declaraciones, se unió al movimiento feminista porque quería erradicar de alguna manera todo tipo de Violencia contra la mujer. A partir de 2015, se unió al "grupo Pro-Mujer", al tiempo que comenzó a militar contra las pautas que anteriormente defendía, incluyendo la construcción de géneros y el feminismo.

“Yo sé que en México hay un gobierno de izquierda, pero hay gente del gobierno que es buena y gracias a ellos estoy aquí, no estoy deportada, gracias a muchos sacerdotes y diputados que saben que no soy un peligro para la gente de este país. Gracias al contralor del Instituto Nacional de Migración, finalmente me permitieron entrar porque mis documentos estaban completos. Me prometió hacer una denuncia en contra de este ciudadano que violó mis derechos”, finalizó.