Denuncia mujer amenazas desde la prisión de Cancún para que retire denuncias

Damarys Lagunes Reyes, quien es miembro del colectivo Madres buscadoras de Quintana Roo, denunció ser blanco de presuntas amenazas en su contra y su familia de parte de Martín ‘N’, quien se encuentra en la cárcel de Cancún desde marzo, acusado de abuso sexual en contra de un menor.

Frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la mujer cuestionó por qué el hombre tiene acceso a llamadas telefónicas, pese a que está tras las rejas.

“Se encuentra recluido en el Cereso de Cancún, de dónde en días pasados he estado recibiendo llamadas de él, amenazándome para que retire las demandas o me matará a mí y a mi familia (...) Cómo es posible que él, estando en un penal, tenga acceso a un teléfono y él me llame para amenazarme, a decirme que me desista de las denuncias”.