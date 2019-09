Cancún: Denuncia Katerine Ender intento de extorsión por el caso de playa Delfines

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Katerine Ender, activista ecológica y representante de los opositores a la construcción de un hotel en playa Delfines, denunció a través de sus redes sociales un intento de extorsión.

De acuerdo con una publicación en Facebook, Ender afirma que una persona a quién no conoce le mandó mensajes a través de WhatsApp ofreciéndole información sobre una de las abogadas que representa a los interesados en el proyecto Gran Solaris, a fin de revertir la “clausura” de la obra.

Aunque la activista afirmó no estar interesada y que además dicha “clausura” no existe, esta persona siguió ofreciéndole la información, pero cuando notó que Ender la ignoraba, sin más le mandó imágenes comprometedoras de la mencionada abogada.

Ante esto, Katerine Ender bloqueó a la persona.

La activista detalló en la publicación de Facebook que no está interesada en ese tipo de información sobre el caso, “a mi no me sirve nada de eso, ni me interesaría perjudicar a nadie, lo único que pretendemos es defender nuestras playas, las últimas ventanas al mar”, detalló.

“No dudo me quieran o pretendían embarrar en algo, pero no les ha salido las cosas como las pretenden”, afirmó Ender.

Además, detalló que el caso en contra de la construcción de un inmueble en playa Delfines, “tenemos actualmente juicio aún vigente en el juzgado Tercero de Distrito J. A 1680/2017 CON SU ACUMULADO 464/2018 EN AMPLIACIÓN, denuncia ante Fiscalía General de la República donde nos determinan el no-ejercicio de la acción penal, pero vamos a recurrir a la impugnación del mismo”.

Esto además de una queja ante la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Benito Juárez contra los permisos y licencias de obstrucción del hotel sobre duna cisterna, pues “actualmente es ilegal construir sobre duna costera, pues existen decretos vigentes”.

Ante estas y otras acciones tomadas para defender playa Delfines, Katerine Ender afirmó que le resulta extraño que la contacten para ayudarla a evitar que “reviertan la clausura” del proyecto, misma que evidentemente no existe.