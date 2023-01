Denuncian a 28 empresas de Q. Roo que no pagaron aguinaldo

Un total de 28 empresas de Quintana Roo fueron denunciadas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), por no pagar aguinaldo, por lo que la dependencia inició los procedimientos para que éstas cumplan con la ley y eviten ser multadas con hasta 500 mil pesos.

De acuerdo con Flor Ruíz Cosío, titular de la STyPS, la mayoría de los casos se encuentran en la zona norte del estado, y se trata principalmente de empresas del sector hotelero, las cuales tienen esta semana para solventar los adeudos, fecha en la que vence el plazo de los procedimientos que se iniciaron en diciembre.

La funcionaria estatal precisó que son 128 los trabajadores quienes formalizaron las quejas en el mes de diciembre, ya que el plazo máximo para el pago de la prestación fue el 20 de ese mes, lo que no sucedió.

A partir de que se recibió la queja, se comenzó con la conciliación y hasta la semana pasada se llegó el acuerdo para la realización del pago, por lo que comenzaron a transcurrir los cinco días hábiles para cumplir con el compromiso con el colaborador.

Insistió a los trabajadores que no han recibido el aguinaldo, que se acerquen a la dependencia a iniciar una queja o hacerlo de manera anónima a través del portal electrónico de la dependencia estatal, ya que es un derecho que les garantiza la Ley Federal del Trabajo.

“Sí tuvimos quejas en cuanto al pago de aguinaldo, en total en el año tuvimos 128, se les reitera a los trabajadores que no porque pasó diciembre no puedan ir a interponer su queja ante la Secretaría del Trabajo. Actualmente tenemos 28 empresas en proceso que están en el plazo, si no cumplen este plazo serán multadas”, dijo Flor Ruíz Cosío.